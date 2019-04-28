«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поделили очки

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии.
«Челси» (68 очков) располагается на четвертом месте, «Манчестер Юнайтед» (65 очков) - шестой.
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Челси» 1:1 (1:1)
Голы: Мата 11 - Алонсо 43
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Байи (Рохо 71), Линделеф, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Мата (МакТоминэй 81), Лукаку, Рэшфорд (Санчес 65)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристенсен 65), Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик 76), Виллиан (Педро 84), Игуаин, Азар
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Эррера 43, Виллиан 52, Ковачич 53, Рохо 80, Янг 89
Судья: Аткинсон Мартин.
В другом матче дня «Манчестер Сити» обыграл «Бернли».
Да и ошибки Де Хеа вполне объяснимы: кто не устанет после того, как уже шестой сезон он отрабатывает и за себя, "и за тех десятерых парней"...
На самом деле, состав нужно менять полностью! Де Хеа, Рэшфорд и МакТоминей - единственные, кто заслужил остаться.
То, что я сейчас вижу - это не Юнайтед. Юнайтед всегда были бойцами! Пусть иногда и перебарщивали и творили жесть, как Кин или Кантона... но у них всех были яйца!!!
Теперь же смотришь на эти постоянные слезы и недовольства - моя невеста так себя не ведет во время "красных дней"
Поэтому надеюсь на координальные изменения под Сульшера. Пусть даже в составе не будет звезд. Пусть они даже не выйдут в следующем сезоне в Лигу Чемпионов сразу... я хочу видеть не это. Я хочу видеть бойцов на поле, за игру которых, как фанату команды, мне не будет стыдно!
Да и ошибки Де Хеа вполне объяснимы: кто не устанет после того, как уже шестой сезон он отрабатывает и за себя, "и за тех десятерых парней"...
На самом деле, состав нужно менять полностью! Де Хеа, Рэшфорд и МакТоминей - единственные, кто заслужил остаться.
То, что я сейчас вижу - это не Юнайтед. Юнайтед всегда были бойцами! Пусть иногда и перебарщивали и творили жесть, как Кин или Кантона... но у них всех были яйца!!!
Теперь же смотришь на эти постоянные слезы и недовольства - моя невеста так себя не ведет во время "красных дней"
Поэтому надеюсь на координальные изменения под Сульшера. Пусть даже в составе не будет звезд. Пусть они даже не выйдут в следующем сезоне в Лигу Чемпионов сразу... я хочу видеть не это. Я хочу видеть бойцов на поле, за игру которых, как фанату команды, мне не будет стыдно!
Рохо надо было удалять 100%! А замена Рюдигера когда этот судьишка позволил продолжить игру без защитника и не разрешал выйти Крису на поле.
Хорошо Луис выручил. Точно в такой же ситуации Рохо просто вышел без всего этого, Ну не цука ли? А удар Матича локтем? Минимум желтая.
Шансы у Челси были бы больше, если бы победили. Но и так считаю норм.
Рохо надо было удалять 100%! А замена Рюдигера когда этот судьишка позволил продолжить игру без защитника и не разрешал выйти Крису на поле.
Хорошо Луис выручил. Точно в такой же ситуации Рохо просто вышел без всего этого, Ну не цука ли? А удар Матича локтем? Минимум желтая.
Шансы у Челси были бы больше, если бы победили. Но и так считаю норм.
И тогда было бы счастье.
И тогда было бы счастье.
Зато Моура уволили - красавцы. Теперь ни топ4, ни еврокубков.
Зато Моура уволили - красавцы. Теперь ни топ4, ни еврокубков.
Похоже, только максимум 5ое место займёт МЮ.
Похоже, только максимум 5ое место займёт МЮ.
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