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Шатов: «„Зенит“ - чемпион»

28 апреля 2019, 19:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Думаю, игра понравилась болельщикам. И нам понравилась, три очка. Осталось четыре игры. Надо обязательно их выигрывать. 

Сами создали себе проблемы при 3:0. До этого игра легко давалась, нужно было больше забивать. Хорошо, что в конце матча поймали соперника на контратаке. 

Мне и так тяжело, поэтому не было просто войти в матч с замены. Сказываются и травмы и то, что мало играю. Но стараюсь приносить пользу команде, даже играя 10-30 минут. Буду работать, стараться. 

Могу ли я сказать, что «Зенит» чемпион? «Зенит» – чемпион.

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Крестовский баклан
Крестовский баклан
   316 / 954
29 апреля в 08:21
Шутов дааа... заслужил конечно чемпионство аххах
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
28 апреля в 21:21
Главное выиграли
Evilhuman
Evilhuman ответил Литейный 4
   27 / 954
28 апреля в 21:16
Там нечего травмировать)так что ни какой пощады тарасятам
kastites
kastites
   105 / 954
28 апреля в 21:03
ЗЕНИТ чемпион!!!!!
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
28 апреля в 20:37
Не стоит спешить. Не будем травмировать неокрепшую спартаковскую психику. Гыгыгы
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
28 апреля в 19:57
Сидящие на лавке, тоже становятся чемпионами!!!
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
28 апреля в 19:52
как факт - очередная Победа фк Зенит говорит о том, что ЗЕНИТ - Чемпион !!!
LOpp
LOpp ответил серый1925
   24 / 954
28 апреля в 19:49
Зачем ты так про Шатова?
серый1925
серый1925 ответил LOpp
   299 / 954
28 апреля в 19:43
Шатов: «„Зенит“ - липовый чемпион»
свиньи они и есть свиньи
серый1925
серый1925
   299 / 954
28 апреля в 19:42
красава
drug01
drug01
   118 / 954
28 апреля в 19:42
Даже без Кокорина!!!
LOpp
LOpp
   24 / 954
28 апреля в 19:39
Шатов: «„Зенит“ - липовый чемпион»
Gunslinger
Gunslinger
   357 / 954
28 апреля в 19:33
Всё по делу сказал! :)
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