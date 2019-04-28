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Ткачук: «Играли с чемпионом, так что результат закономерен»

28 апреля 2019, 19:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ткачук прокомментировал поражение от «Зенита».

К первым 10 минутам матча мы были не готовы. Вроде договаривались, что нужно выдержать начало, когда болельщики гонят вперёд соперника. Мне кажется, что «Зенит» уже чемпион по игре и по результату. Видно, что забивают много. Нам было тяжело первые 15 минут. Мы не могли даже выйти с мячом. Но хорошо, что потом получилось забить, в такой праздник. Затем второй, который чуть-чуть переломил ситуацию. Могли навязать борьбу, но, повторюсь, играли с чемпионами. 

Нам нужно набирать очки в каждом матче. Одно очко здесь равнялось бы победе. 

Я в первый раз забиваю команде, в которой играл прежде. Хотя я играл во многих командах. А тут получилось, мне очень приятно. Но частичка моей жизни осталась в Петербурге, мне нравится этот клуб, и я за него болею.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
29 апреля в 01:58
Про офсайд умолчал, но ладно - простим его.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   111 / 954
28 апреля в 22:43
Спасибо Денис! Удачи.
nikoladolgov
nikoladolgov
   262 / 954
28 апреля в 20:10
Продажные игрочишки !
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
28 апреля в 19:59
Закономерен!
ДСА
ДСА
   133 / 954
28 апреля в 19:40
А сами отправляйтесь в пердив.
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