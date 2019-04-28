Парфенов: «После красной карточки удары сыпались, что нельзя делать»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 26-го тура РПЛ против «Уфы» (1:4).

Поменяли пару центральных защитников? У Страндберга травма. Он вообще не прилетел. У Полякова есть небольшие проблемы. После матча, по сути, два дня прошло. Плюс два перелета. Опять же Ароян достаточно матчей сыграл, не должно было быть проблем.

После нашего гола игра дается. После пенальти – другая история. После красной карточки удары сыпались, что нельзя делать.

Нам надо было рисковать. Какая разница, проиграешь ты 1:2 или отыграешься? У нас был момент, мы могли забить и сравнять.