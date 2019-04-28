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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поделили очки

28 апреля 2019, 20:25
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии.

«Челси» (68 очков) располагается на четвертом месте, «Манчестер Юнайтед» (65 очков) - шестой.

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Челси» 1:1 (1:1)
Голы: Мата 11 - Алонсо 43

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Байи (Рохо 71), Линделеф, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Мата (МакТоминэй 81), Лукаку, Рэшфорд (Санчес 65)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристенсен 65), Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик 76), Виллиан (Педро 84), Игуаин, Азар
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Эррера 43, Виллиан 52, Ковачич 53, Рохо 80, Янг 89

Судья: Аткинсон Мартин.

В другом матче дня «Манчестер Сити» обыграл «Бернли».

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Все комментарии
hoper
hoper ответил zim289
   738 / 959
01 мая в 20:36
Надеюсь, любители делать поспешные выводы осознали, что первые победы МЮ при Сульшере были просто регрессией к среднему. Плюс был ультралайтовый календарь. Зато Моура уволили - красавцы. Теперь ни топ4, ни еврокубков.
а с ним и того бы не было.Саррибол - Маурболл .По мне так что первое овно что второе
hoper
hoper ответил заDOOMчивый
   738 / 959
29 апреля в 21:50
мы постоянно первые в Ливерпуле,а вот вы уже второй Манчестер)))) Голубые уделали розовых. Ушёл кабинетный САФ, ушли и первые места, ну хоть УЕФА выиграли и то почёт.Мы хоть в финал ЛЧ вышли в том году и боремся за 2 место вместе с ВЕЛИКИМ МС)))
Да вы только в Ливерпуле и первые.Конкурентов в городе достойных нет.И что толку что вы в финале были.Там можно быть каждый сезон,но если ты там не выиграл о тебе никто и не вспомнит.А мы даже хромая на обе ноги выиграли ЛЕ, который вы взять не смогли.И для таких как ты МС сразу стал великим только потому что потом можно будет пищать что мы вторые -мы уступили только великому МС.Тьфу - 23ина
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил hoper
   266 / 959
29 апреля в 20:18
А тебе обязательно надо сидеть на нашей ветке.Как вы нытики колбасные задолбали тут испражнятся своими нечистотами.Вали к себе и умничай.Вы много чего повыигрывали? ВЕЧНО ВТОРЫЕ
мы постоянно первые в Ливерпуле,а вот вы уже второй Манчестер)))) Голубые уделали розовых. Ушёл кабинетный САФ, ушли и первые места, ну хоть УЕФА выиграли и то почёт.Мы хоть в финал ЛЧ вышли в том году и боремся за 2 место вместе с ВЕЛИКИМ МС)))
hoper
hoper ответил заDOOMчивый
   738 / 959
29 апреля в 20:14
если не выигрывать у никакущего Челси, то вообще нет смысла играть в ЛЧ. Так что ЛЕ самое то,для плюшево-розовых. Не надо все касяки сваливать на ДДХ, необходимо забивать больше одного мяча и тогда не всё будет так печально. На Энфилде Бёрнли с минимальным нарушением на Бекере забили гол, в итоге отгребли 4 мяча.Бекер ошибся ,даже скажем так его заблокировали,но это придало злости Ливерпулю. Дэвид сколько раз выручал этих лузеров,а вот когда он сам лузернулся,никто его не выручил.
А тебе обязательно надо сидеть на нашей ветке.Как вы нытики колбасные задолбали тут испражнятся своими нечистотами.Вали к себе и умничай.Вы много чего повыигрывали? ВЕЧНО ВТОРЫЕ
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
29 апреля в 14:24
Эх, жаль, что это не победа( А она была бы очень нужна Манчестер Юнайтед! Но увы, да ах...Матч вышел все равно на загляденье.
kovalev-barin
kovalev-barin ответил заDOOMчивый
   904 / 959
29 апреля в 10:53
если не выигрывать у никакущего Челси, то вообще нет смысла играть в ЛЧ. Так что ЛЕ самое то,для плюшево-розовых. Не надо все касяки сваливать на ДДХ, необходимо забивать больше одного мяча и тогда не всё будет так печально. На Энфилде Бёрнли с минимальным нарушением на Бекере забили гол, в итоге отгребли 4 мяча.Бекер ошибся ,даже скажем так его заблокировали,но это придало злости Ливерпулю. Дэвид сколько раз выручал этих лузеров,а вот когда он сам лузернулся,никто его не выручил.
Абсолютно согласен.
Да и ошибки Де Хеа вполне объяснимы: кто не устанет после того, как уже шестой сезон он отрабатывает и за себя, "и за тех десятерых парней"...
На самом деле, состав нужно менять полностью! Де Хеа, Рэшфорд и МакТоминей - единственные, кто заслужил остаться.
То, что я сейчас вижу - это не Юнайтед. Юнайтед всегда были бойцами! Пусть иногда и перебарщивали и творили жесть, как Кин или Кантона... но у них всех были яйца!!!

