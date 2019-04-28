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Кикнадзе: «На игроков „Локомотива“ не давит морально погоня за „Зенитом“»

28 апреля 2019, 19:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после победы команды над «Енисеем» отметил, что «железнодорожники» значительно прибавили в атакующей игре.

Нервная игра, в концовке удалось выиграть за счет того, что в самый нужный момент благодаря скоростной обработке мяча ушли в быструю атаку, в результате которой Фарфан в одно касание забил гол. Вот эта попытка довести розыгрыш до верного чуть не сыграла с нами злую шутку, всё было великолепно вплоть до подступов к штрафной, а дальше начиналось улучшение позиции в ситуации, когда можно было бить. Ну и, конечно, отмечу, что была перекладина, были возможности.

Традиционно тяжело взламывать эшелонированную оборону, но мне кажется, мы существенно прибавили в умении строить свою атаку и накрывать соперника при потере мяча даже по сравнению с чемпионским сезоном.

Думаю, что на ребят не давит морально погоня за «Зенитом», ведь на всех уровнях принята формула «от игры к игре», никто очки не считает и наперед не загадывает, знаем, что нужно брать очки в ближайшей игре. Мне кажется, психологически правильный подход, тем успешнее ребята справляются с задачами даже тогда, когда тяжело складывается матч.

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Александр Светличный
Александр Светличный
29 апреля в 10:01
БАРИНОВ НИКАКОЙ ,А ДЕНИСОВА С ЕГО ОПЫТОМ ДЕРЖИТЕ НА ЛАВКЕ , ДЕНИСОВ И БАРИНОВ - ЭТО КАК МЕРС И ЗАПАРОЖЕЦ , ПАЛЫЧ ИНОГДА ТОЖЕ МУДРИТ , СМОЛОВ СЛИЛСЯ , ТУГАРЕВУ НЕТ МЕСТА В СОСТАВЕ , В ЦСКА РЕБЯТА ИЗ ДУБЛЯ ИГРАЮТ, У НАС ПИЛЯТ ОДНИ И ТЕЖЕ ВЕСЬ СЕЗОН, А ОСТАЛЬНЫЕ ЛАВКУ ПОЛИРУЮТ И ПОТОМ УХОДЯТ В ДРУГИЕ КОМАНДЫ! ВЧЕРАШНЯЯ ИГРА ПОГАЗАЛА , ЧТО ГЕЛЕРМЕ СДАЕТ , ОБОРОНА УСТАЛА ДЕРЖАТЬСЯ НА КВЕРКЕЛИИ, СЛАВА БОГУ, ЧТО МИРАНЧУКИ И ФАРФАН СПАСАЮТ , ПРИОБРЕТЕНИЙ НЕТ ,А С ТАКОЙ ИГРОЙ В ЛЧ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО!
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
28 апреля в 22:08
Кончай эти сказки рассказывать! Вы уже экс-чемпионы,а после этого где и что кому давит,уже неважно! Цель осталась одна-удержаться на втором месте.Нет-две,ещё Кубок,тогда можно будет запустить отмазу,что на нём сосредоточились,после затяжного празднования прошлогоднего титула.Блин,за дураков людей считает.что-ли...
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
28 апреля в 21:08
А что должно давить. "Зенит"убежал,не догонишь. Сейчас должна быть одна мысль, как бы удержать добытое.
kastites
kastites
   105 / 954
28 апреля в 20:46
Локомотив это не команда
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
28 апреля в 20:26
После Енисея многие считают себя минимум Реалом. Гыгыгы
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
28 апреля в 19:55
Вы давно прекратили эту погню по собственному желанию.О чём речь?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
28 апреля в 19:55
Генеральный директор любого клуба может заметить что его команда прибавила в атаке....после игры с Енисеем ))))
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