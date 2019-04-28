Бубнов: «„Краснодар“ специально отдал инициативу ЦСКА»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ .

«Краснодар» сыграл крайне прагматично по своим меркам? Не сказал бы, ему пришлось перестраиваться из-за кадровых потерь в составе. Хозяева осознанно отдали инициативу сопернику, играли вторым номером на контратаках. Изменение структуры игры в любом случае диктовалось бы ходом встречи. «Краснодар» забил быстрый гол после ошибки Акинфеева, ЦСКА старался накрывать южан высоким прессингом, потому ставка на быстрое развитие ответных атак напрашивалась сама собой. Именно благодаря такой стратегии, выдержав осаду «армейцев», «Краснодар» забил второй мяч. Но, повторюсь, инициативу хозяева отдали специально.

ЦСКА в целом действовал неплохо. Первый гол — несчастный случай, результат ошибки. Гости создавали моменты, имели много перспективных подходов, чаще контролировали мяч, но защитники соперника зачастую успевали блокировать удары, как в случае с попытками Облякова и Влашича. Плюс за исключением ошибки на выходе в первом тайме надежно играл Сафонов.

Был ли пенальти в эпизоде столкновения Марио Фернандеса и Фьолусона? Нет, в таких эпизодах судьи на точку не указывают. «Армейцу» разбили лицо, но, по сути, исландец опередил соперника, успел к мячу первым.

Результат встречи считаю закономерным. Тактика Мурада Мусаева сработала, «Краснодар» заслужил победу, а в концовке мог выиграть и крупнее. «Быки» опередили ЦСКА в споре за третье место, перехватили инициативу в споре за Лигу чемпионов, остались в трех очках от прямой путевки, что за четыре тура до финиша посильная дистанция.