Кикнадзе опроверг слухи о предложении Денисову отказаться от контракта

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта.

Я не понимаю, откуда эта публикация вылезла, почему эта история пошла гулять, потому что у меня есть официальная информация, что Денисов болен. Эту информацию я имею от врачей команды. Дальше начинаются сплетни, домыслы. Никак, кроме как желанием повлиять на нашу команду, объяснить это не могу, не получится - пока мы едины, мы непобедимы.