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«Краснодар» обыграл ЦСКА и сместил его с третьего места

28 апреля 2019, 20:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Краснодар» одержал победу над ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ.

Этот результат позволил «быкам» обойти «армейцев» в турнирной таблице и выйти на третье место, дарующее шанс сыграть в Лиге чемпионов. Впрочем, до конца первенства остается еще четыре тура.

Краснодар, Стадион «ФК „Краснодар“»

«Краснодар» - ЦСКА 2:0 (1:0)
Голы: Уткин 7, Стоцкий 55

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий, Каборе, Перейра, Уткин (Сулейманов 57), Классон, Игнатьев, Вандерсон (Рамирес 70)
Главный тренер: Мусаев Мурад.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Бекао, Набабкин (Абель Эрнандес 59), Марио Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич, Дивеев (Щенников 46), Сигурдссон, Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Обляков 25, Игнатьев 34, Каборе 41, Перейра 44, Влашич 45+2, Влашич 88

Удаление: Влашич 88

Судья: Иванов Сергей.

В другом матче тура «Зенит» обыграл «Крылья Советов».

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Пегас в пальто
Пегас в пальто ответил
29 апреля в 16:50
Слава Богу что кони после открывашки ни на ком жениться не обязаны. Там всё было добровольно.
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
29 апреля в 14:28
Очень и очень досадно и обидно....ЛЧ ускользает от ЦСКА, мда! Князь Константин наверняка танцует и пляшет по этому поводу. С заслуженной победой, черно-зеленые быки! Победа по делу, стоит признать.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Parovoznic
   10 / 959
29 апреля в 14:23
Скучно с тобой... Ты под всеми никами скучен... Удачи в ЛЕ! Желаю вам избавиться от звания худшей команды России в еврокубках в последние 7 лет.
Ха-ха!!! А вы были лучшими??? ЦСКА в прошлом сезоне дальше всех прошел, а некоторые туда даже попасть не могут.
roven
roven ответил Leha-ha50
   917 / 959
29 апреля в 13:47
Не было там пеналей и рядом. Это все отговорки для нытиков. ЦСКА проиграл, не смог счет сравнять, пусть ищут проблемы в команде, тренере.
roven
roven
   917 / 959
29 апреля в 13:44
Краснодар с заслуженной победой, молодцы, умно сыграли. Болелы ЦСКА, хватит ныть о судействе, пенальти и в помине не было, научить достойно принимать победы и поражения клуба, за который болеете.
Parovoznic
Parovoznic ответил oFANATo
   55 / 959
29 апреля в 13:40
Верно говоришь. Паровозы еле, еле отскочили в ЛЧ от знаменитых 0/0/1:18
Это пишет фанат худшей команды России в еврокубках в последние 7 лет?))
Хотя - нет, не худшая... Ещё же Уфа была...
Точно! ЦСКА - не худшие!)
Parovoznic
Parovoznic ответил Sunny.
   55 / 959
29 апреля в 13:38
Так не ты ли начал тут ныть про 2016 год и ранее ахаха
Скучно с тобой...
Ты под всеми никами скучен...

