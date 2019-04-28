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Кикнадзе опроверг слухи о предложении Денисову отказаться от контракта

28 апреля 2019, 20:21

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта.

Я не понимаю, откуда эта публикация вылезла, почему эта история пошла гулять, потому что у меня есть официальная информация, что Денисов болен. Эту информацию я имею от врачей команды. Дальше начинаются сплетни, домыслы. Никак, кроме как желанием повлиять на нашу команду, объяснить это не могу, не получится - пока мы едины, мы непобедимы.

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Все комментарии
Sаshа
Sаshа
   187 / 959
28 апреля в 20:41
так он и признается, если это правда
ДСА
ДСА
   132 / 959
28 апреля в 20:41
Зайдут с другой стороны.
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