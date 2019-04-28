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Иванович: «„Крыльям“ удалось поставить нас в сложное положение»

28 апреля 2019, 19:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:2).

У нас уже были такие матчи, когда команда начинала хорошо, а потом из-за собственных ошибок пропускала и останавливалась. После такого очень сложно возвращаться в игру. Мы попробовали держать нити игры в руках до конца. Однако, чем ближе финальный свисток — тем тяжелее. Хорошо, что выиграли сегодня. Осталось немножко.

Была ли в перерыве установка сосредоточиться на обороне? Не могу сказать, что у нас была такая задача, что мы так хотели, но так получилось. «Крылья» очень здорово владеют мячом, хорошо играют. Им удалось поставить нас в сложное положение. Мы очень довольны завоеванными сегодня тремя очками.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
28 апреля в 21:04
Нельзя бросать играть, каким бы ни был счет.
time out
time out
   935 / 954
28 апреля в 20:04
Раком? Вам не привыкать.
Gunslinger
Gunslinger
   357 / 954
28 апреля в 19:32
Ну а теперь перевести дух и сыграть с "Тереком" в фирменный зенитовский футбол!
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