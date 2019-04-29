Червиченко: «„Зенит“ может отпраздновать чемпионство в Чечне»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Зенит» может оформить чемпионский титул уже в ближайшем туре РПЛ .

Знаете, честно говоря, всё может решиться уже в следующем туре. У такого «Арсенала» есть все шансы отобрать очки у «Локомотива» - судьи в Туле едва ли помогут. А вот у «Зенита» все шансы на три очка в Грозном. Победа команды Семака, ничья в Туле, и «Зенит» автоматически празднует чемпионство в Чечне.