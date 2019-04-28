Иванович: «„Крыльям“ удалось поставить нас в сложное положение»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:2).

У нас уже были такие матчи, когда команда начинала хорошо, а потом из-за собственных ошибок пропускала и останавливалась. После такого очень сложно возвращаться в игру. Мы попробовали держать нити игры в руках до конца. Однако, чем ближе финальный свисток — тем тяжелее. Хорошо, что выиграли сегодня. Осталось немножко.

Была ли в перерыве установка сосредоточиться на обороне? Не могу сказать, что у нас была такая задача, что мы так хотели, но так получилось. «Крылья» очень здорово владеют мячом, хорошо играют. Им удалось поставить нас в сложное положение. Мы очень довольны завоеванными сегодня тремя очками.