Газизов: «Думаю, что Дивеев уже игрок ЦСКА»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о будущем защитника Игоря Дивеева, который выступает на правах аренды за ЦСКА.
Дивеев будет продан ЦСКА? Я не буду подтверждать, но думаю, что Дивеев уже игрок ЦСКА.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о будущем защитника Игоря Дивеева, который выступает на правах аренды за ЦСКА.
Дивеев будет продан ЦСКА? Я не буду подтверждать, но думаю, что Дивеев уже игрок ЦСКА.
10 апреля, 05:57, спортсру
Гендиректор «Уфы»: «Мне кажется, Дивеев уже игрок ЦСКА»
10 апреля, 05:57, спортсру
Гендиректор «Уфы»: «Мне кажется, Дивеев уже игрок ЦСКА»
Удачи парню в ЦСКА, надеюсь, будет прогрессировать вместе с командой!?!
Удачи парню в ЦСКА, надеюсь, будет прогрессировать вместе с командой!?!
Забавно он изъясняется.
Забавно он изъясняется.