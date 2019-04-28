ГлавнаяНовости

Бубнов: «„Краснодар“ специально отдал инициативу ЦСКА»

28 апреля 2019, 23:03
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ.

«Краснодар» сыграл крайне прагматично по своим меркам? Не сказал бы, ему пришлось перестраиваться из-за кадровых потерь в составе. Хозяева осознанно отдали инициативу сопернику, играли вторым номером на контратаках. Изменение структуры игры в любом случае диктовалось бы ходом встречи. «Краснодар» забил быстрый гол после ошибки Акинфеева, ЦСКА старался накрывать южан высоким прессингом, потому ставка на быстрое развитие ответных атак напрашивалась сама собой. Именно благодаря такой стратегии, выдержав осаду «армейцев», «Краснодар» забил второй мяч. Но, повторюсь, инициативу хозяева отдали специально.

ЦСКА в целом действовал неплохо. Первый гол — несчастный случай, результат ошибки. Гости создавали моменты, имели много перспективных подходов, чаще контролировали мяч, но защитники соперника зачастую успевали блокировать удары, как в случае с попытками Облякова и Влашича. Плюс за исключением ошибки на выходе в первом тайме надежно играл Сафонов.

Был ли пенальти в эпизоде столкновения Марио Фернандеса и Фьолусона? Нет, в таких эпизодах судьи на точку не указывают. «Армейцу» разбили лицо, но, по сути, исландец опередил соперника, успел к мячу первым.

Результат встречи считаю закономерным. Тактика Мурада Мусаева сработала, «Краснодар» заслужил победу, а в концовке мог выиграть и крупнее. «Быки» опередили ЦСКА в споре за третье место, перехватили инициативу в споре за Лигу чемпионов, остались в трех очках от прямой путевки, что за четыре тура до финиша посильная дистанция.

Любопытно, играл ли сегодня «Краснодар» по сопернику в качестве исключительной меры, или еще выберет подобную стратегию в борьбе за тройку. Не секрет, что в прошлые годы «Краснодару» порой не хватало прагматичности на финише. Что до ЦСКА, то «армейцы» еще не лишились шансов на Лигу чемпионов, но теперь, пожалуй, поборются максимум за третье место, а впереди еще игра с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии3
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии4
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии12
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska59
cska59 ответил Гавроша
   460 / 954
29 апреля в 08:29
Краснодар строит автобус?
Автобусов много в РПЛ ,еще и краснодарский появился .
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   264 / 954
29 апреля в 06:55
Типа Бубнов больше всех знает. Мусаев говорит, что так играть их заставил соперник, но Бубнову конечно виднее
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
29 апреля в 05:22
Бубнов как всегда в чём-то прав,а кое-где несёт чушь.
ДСА
ДСА
   133 / 954
29 апреля в 04:31
Похоже ЦСКА четвертый лишний теперь.
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
29 апреля в 00:11
Краснодар строит автобус?
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
29 апреля в 00:03
Бред какой-то...Ясно,что "Локо" и "Краснодар" финишируют на втором и третьем месте.Даже если Гончар умудрится набрать 12 очков(а он явно идёт на весенний антирекорд),то останется всё равно только надеяться на осечку "Краснодара",а про второе место может говорить только Боков. Очевидно,за "неочевидный патриотизм" ему Гинер доплачивает.
Kuprin
Kuprin
   340 / 954
28 апреля в 23:43
Странно, когда Фернадес был первым на мяче то его удалили(( а тут другая трактовка ну это же бубен
Брулин
Брулин
   29 / 954
28 апреля в 23:24
Такого слабого ЦСКА давно не было, и ведь все игры которые проиграли весной
Всё по делу
drug01
drug01
   118 / 954
28 апреля в 23:09
Бубнова ждут в Спартаке !!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100