Теперь же смотришь на эти постоянные слезы и недовольства - моя невеста так себя не ведет во время "красных дней"

Поэтому надеюсь на координальные изменения под Сульшера. Пусть даже в составе не будет звезд. Пусть они даже не выйдут в следующем сезоне в Лигу Чемпионов сразу... я хочу видеть не это. Я хочу видеть бойцов на поле, за игру которых, как фанату команды, мне не будет стыдно!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   266 / 959
28 апреля в 23:17
если не выигрывать у никакущего Челси, то вообще нет смысла играть в ЛЧ. Так что ЛЕ самое то,для плюшево-розовых. Не надо все касяки сваливать на ДДХ, необходимо забивать больше одного мяча и тогда не всё будет так печально. На Энфилде Бёрнли с минимальным нарушением на Бекере забили гол, в итоге отгребли 4 мяча.Бекер ошибся ,даже скажем так его заблокировали,но это придало злости Ливерпулю. Дэвид сколько раз выручал этих лузеров,а вот когда он сам лузернулся,никто его не выручил.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   160 / 959
28 апреля в 21:52
А вот если бы не ошибка Дэвида, то Мю мог удержать нужный счет, потому что Челси играл не намного лучше, а так результат может устроил чуть больше Челси, но пока никто из претендентов на топ 4 не гарантировал себе там место, даже Ттх может не попасть в ЛЧ. Но и винить Дэвида глупо, после того, как он тащил Мю в течении всего сезона, если бы не он, то Мю вообще бы не боролся за топ 4.
azkan
azkan
   149 / 959
28 апреля в 21:36
Видел матч обрывками, но этого хватило, чтобы вспомнить мать Аткинсона несколько раз! Как же убого отсудили Аткинсон и еще Оливер.
Рохо надо было удалять 100%! А замена Рюдигера когда этот судьишка позволил продолжить игру без защитника и не разрешал выйти Крису на поле.
Хорошо Луис выручил. Точно в такой же ситуации Рохо просто вышел без всего этого, Ну не цука ли? А удар Матича локтем? Минимум желтая.
Шансы у Челси были бы больше, если бы победили. Но и так считаю норм.
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   564 / 959
28 апреля в 21:35
Ну если дома не обыгрывать прямого конкурента, то с лч можно прощаться. Возможностей догнать уже почти не остаётся
cska plus
cska plus
   20 / 959
28 апреля в 21:32
Неудивительно.
RMUKMU
RMUKMU ответил zim289
   110 / 959
28 апреля в 21:24
С Моуром были ты сейчас 10-ми.
RMUKMU
RMUKMU ответил anyway
   110 / 959
28 апреля в 21:20
Сульшера бы оставить, Фэлана сделать техническим директором и прокачать тренерский штаб какими - нибудь топовыми ассистентами. Отдать помощникам работу над игрой, а Сульшеру поручить их координировать, принимать решения и создавать атмасферу. И найти наконец чёртового спортивного директора.
И тогда было бы счастье.
George-CFC
George-CFC
   389 / 959
28 апреля в 21:18
Это невозможно смотреть и терпеть. Сарри аут.
zim289
zim289
   579 / 959
28 апреля в 21:17
Надеюсь, любители делать поспешные выводы осознали, что первые победы МЮ при Сульшере были просто регрессией к среднему. Плюс был ультралайтовый календарь.
Зато Моура уволили - красавцы. Теперь ни топ4, ни еврокубков.
SpartakАдекват
SpartakАдекват
   701 / 959
28 апреля в 21:17
Очень жаль. Ещё в первом тайме были возможности, чтобы сделать счёт комфортнее, чем 1:0, но в итоге гол под занавес тайма(
Похоже, только максимум 5ое место займёт МЮ.
112910415
112910415
   97 / 959
28 апреля в 21:16
грустно это
Roman73
Roman73
   127 / 959
28 апреля в 21:00
Весна, уже все лиги закрыты,
