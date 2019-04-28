Перейра: «Математически шансы на чемпионство у „Краснодара“ остаются»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

Сложно играть против московских команд, «Зенита». Самое главное, что мы смогли победить.

Почему не забиваем с угловых? Это правда, что такое есть. Но главное, что мы не пропустили сегодня. Смогли показать свою игру и реализовать свои моменты.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, ведь они всегда нас поддерживают. Для нас это огромная мотивация. Хочу, чтобы на последнем матче было тоже много болельщиков.

Мы знаем, что ЦСКА хорошо владеет мячом, поэтому играли на контратаках. Плюс были изменения в составе, поэтому мы пытались воспользоваться теми моментами, которые были.

Математически шансы на чемпионство остаются, но не стоит об этом думать. Надо победить в оставшихся матчах. Конечно, когда мы проиграли «Зениту», наши шансы снизились. Мы хотим победить во всех матчах, второе место будет для нас прекрасным результатом.

Могу ли я остаться в «Краснодаре», если мы попадём в Лигу чемпионов? Я уже принял решение из-за семейных обстоятельств. Но буду рад, если оставлю команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.