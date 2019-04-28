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Газизов: «Думаю, что Дивеев уже игрок ЦСКА»

28 апреля 2019, 14:43

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о будущем защитника Игоря Дивеева, который выступает на правах аренды за ЦСКА.

Дивеев будет продан ЦСКА? Я не буду подтверждать, но думаю, что Дивеев уже игрок ЦСКА.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   264 / 954
28 апреля в 18:42
Этой новости 100 лет.
10 апреля, 05:57, спортсру
Гендиректор «Уфы»: «Мне кажется, Дивеев уже игрок ЦСКА»
Footbolista
Footbolista
   10 / 954
28 апреля в 15:42
Своих то нет хваленых воспитанников...надо у Уфы утащить)...
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
28 апреля в 15:39
В защите теперь хоть выбор будет.
Удачи парню в ЦСКА, надеюсь, будет прогрессировать вместе с командой!?!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 954
28 апреля в 15:33
И нечего думать, он игрок ЦСКА. И точка.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
28 апреля в 15:25
А Уфе самой не нужны хорошие игроки???
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
28 апреля в 15:21
Дивеев будет продан ЦСКА? Я не буду подтверждать, но думаю, что Дивеев уже игрок ЦСКА.

Забавно он изъясняется.
Юрниекс
Юрниекс
   323 / 954
28 апреля в 15:12
Для молодых,талантливых и перспективных, путь один- в ЦСКА.
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
28 апреля в 15:08
По неофициальной инфе Дивеев уже игрок ЦСКА.
Sunny.
Sunny.
   163 / 954
28 апреля в 15:04
Все может случиться
Jum13
Jum13
   52 / 954
28 апреля в 14:52
"Думаю" уже официально
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 14:49
А помоему Газизов уже даже бабло потратил, полученные за Дивеева.
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