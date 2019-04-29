Червиченко: «„Зенит“ может отпраздновать чемпионство в Чечне»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Зенит» может оформить чемпионский титул уже в ближайшем туре РПЛ.
Знаете, честно говоря, всё может решиться уже в следующем туре. У такого «Арсенала» есть все шансы отобрать очки у «Локомотива» - судьи в Туле едва ли помогут. А вот у «Зенита» все шансы на три очка в Грозном. Победа команды Семака, ничья в Туле, и «Зенит» автоматически празднует чемпионство в Чечне.
И никакой фанатский движ не в состоянии повлиять на эту политику.
Как руководство решит, так и будет, какие бы акции не устраивали
фанатские движухи . Стоило несколько раз закрыть вход на трибуны
и провести матч при пустых трибунах и выложить немалые штрафы,
так руководство тут же дало понять, что башлять в следующий раз
будут представители движа или вход на стадик закроют навсегда.
После таких заявлений удали у околофутбольщиков поубавилось.
Т.е как бы совершают нет-нет какие демарши, но на грани фола .
И никакой фанатский движ не в состоянии повлиять на эту политику.
Как руководство решит, так и будет, какие бы акции не устраивали
фанатские движухи . Стоило несколько раз закрыть вход на трибуны
и провести матч при пустых трибунах и выложить немалые штрафы,
так руководство тут же дало понять, что башлять в следующий раз
будут представители движа или вход на стадик закроют навсегда.
После таких заявлений удали у околофутбольщиков поубавилось.
Т.е как бы совершают нет-нет какие демарши, но на грани фола .
в Питере с общим взглядом большинства болельщиков, далеких от этих мыслей.
Представители клуба ежегодно участвуют в мероприятиях, связанных с ВОВ,
будь то 9 мая , 22 июня или юбилейных и памятных дат, связанных с этими событиями.
И не будем забывать, что клуб представляет город, который выжил в ужасной блокаде,
поэтому для города и клуба такие ненавистные определения как нацизм не пустой звук.
в Питере с общим взглядом большинства болельщиков, далеких от этих мыслей.
Представители клуба ежегодно участвуют в мероприятиях, связанных с ВОВ,
будь то 9 мая , 22 июня или юбилейных и памятных дат, связанных с этими событиями.
И не будем забывать, что клуб представляет город, который выжил в ужасной блокаде,
поэтому для города и клуба такие ненавистные определения как нацизм не пустой звук.
Хочу чтобы именно матчем с конями Семак оформил чемпионство. Было бы красиво!
Хочу чтобы именно матчем с конями Семак оформил чемпионство. Было бы красиво!
Арсенал-Локо 1-0
И Зенит - чемпион!
Арсенал-Локо 1-0
И Зенит - чемпион!
один раз крупно, и один раз сыграв ничью. С чего такие выводы
у Червиченко ? Ход , конечно, Зенит набрал сейчас приличный.
Однако вряд ли Грозный будет в восторге, чтобы чемпионом
Зенит становился посредством игры в Чечне. Рахимов будет
рубиться до последнего, и еще большой вопрос кто кого. )
один раз крупно, и один раз сыграв ничью. С чего такие выводы
у Червиченко ? Ход , конечно, Зенит набрал сейчас приличный.
Однако вряд ли Грозный будет в восторге, чтобы чемпионом
Зенит становился посредством игры в Чечне. Рахимов будет
рубиться до последнего, и еще большой вопрос кто кого. )
В общем, Зениту после игры надо сразу бежать на самолет и домой, чтобы в Питере праздновать :)
В общем, Зениту после игры надо сразу бежать на самолет и домой, чтобы в Питере праздновать :)