Удачи в ЛЕ!
Желаю вам избавиться от звания худшей команды России в еврокубках в последние 7 лет.
oFANATo
oFANATo ответил Василий Копатович
   141 / 959
29 апреля в 13:23
Верно говоришь. Паровозы еле, еле отскочили в ЛЧ от знаменитых 0/0/1:18
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил FILL3286
   189 / 959
29 апреля в 13:20
Смешнее всего с Максименко три дырки и Семьлиховым, вот где цирк.
Василий Копатович
Василий Копатович
   603 / 959
29 апреля в 13:18
Краснодар молодцы жаль что локомотив теперь будет в лч самый унылый клуб лиги
Sunny.
Sunny. ответил Parovoznic
   163 / 959
29 апреля в 13:15
Чёта ты щас сам не понял, что проныл про какой-то юбилей и какой-то Кипр. Ну да ладно, спишем это на истеричное состояние после очередного поражения.
Так не ты ли начал тут ныть про 2016 год и ранее ахаха
Parovoznic
Parovoznic ответил Sunny.
   55 / 959
29 апреля в 13:03
Снова нытье паровозное , купили чемпионство на юбилей и кипрских середеяков повылетали ахаха
Чёта ты щас сам не понял, что проныл про какой-то юбилей и какой-то Кипр.
Ну да ладно, спишем это на истеричное состояние после очередного поражения.
Sunny.
Sunny. ответил Parovoznic
   163 / 959
29 апреля в 13:00
Кони, как вы не можете привыкнуть, что вас после 2016-го года стали судить по обычным футбольным правилам, как и всех? Привыкайте. Остальные клубы так же судят из года в год, - и ничё, никто не истерит.
Снова нытье паровозное , купили чемпионство на юбилей и кипрских середеяков повылетали ахаха
Parovoznic
Parovoznic ответил Sunny.
   55 / 959
29 апреля в 12:55
Так они и вопили и ныли Гинер все купил , но сейчас а обзавелись Сухиной который им левые пендали обеспечивает)))
Ага!
Сухина - наше фсё! Даж Линорыч теперь бессилен!))))
Завидуйте молча!)))
Parovoznic
Parovoznic
   55 / 959
29 апреля в 12:52
Кони, как вы не можете привыкнуть, что вас после 2016-го года стали судить по обычным футбольным правилам, как и всех?
Привыкайте. Остальные клубы так же судят из года в год, - и ничё, никто не истерит.
Sunny.
Sunny. ответил Leha-ha50
   163 / 959
29 апреля в 12:51
Могу себе представить , как бы вы вопили , если бы аналогичный момент случился в штрафной ЦСКА??? Вот крику то было???
Так они и вопили и ныли Гинер все купил , но сейчас а
обзавелись Сухиной который им левые пендали обеспечивает)))
Parovoznic
Parovoznic ответил Leha-ha50
   55 / 959
29 апреля в 12:49
Я же написал, что мнение не мое.
Да понятно. Мнение не того Егорова)
Parovoznic
Parovoznic ответил Leha-ha50
   55 / 959
29 апреля в 12:48
Могу себе представить , как бы вы вопили , если бы аналогичный момент случился в штрафной ЦСКА??? Вот крику то было???
Нас топят с начала чемпионата. Ничё, молча читаем истерики Червиченко и Гинера про то, что нас якобы "тащут")))
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
   141 / 959
29 апреля в 12:47
Болотные четыре года тренировались в ЛЕ на Вильярреалах и Динамо Минск. И поимели только позор. Посмотрим как будете в ЛЧ , там евросередняка не будет.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил Юрий Сенатов 1
   189 / 959
29 апреля в 12:35
Одни 12 угловых чего стоят. Мяч не шел в ворота и так бывает
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   644 / 959
29 апреля в 12:06
Матч упущенных возможностей. Для ЦСКА. Полное территориальное и игровое преимущество, но только не в реализации голевых моментов. После победы кто-то уже прочит " Краснодару " удачную игру в ЛЧ ( см.комментарии ). Иллюзии - и ничего более.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Parovoznic
   10 / 959
29 апреля в 11:35
Вот ничё не меняется на Соккере! Уж что-что, а нытьё болел ЦСКА по поводу судейства бесконечно! Кста, Егоров ужЕ подтвердил, что пеналя не было. Тока не тот Егоров, что из СЭ)))
Могу себе представить , как бы вы вопили , если бы аналогичный момент случился в штрафной ЦСКА??? Вот крику то было???
papic337
papic337 ответил ТАМАНЦЕВ
   442 / 959
29 апреля в 10:32
Редкий адекватный и объективный клиент))). Наверное все таки сейчас Краснодар сильнее. И вполне вероятно в лиге чемпионов лучше выступит. Если коленки не задрожали))) ЦСКА пока к сожалению сырой. Молодая команда. Пару лет и Гончаренко сделает команду. Там же Гинер руководитель. А не Федунище)))).
Вот с этим согласен. Федун как хозяйственник очень хорош. А как руководитель футбольным клубом величина близкая к нулю. Сейчас он начал чистку и руководства и состава игроков. Поглядим, посмотрим.
Кукан
Кукан ответил Олег Орешкин
29 апреля в 10:14
У Краснодара с такой игрой не чего делать в лиге чемпионов. У Армейцев молодежь набирает обороты, однако исполнение подводит, да и Игорь очередные ошибки допускает (пора задуматься о пенсии). В лиге чемпионов против хороших исполнителей какие есть у Ювентуса, Реала, Баварии, Барселоны и других топ клубов, Краснодару ничего не светит.
Гонишь? Севилью выносили, Валенсии забивали. Пацаны готовы. Какая Барселона, ты о чём? Надежда занять не последнее место, как остальной скотный двор.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Parovoznic
   10 / 959
29 апреля в 10:08
Вот ничё не меняется на Соккере! Уж что-что, а нытьё болел ЦСКА по поводу судейства бесконечно! Кста, Егоров ужЕ подтвердил, что пеналя не было. Тока не тот Егоров, что из СЭ)))
Я же написал, что мнение не мое.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
29 апреля в 09:16
Саша 100, вот и посмотрим, кто на что горазд...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   401 / 959
29 апреля в 09:05
Быков с победой! Удачи вам в остальных матчах и занять 2 место,вы заслуживаете этого больше чем Локо,а моему Спартаку удачи сегодня и желательно без Глушакова играть
saha100
saha100 ответил Ангел неБесГрешен
   133 / 959
29 апреля в 08:53
Да и вас Аустрия с апоэлом заждались :)
GKN
GKN
   730 / 959
29 апреля в 08:50
Красавцы быки!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
29 апреля в 08:15
Конюшня пусть тренируется на ЛЕ.
Там не такие монстры, как Виктория будут, а попроще...
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