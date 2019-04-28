ГлавнаяНовости

Бийол: «Если Фернандес говорит, что пенальти был, так оно и есть»

28 апреля 2019, 23:41
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 26-го тура РПЛ.

В чём причина такого результата? Причины нет. У нас были шансы, у них – тоже, но мы не смогли забить. Результат таков, но нам нужно обратить внимание на следующие матчи и постараться преодолеть трудности в них.

Что касается возможного пенальти на Фернандесе, то я не видел момента, но, если Марио говорит, что он был, так оно и есть, потому что Фернандес честен. Я верю ему. Не думаю, что это был самый важный эпизод матча. Мы не смогли реализовать много моментов, так что это не было критическим эпизодом матча. Конечно, это было важным моментом, но нам уже не стоит рассуждать, что результат мог бы быть иным. Да, мог бы быть, но мы не должны обращать на это внимание.

Пока будет возможно, будем надеяться на итоговое второе место в таблице. Посмотрим, как получится.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии3
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии4
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии12
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
   96 / 954
29 апреля в 10:08
Кто-то из комментаторов этого матча сказал, что за такой фол в центре поля ставят штрафной, а пенальти не ставят. Вот они двойные стандарты современного футбола.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
29 апреля в 07:01
Счёт останется таким .
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   264 / 954
29 апреля в 06:52
За такой же момент самого Марио недавно удаляли с поля, поэтому он знает о чем говорит
ДСА
ДСА
   133 / 954
29 апреля в 06:33
Понятно, проиграли из-за судей.
112910415
112910415
   97 / 954
29 апреля в 05:26
пенальти, вероятно, был
но конкретно на честность Марио ссылаться нельзя : самый добросовестный человек может заблуждаться самым добросовестным образом
cska plus
cska plus
   20 / 954
29 апреля в 03:57
Было сто других вариантов забить, надо над реализацией работать.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
29 апреля в 01:21
Момент конечно подозрительный, очень похожий на пенальти.
CВИН
CВИН ответил 4RT
   618 / 954
29 апреля в 01:10
Бедный Марио,весь изнылся....
лучше бы как Федун позаботились о Лапочкине
4RT
4RT
   252 / 954
28 апреля в 23:54
Бедный Марио,весь изнылся....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100