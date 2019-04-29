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Сенников: «Я уже не слежу за новостями про Кокорина и Мамаева»

29 апреля 2019, 19:24

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников считает, что Александр Кокорин и Павел Мамаев уже слишком долго сидят в СИЗО.

Если честно, уже перестал следить за процессом столь пристально. Слишком это дело затянулось и всем понятно, как его ведут, так что вникать в происходящее уже просто нет никакого желания. Хочется другого, чтобы это как можно скорее кончилось, и вынесли решение. Сколько можно тянуть?

Читая показания свидетелей, продолжаю убеждаться в том, что произошла обычная, бытовая драка. Это, конечно же, никакой не сговор, обычная ссора в кафе и столкновение интересов. В Москве такие конфликты происходят каждые выходные.

Учитывая подход к этому делу, боюсь предполагать, чем всё это может закончиться для ребят. Они и так сидят слишком долго. Основания? Ведь никто после этой драки не умер, не получил инвалидность и других серьёзных травм.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
29 апреля в 22:09
многие не следят, сколько можно
firtreeman
firtreeman
   152 / 954
29 апреля в 21:19
Cенников: Мне в Москве каждые выходные стулом в голову прилетает
rubinovyi2
rubinovyi2
   384 / 954
29 апреля в 19:39
Ишь ты какой...
Все следят,а он один нет...)))))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 954
29 апреля в 19:28
А чего следить? И так всё ясно!
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