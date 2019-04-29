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Радимов: «Кокорин и Мамаев сильно переживают и раскаиваются»

29 апреля 2019, 19:11

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поддержал Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые продолжают находиться в СИЗО.

Они, конечно же, неправы, но мне кажется, таких историй в нашей стране очень много, и своё наказание они, безусловно, уже получили. Это моё субъективное мнение. Я не юрист, не могу давать правовой оценки случившемуся, но, повторюсь, подобное происходит часто.

Скорее всего, их действительно спровоцировали, иначе они бы не полезли в эту драку. С другой стороны, даже если кто-то тебя задевает, это совсем не значит, что допустимо вести себя таким образом. Всё это неправильно, но я уверен, что ребята всё давно осознали и поняли свою вину. Когда они давали показания, стало понятно, как сильно они переживают и раскаиваются. Поняли, что так поступать недопустимо.

Я даже не хочу говорить об этом и делать какие-то прогнозы. С опаской жду того дня, когда им будут выносить приговор. Очень хочу, чтобы они как можно быстрее вышли на свободу. Да, парни набедокурили, сами это признают, но своё наказание уже понесли.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z ответил lobsterdam
   135 / 954
вчера в 20:24
это не ответ, если не знаешь, промолчи...
В отличие от тебя - работаю 37 лет на одном месте! Тогда тебя , даже, в зачатии не было!!!
lobsterdam
lobsterdam ответил Sergey Z
   220 / 954
вчера в 20:20
А ты сколько мест работы сменил?
это не ответ, если не знаешь, промолчи...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Олег Борткевич
   65 / 954
30 апреля в 17:37
В данном тексте слово "добродетель" подано в ироничном смысле. Не надо воспринимать тексты буквально.
Andrey113190
Andrey113190
   776 / 954
30 апреля в 16:15
Конечно поддержал, потому что сам был крайне неуравновешенным 14ком, и легко бы мог вляпаться в похожую историю, только камер тогда еще столько не было.
zamsb
zamsb
   649 / 954
30 апреля в 13:42
"Он конечно виноват...Но он не виноват..."-Э.Рязанов "Берегись автомобиля" (с)
А если серьезно, то "...Скорее всего, их действительно спровоцировали, иначе они бы не полезли в эту драку...." -детский лепет взрослого человека. Их наверное тоже кто то справоцировал нарушить спортивный режим. Вместо того, что бы подготовиться к приезду на базу сборной России- сидеть до утра в увесилительном заведении и "жрать" спиртное. После этого их естественно потянуло "на подвиги" и возник этот инцидент.
nikoladolgov
nikoladolgov
   262 / 954
30 апреля в 13:03
Надо бы и Радимова на годик закрыть за старые грешки ...
Zorghe
Zorghe
   788 / 954
30 апреля в 11:24
После инцидента с Гулиевым, стлао окончательно понятно, что дело Кокринина и Мамаева показательно-заказное.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Ваня лучший
   172 / 954
30 апреля в 10:22
Что то маловато питерских добродетелей. Где вы любители полить слезы за безвинно наказанных хозяев жизни.? Они думали, что им все можно, а когда узнали, что это не так, "раскаялись". Почитайте внимательно, что пишет подавляющее большинство людей ( не фанатов Зенита) на этом сайте и пусть вам будет стыдно за этих подонков.
Добродетель это не человек, даже питерский, а положительное нравственное свойство характера определенного человека, определяемое его волей и поступками.
нечитайло
нечитайло
   835 / 954
30 апреля в 08:23
Да здравствует наш самый гуманный суд
Деникин_А
Деникин_А
   753 / 954
30 апреля в 08:12
Это настоящий судейский садизм. Власти готовы драчунов-хулиганов растоптать, сгноить, убить... для того, чтобы все жители страны уяснили, что перед чиновником нужно присесть, развести руки и произнести КУ-У-У-У
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Суеверный
   279 / 954
30 апреля в 07:42
Надеюсь что сработает традиционная амнистия на 9-е Мая. Конечно, повели себя безобразно, но это пацаны. А кто желает чтобы они были прилежными девочками-отличницами? Эдак еще шаг до вырождения русского люда. Юридические хитросплетения обсуждать не имею права - не юрист. А по человечески - пора раскхомутать. Но если что-нибудь повторно, то максимально получат и некому будет жалеть. Апелляция вроде отклонена, но не такое уж тяжелое преступление (правонарушение). Душегубы спокойно разгуливают на свободе, ворюги и вовсе живут припеваючи, а хулиганам сидеть пожизненно велите? Веселенькое дельце....
" Вырождение русского люда..." ? Извините, уважаемый, но эти два " пацана " - уже выродки еще те, на личики их посмотрите внимательно. Куда же им еще вырождаться-то ?
лукулл
лукулл ответил Суеверный
   854 / 954
30 апреля в 07:36
Надеюсь что сработает традиционная амнистия на 9-е Мая. Конечно, повели себя безобразно, но это пацаны. А кто желает чтобы они были прилежными девочками-отличницами? Эдак еще шаг до вырождения русского люда. Юридические хитросплетения обсуждать не имею права - не юрист. А по человечески - пора раскхомутать. Но если что-нибудь повторно, то максимально получат и некому будет жалеть. Апелляция вроде отклонена, но не такое уж тяжелое преступление (правонарушение). Душегубы спокойно разгуливают на свободе, ворюги и вовсе живут припеваючи, а хулиганам сидеть пожизненно велите? Веселенькое дельце....