Премьер-Лига работает круглосуточно.
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответил allemz II
   595 / 959
28 апреля в 20:59
https://www.youtube.com/watch?v=E2xA8o1MszQ
пересмотри первый сезон Дыр Хеи))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 959
28 апреля в 20:58
МЮ походу без еврокубков останется
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Wolf77785
   122 / 959
28 апреля в 20:57
Да нет,АПЛ тут не причем,просто Вы в футболе не бум-бум...
allemz II
allemz II ответил Klopp_OUT
   134 / 959
28 апреля в 20:57
Позор, выпустить против Сити никчемный состав,чтобы основой вывести кое-как на ничейку против Челси,норвежский физручело...))) Да и судейка пожалел,1000% удаление Рохо
lobsterdam
lobsterdam ответил anyway
   220 / 959
28 апреля в 20:57
ну вот и все, Оле вслед за Моуром уже наработал на увольнение, надо честно признать что такому МЮ, который имеет только одну победу над клубами топ-6, нечего делать в эльче(( видно что летом будет довольно серьезно обновлен состав, только плохо что начнут с сильнейшего игрока в команде...
ЖМ их хоть как-то держал своим авторитетом, а ОГС для них - никто. Зря ему сразу дали контракт, это каким-то образом негативно отразилось на результатах игры. Поэтому МЮ ждут трудные времена.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   98 / 959
28 апреля в 20:56
Помнится после победы МС , ктото на форуме кричал про тот фиговый матч и предстоящую ЗАХВАТЫВАЮЩУЮ зарубу МЮ-Челси ))))) Ну как заруба то ??? 2 главных неудачника АПЛ в этом году , жалкие копии самих себя прошлых + бездарный Арсенал 2019
allemz II
allemz II ответил sihafazatron
   134 / 959
28 апреля в 20:55
Полностью согласен. Ддх неоднократно спасал и приносил очки команде, просто в последнее время много косяков у него
Тоже верно. Но кому охота за "копейки" в одиночку тащить команду, когда лентяи и лавочники получают под 500к?)
Klopp_OUT
Klopp_OUT
   595 / 959
28 апреля в 20:55
лутсый влаталь ОПЛ Дыр Хея снова тащит каманду... ВНИЗ))) ахаххаха
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Scuderia Ferrari
   208 / 959
28 апреля в 20:54
Все эти дыр гея, дыртуа - это позор. Они не то что Буффону не годятся в шнурки, а даже Льорису. Поставь Гильерме в МЮ и их результаты возрастут. Ахаха)
Да Ромеро с большой самоотдачей играет, чем этот понторез!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
   208 / 959
28 апреля в 20:53
Да, (хоку)совокупление с женщиной другого родящего, Давид чисто вратарская и позорная ошибка!!!! Убил все старания своим косяком(((
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил h8you
   6 / 959
28 апреля в 20:52
Все эти дыр гея, дыртуа - это позор. Они не то что Буффону не годятся в шнурки, а даже Льорису. Поставь Гильерме в МЮ и их результаты возрастут. Ахаха)
sihafazatron
sihafazatron ответил allemz II
   101 / 959
28 апреля в 20:51
Его можно понять. Он просто зае12лся тащить в каждом матче с инвалидами в защите уже на протяжении нескольких лет, понимая, что команда ничего не добьется в конкретном сезоне. Просто устал. Благодаря его топ-игре, руководству кажется, что с защитой более-менее порядок и ничего менять не нужно) Вот поставь Ромеро и получишь результат, который конечно же, разочарует всех.
Полностью согласен. Ддх неоднократно спасал и приносил очки команде, просто в последнее время много косяков у него
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