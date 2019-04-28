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Перейра: «Математически шансы на чемпионство у „Краснодара“ остаются»

28 апреля 2019, 23:49
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

Сложно играть против московских команд, «Зенита». Самое главное, что мы смогли победить.

Почему не забиваем с угловых? Это правда, что такое есть. Но главное, что мы не пропустили сегодня. Смогли показать свою игру и реализовать свои моменты.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, ведь они всегда нас поддерживают. Для нас это огромная мотивация. Хочу, чтобы на последнем матче было тоже много болельщиков.

Мы знаем, что ЦСКА хорошо владеет мячом, поэтому играли на контратаках. Плюс были изменения в составе, поэтому мы пытались воспользоваться теми моментами, которые были.

Математически шансы на чемпионство остаются, но не стоит об этом думать. Надо победить в оставшихся матчах. Конечно, когда мы проиграли «Зениту», наши шансы снизились. Мы хотим победить во всех матчах, второе место будет для нас прекрасным результатом.

Могу ли я остаться в «Краснодаре», если мы попадём в Лигу чемпионов? Я уже принял решение из-за семейных обстоятельств. Но буду рад, если оставлю команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
29 апреля в 08:54
Все такие вумные математики. )))
Groove000
Groove000 ответил grazie100
   302 / 954
29 апреля в 08:44
В Краснодаре будут играть только те кто не попал в Москву или в другой крупный город, а Краснодар это деревня с хорошим климатом. Только за счёт легов может играть в первой пятёрке. Лига Европы это самое высшее где могут играть эти игроки.
Игнатьев, Шапи и Сафонов тихонько смеются в сторонке
Groove000
Groove000
   302 / 954
29 апреля в 08:42
Выйдете в ЛЧ напрямую - большего от вас мы не требуем
Palex
Palex
   51 / 954
29 апреля в 08:35
Сплошные математики кругом.
mikysss
mikysss ответил Detroit_07
   144 / 954
29 апреля в 08:04
Завидовать стоит молча. А так только выставляешь на показ свою недалёкость.
Чему завидовать? Спартак чемпионом стал в честной борьбе и досрочно уверенно, Локо до конца в прошлом сезоне боролся, а тут ...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил armeec_♞
   6 / 954
29 апреля в 07:52
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 954
    29 апреля в 07:42
    Зенит наблюдает за этими математическими шансами. Гыгыгы
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил armeec_♞
       6 / 954
    29 апреля в 07:41
    Погоди, кого ты петушком назвал?
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    29 апреля в 06:07
    Самообманом Маурисио занимается, кстати, армейцы и быки потеряли много очков в простых ситуациях и потому сегодня локти кусают.
    КЭТиК
    КЭТиК
       205 / 954
    29 апреля в 04:32
    Второе место бы занять...
    mihaluch
    mihaluch
       61 / 954
    29 апреля в 04:22
    К сожалению только математические шансы и остаются.
    Димoн
    Димoн
       33 / 954
    29 апреля в 01:25
    на чемпионство не остаются) но за второе место надо побороться
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил Заратустра
       266 / 954
    29 апреля в 00:43
    Краснодар свою задачу выполнил - не дал каням пробиться в ЛЧ. С чем тебя и поздравляю!
    очень хочется посмотреть на вагон петушка в ЛЧ. как там гребнем об газон возить будут и нытье читать, группа нита, состав нитот и.т.д)))
    armeec_♞
    armeec_♞
       266 / 954
    29 апреля в 00:38
    Да забудь) в кабинетах газа уже давно празднуют чемпионство)
    Уже новые мешки мультов готовят на следующий сезон)
    И кряки о том, что Зенит доходный и самый популярный клуб це европе)))
    Заратустра
    Заратустра ответил drug01
       55 / 954
    29 апреля в 00:38
    Краснодар свою задачу выполнил - не дал каням пробиться в ЛЧ. С чем тебя и поздравляю!
    grazie100
    grazie100
       466 / 954
    29 апреля в 00:20
    В Краснодаре будут играть только те кто не попал в Москву или в другой крупный город, а Краснодар это деревня с хорошим климатом. Только за счёт легов может играть в первой пятёрке. Лига Европы это самое высшее где могут играть эти игроки.
    drug01
    drug01
       118 / 954
    29 апреля в 00:12
    Хвастуны! Какое чемпионство???? В следующем туре с Ростовом спесь собьют!!!!
    STVA 1
    STVA 1
       43 / 954
    29 апреля в 00:11
    Зенит чемпион в этом сезоне и это факт.
    Detroit_07
    Detroit_07 ответил mikysss
       761 / 954
    29 апреля в 00:07
    Купленное печиненство бомжей не отменить
    Завидовать стоит молча.
    А так только выставляешь на показ свою недалёкость.
    mikysss
    mikysss
       144 / 954
    28 апреля в 23:54
    Купленное печиненство бомжей не отменить
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