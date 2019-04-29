ГлавнаяНовости

Фьолусон: «Мы одержали заслуженную победу над ЦСКА»

29 апреля 2019, 00:22
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон прокомментировал победу над ЦСКА.

Я бы не сказал, что футбол всегда логичен. Так получается, что необязательно побеждает атакующая команда. Я считаю, что мы сыграли по-умному, забили мяч и много оборонялись. Мы пытались закрывать наиболее опасные зоны, и нам это удалось, ЦСКА урывали только полумоменты, нагнетали обстановку путём прострелов и навесов, но мы всё это нейтрализовали. По моему мнению, это была заслуженная, а также очень важная победа, потому что в последнее время у нас не было побед. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии3
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии4
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии12
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
29 апреля в 06:19
Быки не только на рога одели армейцев, но и потоптали ....
Защитных редутов в фк ЦСКА - просто НЕТ... Увы...
mensk
mensk
   602 / 954
29 апреля в 05:59
А что есть кто сомневается?
Sunny.
Sunny.
   163 / 954
29 апреля в 01:12
благодари Иванова
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
29 апреля в 01:03
Хоть какая-то серьезная победа у Краснодара.
Армейская душа
Армейская душа
   552 / 954
29 апреля в 00:28
Повезло с первым голом + армейцы которую игру не могут наладить реализацию
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100