одному пацану 30 лет, другому 28 лет, и до какого возраста они будут пацанами?
GKN
GKN
   727 / 954
30 апреля в 06:59
Понять и простить
Суеверный
Суеверный ответил valt134
   228 / 954
30 апреля в 06:45
Всё это и ежу понятно.,. Третьим будешь???
Я бы с удовольствием, да денек какой-то странный - выпал снег в Омске... Не решусь выползти из квартиры, все порешать могу и из дома. Кроме игры в "ного-мяч".
Суеверный
Суеверный
   228 / 954
30 апреля в 06:39
Надеюсь что сработает традиционная амнистия на 9-е Мая. Конечно, повели себя безобразно, но это пацаны. А кто желает чтобы они были прилежными девочками-отличницами? Эдак еще шаг до вырождения русского люда. Юридические хитросплетения обсуждать не имею права - не юрист. А по человечески - пора раскхомутать. Но если что-нибудь повторно, то максимально получат и некому будет жалеть. Апелляция вроде отклонена, но не такое уж тяжелое преступление (правонарушение). Душегубы спокойно разгуливают на свободе, ворюги и вовсе живут припеваючи, а хулиганам сидеть пожизненно велите? Веселенькое дельце....
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   257 / 954
30 апреля в 05:58
Ни в чем они не раскаиваются.
proеzd2
proеzd2
   698 / 954
30 апреля в 04:07
по пять лет в самый рпз.
valt134
valt134
   286 / 954
30 апреля в 02:29
Всё это и ежу понятно.,. Третьим будешь???
WARchyn
WARchyn
30 апреля в 02:27
бомжи подняли все возможные связи лишь бы отмазать но у пака связи получше
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
30 апреля в 02:09
Если так подходить к делу, то половина мужского населения страны должны сидеть в тюрьме.
jenya046
jenya046
   803 / 954
30 апреля в 01:52
Если мыслить здраво, то надо сажать за мелкие правонарушения, но не на долго 1-12 недель, тогда человек реально будет понимать, что есть риск сесть надолго, прочувствует все. У нас же дают условно, чел ходит и радуется, вновь бедакурит и сразу получает 2-7 лет. Где смысл? Мы учим или наказываем?
Теперь о футболистах. Они уже отсидели эти недели. Жертв нет, пострадавших сильно тоже. Выпускать, штрафовать и все!
А всем, кто требует тюрьмы скажу так: как бы вы говорили, если бы на месте Кокорина и Мамаева оказался ваш родственник, друг, приятель? А? Я знаю, отмазывали бы.... да он хороший, да он вспылил. А какого х... вы им шампанское вспоминаете? Что они тогда нарушили? То что свои заработанные деньги тратили? Так, не платите им столько! Или, может , это они себя сами снимали и в Инсту выкладывали? нет. Какой-то умник снял и выложил. Повторюсь, пусть не платят футболистам такие деньги.
Дело из показного в заказное перетекает...перебор. Неприятно.
VadimR
VadimR
   483 / 954
30 апреля в 01:02
Вам самим эта тема не надоела?! Ну сидят и будут сидеть, по закону реально заслужили срок, еще и группой лиц и опьянение и эпизодность...всего намешано годика на три точно! Не подфартило что на фигуру нарвались не своего уровня, привыкли что все боком по синьке выходит в Монако! Ничего против Мамаева и Кокорина не имею, сам болею за Зенит, но может все таки их печальный опыт убережет молодых игроков от необдуманных поступков, заставит больше пахать на поле, а не бухать в барах, оставляя за один чек средне годовую зарплату россиян!
Nikola45
Nikola45 ответил LOKOFAN is Siberia ALTAI
   16 / 954
29 апреля в 23:37
За года 3-4 все осознают. А если сейчас из выпусти они как с цепи сорвутся и к паку побегут добивать)
Nikola45
Nikola45 ответил ДАША Д
   16 / 954
29 апреля в 23:34
Мамаев раскаивается, а Кокорин нет.
Коко только стулом по плечу задел! А Мамай то оторвался! Но Вы правы! Не было бы Кокорина ни чего бы ни кто не знал !
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
29 апреля в 23:31
Ваня! Не суди да не судимым будешь! Для информации ! Слова не мои!
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
29 апреля в 23:30
Одного Доброжелателя Вани Прекрасного Московского нам хватает! Он же совсем правильный но с недостатками!
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
   236 / 954
29 апреля в 22:42
Поверили ,что раскаиваются ,сразу после Монако.
alexando1974
alexando1974
   364 / 954
29 апреля в 22:38
Простых сажают а НЕПРОСТЫХ темболее нужно сажать особенно таких как кокорин и мамаев!!! переживай непереживай а ответить ПРИДЁТЬСЯ!
mortid
mortid
   317 / 954
29 апреля в 21:52
и своё наказание они, безусловно, уже получили
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1115012/radimov-vladislav-zenit
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Я фигею с людей в этой стране, как получили ска? УК предусматривает совсем другое наказание, если их выпустят ранее чем через год, пусть тогда
пересматривают все подобные дела и амнистируют людей. Какого они должны
сидеть по 3 года, а футболёры полгода? Ведёте себя как защитники животных, пока
их собственных детей не загрызут насмерть бродячие псы, тогда сразу
"переобуваются", типа уже всех собак на мыло.
patra
patra
   787 / 954
29 апреля в 21:37
Раскаяться маловато будет, надо раскошелиться и еще помучиться для урока на будущее и другим мажорам.
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