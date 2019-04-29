Фьолусон: «Мы одержали заслуженную победу над ЦСКА»

Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон прокомментировал победу над ЦСКА .

Я бы не сказал, что футбол всегда логичен. Так получается, что необязательно побеждает атакующая команда. Я считаю, что мы сыграли по-умному, забили мяч и много оборонялись. Мы пытались закрывать наиболее опасные зоны, и нам это удалось, ЦСКА урывали только полумоменты, нагнетали обстановку путём прострелов и навесов, но мы всё это нейтрализовали. По моему мнению, это была заслуженная, а также очень важная победа, потому что в последнее время у нас не было побед.