Кикнадзе: «На игроков „Локомотива“ не давит морально погоня за „Зенитом“»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после победы команды над «Енисеем» отметил, что «железнодорожники» значительно прибавили в атакующей игре.

Нервная игра, в концовке удалось выиграть за счет того, что в самый нужный момент благодаря скоростной обработке мяча ушли в быструю атаку, в результате которой Фарфан в одно касание забил гол. Вот эта попытка довести розыгрыш до верного чуть не сыграла с нами злую шутку, всё было великолепно вплоть до подступов к штрафной, а дальше начиналось улучшение позиции в ситуации, когда можно было бить. Ну и, конечно, отмечу, что была перекладина, были возможности.

Традиционно тяжело взламывать эшелонированную оборону, но мне кажется, мы существенно прибавили в умении строить свою атаку и накрывать соперника при потере мяча даже по сравнению с чемпионским сезоном.

Думаю, что на ребят не давит морально погоня за «Зенитом», ведь на всех уровнях принята формула «от игры к игре», никто очки не считает и наперед не загадывает, знаем, что нужно брать очки в ближайшей игре. Мне кажется, психологически правильный подход, тем успешнее ребята справляются с задачами даже тогда, когда тяжело складывается матч.