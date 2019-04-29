Радимов: «Кокорин и Мамаев сильно переживают и раскаиваются»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поддержал Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые продолжают находиться в СИЗО.
Они, конечно же, неправы, но мне кажется, таких историй в нашей стране очень много, и своё наказание они, безусловно, уже получили. Это моё субъективное мнение. Я не юрист, не могу давать правовой оценки случившемуся, но, повторюсь, подобное происходит часто.
Скорее всего, их действительно спровоцировали, иначе они бы не полезли в эту драку. С другой стороны, даже если кто-то тебя задевает, это совсем не значит, что допустимо вести себя таким образом. Всё это неправильно, но я уверен, что ребята всё давно осознали и поняли свою вину. Когда они давали показания, стало понятно, как сильно они переживают и раскаиваются. Поняли, что так поступать недопустимо.
Я даже не хочу говорить об этом и делать какие-то прогнозы. С опаской жду того дня, когда им будут выносить приговор. Очень хочу, чтобы они как можно быстрее вышли на свободу. Да, парни набедокурили, сами это признают, но своё наказание уже понесли.
А если серьезно, то "...Скорее всего, их действительно спровоцировали, иначе они бы не полезли в эту драку...." -детский лепет взрослого человека. Их наверное тоже кто то справоцировал нарушить спортивный режим. Вместо того, что бы подготовиться к приезду на базу сборной России- сидеть до утра в увесилительном заведении и "жрать" спиртное. После этого их естественно потянуло "на подвиги" и возник этот инцидент.
А если серьезно, то "...Скорее всего, их действительно спровоцировали, иначе они бы не полезли в эту драку...." -детский лепет взрослого человека. Их наверное тоже кто то справоцировал нарушить спортивный режим. Вместо того, что бы подготовиться к приезду на базу сборной России- сидеть до утра в увесилительном заведении и "жрать" спиртное. После этого их естественно потянуло "на подвиги" и возник этот инцидент.
Теперь о футболистах. Они уже отсидели эти недели. Жертв нет, пострадавших сильно тоже. Выпускать, штрафовать и все!
А всем, кто требует тюрьмы скажу так: как бы вы говорили, если бы на месте Кокорина и Мамаева оказался ваш родственник, друг, приятель? А? Я знаю, отмазывали бы.... да он хороший, да он вспылил. А какого х... вы им шампанское вспоминаете? Что они тогда нарушили? То что свои заработанные деньги тратили? Так, не платите им столько! Или, может , это они себя сами снимали и в Инсту выкладывали? нет. Какой-то умник снял и выложил. Повторюсь, пусть не платят футболистам такие деньги.
Дело из показного в заказное перетекает...перебор. Неприятно.
Теперь о футболистах. Они уже отсидели эти недели. Жертв нет, пострадавших сильно тоже. Выпускать, штрафовать и все!
А всем, кто требует тюрьмы скажу так: как бы вы говорили, если бы на месте Кокорина и Мамаева оказался ваш родственник, друг, приятель? А? Я знаю, отмазывали бы.... да он хороший, да он вспылил. А какого х... вы им шампанское вспоминаете? Что они тогда нарушили? То что свои заработанные деньги тратили? Так, не платите им столько! Или, может , это они себя сами снимали и в Инсту выкладывали? нет. Какой-то умник снял и выложил. Повторюсь, пусть не платят футболистам такие деньги.
Дело из показного в заказное перетекает...перебор. Неприятно.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1115012/radimov-vladislav-zenit
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Я фигею с людей в этой стране, как получили ска? УК предусматривает совсем другое наказание, если их выпустят ранее чем через год, пусть тогда
пересматривают все подобные дела и амнистируют людей. Какого они должны
сидеть по 3 года, а футболёры полгода? Ведёте себя как защитники животных, пока
их собственных детей не загрызут насмерть бродячие псы, тогда сразу
"переобуваются", типа уже всех собак на мыло.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1115012/radimov-vladislav-zenit
______________________________________________________________
Я фигею с людей в этой стране, как получили ска? УК предусматривает совсем другое наказание, если их выпустят ранее чем через год, пусть тогда
пересматривают все подобные дела и амнистируют людей. Какого они должны
сидеть по 3 года, а футболёры полгода? Ведёте себя как защитники животных, пока
их собственных детей не загрызут насмерть бродячие псы, тогда сразу
"переобуваются", типа уже всех собак на мыло.