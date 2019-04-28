«Краснодар» обыграл ЦСКА и сместил его с третьего места

«Краснодар» одержал победу над ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ.
Этот результат позволил «быкам» обойти «армейцев» в турнирной таблице и выйти на третье место, дарующее шанс сыграть в Лиге чемпионов. Впрочем, до конца первенства остается еще четыре тура.
Краснодар, Стадион «ФК „Краснодар“»
«Краснодар» - ЦСКА 2:0 (1:0)
Голы: Уткин 7, Стоцкий 55
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спайич, Фьолусон, Стоцкий, Каборе, Перейра, Уткин (Сулейманов 57), Классон, Игнатьев, Вандерсон (Рамирес 70)
Главный тренер: Мусаев Мурад.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Бекао, Набабкин (Абель Эрнандес 59), Марио Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич, Дивеев (Щенников 46), Сигурдссон, Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Обляков 25, Игнатьев 34, Каборе 41, Перейра 44, Влашич 45+2, Влашич 88
Удаление: Влашич 88
Судья: Иванов Сергей.
В другом матче тура «Зенит» обыграл «Крылья Советов».
Хотя - нет, не худшая... Ещё же Уфа была...
Точно! ЦСКА - не худшие!)
Хотя - нет, не худшая... Ещё же Уфа была...
Точно! ЦСКА - не худшие!)
Ты под всеми никами скучен...
Удачи в ЛЕ!
Желаю вам избавиться от звания худшей команды России в еврокубках в последние 7 лет.
Ты под всеми никами скучен...
Удачи в ЛЕ!
Желаю вам избавиться от звания худшей команды России в еврокубках в последние 7 лет.
Ну да ладно, спишем это на истеричное состояние после очередного поражения.
Ну да ладно, спишем это на истеричное состояние после очередного поражения.
Сухина - наше фсё! Даж Линорыч теперь бессилен!))))
Завидуйте молча!)))
Сухина - наше фсё! Даж Линорыч теперь бессилен!))))
Завидуйте молча!)))
Привыкайте. Остальные клубы так же судят из года в год, - и ничё, никто не истерит.
Привыкайте. Остальные клубы так же судят из года в год, - и ничё, никто не истерит.
обзавелись Сухиной который им левые пендали обеспечивает)))
обзавелись Сухиной который им левые пендали обеспечивает)))
Там не такие монстры, как Виктория будут, а попроще...
Там не такие монстры, как Виктория будут, а попроще...