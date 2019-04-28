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Парфенов: «После красной карточки удары сыпались, что нельзя делать»

28 апреля 2019, 14:31
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа4 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 26-го тура РПЛ против «Уфы» (1:4).

Поменяли пару центральных защитников? У Страндберга травма. Он вообще не прилетел. У Полякова есть небольшие проблемы. После матча, по сути, два дня прошло. Плюс два перелета. Опять же Ароян достаточно матчей сыграл, не должно было быть проблем.

После нашего гола игра дается. После пенальти – другая история. После красной карточки удары сыпались, что нельзя делать.

Нам надо было рисковать. Какая разница, проиграешь ты 1:2 или отыграешься? У нас был момент, мы могли забить и сравнять.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
28 апреля в 15:38
Безвольно в конце сыграли.
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 14:36
Стыдно должно быть Парфёнову.
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