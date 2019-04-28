Нобоа: «Чувствую себя так же здорово, как в прошлом году»

Полузащитник Кристиан Нобоа, вернувшийся в стартовый состав «Зенита», прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ .

Чувствую себя отлично. Давно не играл, но чувствую себя так же здорово, как в прошлом году. Самое главное — завоевали три очка. Идем дальше.

У нас было достаточно моментов, что забить и четыре, и пять мячей. Но я почувствовал, что команда устала. У нас был сложный выезд в Краснодар, затем непростой матч дома с «Динамо». Хорошо, что теперь впереди целая неделя перед следующей игрой, так что успеем отдохнуть, восстановиться.

Конечно, чувствовалось, что один момент может превратить победный счет в ничью. Однако я старался контролировать центральную зону, подсказывать партнерам. Пришлось больше бегать, помогать им в разных ситуациях. Тяжелая игра, но хорошо, что мы победили. Сыграли бы вничью — было бы не очень здорово.