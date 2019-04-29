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Червиченко: «„Зенит“ может отпраздновать чемпионство в Чечне»

29 апреля 2019, 17:13

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Зенит» может оформить чемпионский титул уже в ближайшем туре РПЛ.

Знаете, честно говоря, всё может решиться уже в следующем туре. У такого «Арсенала» есть все шансы отобрать очки у «Локомотива» - судьи в Туле едва ли помогут. А вот у «Зенита» все шансы на три очка в Грозном. Победа команды Семака, ничья в Туле, и «Зенит» автоматически празднует чемпионство в Чечне.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   63 / 954
30 апреля в 12:20
Пухлый всё пророчествует. От судьбы не уйдёшь: если суждено Зениту стать чемпионом в Грозном, то станет, а так свистеть - не мешки ворочать)
Nikola45
Nikola45 ответил Некит_Зенит
   16 / 954
29 апреля в 23:28
И Богданыч снова сольет коням, а нехотелось бы. Хочу чтобы именно матчем с конями Семак оформил чемпионство. Было бы красиво!
Там аншлаг будет! И коням я не позавидовал бы!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Заратустра
   15 / 954
29 апреля в 20:23
Ну да, они даже негров начали покупать. Исправляются потихоньку)
Политику поведения формирует руководство клуба, сам знаешь,
И никакой фанатский движ не в состоянии повлиять на эту политику.
Как руководство решит, так и будет, какие бы акции не устраивали
фанатские движухи . Стоило несколько раз закрыть вход на трибуны
и провести матч при пустых трибунах и выложить немалые штрафы,
так руководство тут же дало понять, что башлять в следующий раз
будут представители движа или вход на стадик закроют навсегда.
После таких заявлений удали у околофутбольщиков поубавилось.
Т.е как бы совершают нет-нет какие демарши, но на грани фола .
Заратустра
Заратустра ответил NAZAR 007
   55 / 954
29 апреля в 20:12
Ну да, они даже негров начали покупать. Исправляются потихоньку)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Заратустра
   15 / 954
29 апреля в 20:07
Будет очень символично если самый нацистский клуб России станет чемпионом именно в Чечне.
Я бы не равнял взгляды некоторых представителей националистического толка
в Питере с общим взглядом большинства болельщиков, далеких от этих мыслей.

Представители клуба ежегодно участвуют в мероприятиях, связанных с ВОВ,
будь то 9 мая , 22 июня или юбилейных и памятных дат, связанных с этими событиями.

И не будем забывать, что клуб представляет город, который выжил в ужасной блокаде,
поэтому для города и клуба такие ненавистные определения как нацизм не пустой звук.
kolpankolpan
kolpankolpan
   443 / 954
29 апреля в 19:48
Жирный провокатор.Зенит будет праздновать Чемпионство в Петербурге!
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил susanin ultrazenith
   111 / 954
29 апреля в 19:41
Ахмат - Зенит 1-3 Арсенал-Локо 1-0 И Зенит - чемпион!
И Богданыч снова сольет коням, а нехотелось бы.
Хочу чтобы именно матчем с конями Семак оформил чемпионство. Было бы красиво!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 954
29 апреля в 19:27
Ахмат - Зенит 1-3
Арсенал-Локо 1-0
И Зенит - чемпион!
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 954
29 апреля в 18:52
Червиченко лучше пусть рассуждает, когда и где его пищевик будет праздновать 6-е место! Какое ему на ... дело до Зенита?
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
29 апреля в 18:51
Бакланы пригласили Грозного Вячеслава и тренируют лезгинку!
firtreeman
firtreeman
   152 / 954
29 апреля в 18:39
Истину глаголит. Если Тула будет летать как с Москвой. Правда и Зениту надо тогда очки не потерять.
Заратустра
Заратустра ответил NAZAR 007
   55 / 954
29 апреля в 18:37
Будет очень символично если самый нацистский клуб России станет чемпионом именно в Чечне.
beefs
beefs
   191 / 954
29 апреля в 17:52
лишь бы отобрали...
удав
удав
   124 / 954
29 апреля в 17:49
не лучше,12 мая дома в матче с цска
NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 954
29 апреля в 17:42
Зенит 4 года не выигрывает в Грозном . Причем дважды проиграв,
один раз крупно, и один раз сыграв ничью. С чего такие выводы
у Червиченко ? Ход , конечно, Зенит набрал сейчас приличный.
Однако вряд ли Грозный будет в восторге, чтобы чемпионом
Зенит становился посредством игры в Чечне. Рахимов будет
рубиться до последнего, и еще большой вопрос кто кого. )
clop
clop
   143 / 954
29 апреля в 17:35
А может и не отпраздновать. Посмотрел сейчас расписание следующего тура. Локомотив играет на 2,5 часа позже Зенита. Поэтому до окончания матча Арсенал-Локомотив праздновать никак не получится, даже если...
В общем, Зениту после игры надо сразу бежать на самолет и домой, чтобы в Питере праздновать :)
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
29 апреля в 17:30
Кадыров для этого торжества собирается лично сбацать "Лезгинку"...
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
29 апреля в 17:20
Не будем надеяться на других. Победы зениту четырежды. Гыгыгы
Шамаич
Шамаич
   217 / 954
29 апреля в 17:20
Пусть там и остаётся!!!!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   78 / 954
29 апреля в 17:20
хоть в караганде))))хахахахаха бакланы
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
29 апреля в 17:19
Лучше в Питере...
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