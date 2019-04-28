Шатов: «„Зенит“ - чемпион»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Думаю, игра понравилась болельщикам. И нам понравилась, три очка. Осталось четыре игры. Надо обязательно их выигрывать.

Сами создали себе проблемы при 3:0. До этого игра легко давалась, нужно было больше забивать. Хорошо, что в конце матча поймали соперника на контратаке.

Мне и так тяжело, поэтому не было просто войти в матч с замены. Сказываются и травмы и то, что мало играю. Но стараюсь приносить пользу команде, даже играя 10-30 минут. Буду работать, стараться.

Могу ли я сказать, что «Зенит» чемпион? «Зенит» – чемпион.