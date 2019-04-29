ГлавнаяНовости

Колосков: «Кокорин и Мамаев планировали отдыхать и выпивать, а не драться»

29 апреля 2019, 18:21

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что ждет последнее заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, которое пройдет 6 мая.

Всё происходящее вокруг этого процесса вызывает у меня только недоумение. Я не юрист, но чисто в человеческом плане убеждён, что изначально к ним применили слишком жёсткие меры. Всё, что происходило после, — результат первых шагов следствия.

Честно говоря, я не разделяю мнения о том, что процесс носит показательный характер: не те времена сегодня. К тому же фигуры для российского спорта и в целом для страны не столь значимые, чтобы против них осознанно применялись подобные меры. Больше свяжу это с плохой работой адвокатов, возможно, они где-то ошиблись.

Все разговоры о предварительном сговоре просто абсурдны. Они же приехали отдыхать и выпивать, а не драться. Так что, по моим ощущениям, с них должны снять обвинения в хулиганстве и предварительном сговоре. Надеюсь на это, но загадывать не будем, жду итогового решения с тревогой.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии3
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии4
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии11
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии1
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
   75 / 954
29 апреля в 20:13
Честно говоря, меня очень настораживает, когда Колосков говорит, чстно говоря. Уж он-то должен знать, что подобные мутные процессы рождаются тогда, когда требуется абсурдные разговоры превратить в доказательства статьи о хулиганстве, чтобы удовлетворить амбиции Пака. Также ему должно быть понятно, что желание отдохнуть и выпить легко перетекает в драку. И наконец, по его ощущениям, с них должны снять обвинения в хулиганстве и предварительном сговоре, а по ощущениям прокурора и судей дело зашло так далеко, что это уже невозможно по тому сроку, который они провели в сизо.
pomor45
pomor45 ответил mihaluch
   75 / 954
29 апреля в 19:56
Но тут откуда -то выползло Идолище поганое узкоглазое. Стало добрых молодцев словами непотребными обзывать. Не стерпели добры молодцы, закипела в них кровь богатырская. Схватил тут Сашко богатырь дубину стульчатую и опустил на чело поганому.
Стула под рукой не оказалось.
pomor45
pomor45
   75 / 954
29 апреля в 19:54
Я не юрист, но чисто в человеческом плане убеждён ....
---------------------------------------------------------------------------------
Именно по этой причине и были созданы суды присяжных. В них нет юристов, для того, чтобы решение суда было не только юридическим, но и человеческим. Закон справедлив, но черств - в нем души нет.
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
29 апреля в 19:49
Этот парень из " почётных " президентов РФС Вячеслав Колосков - знает о чём говорит....
тогда все Вопросы - Проблемы решало КПСС....
grazie100
grazie100
   466 / 954
29 апреля в 19:38
Как всем надоели спартаковкие моралисты, не видящих собственных уродов автолюбителей..
grazie100
grazie100 ответил grazie100
   466 / 954
29 апреля в 19:32
Чудище - все кто удар в лицо за оскорбление, считает здесь преступлением.
...
grazie100
grazie100 ответил mihaluch
   466 / 954
29 апреля в 19:26
Но тут откуда -то выползло Идолище поганое узкоглазое. Стало добрых молодцев словами непотребными обзывать. Не стерпели добры молодцы, закипела в них кровь богатырская. Схватил тут Сашко богатырь дубину стульчатую и опустил на чело поганому.
Чудище - все кто удар в лицо за оскорбление, считает здесь преступлением.
Союзник противников
Союзник противников ответил Palex
   17 / 954
29 апреля в 19:19
Да,Радимов такой,обласканный безнаказанностью и связями с восторженной питерской милицией.Помним его геройские споры с местным начальством.
grazie100
grazie100 ответил Ganymed1
   466 / 954
29 апреля в 19:17
Славик если бы тебя стулум по башке впиндюрили ты также был бы в не доумении или родственника твоего.верещал бы больше всех
Если бы "впендюрили", то результат с головой был бы плачевный. Лицемерие таких доброжелателей виден без очков. .Зачем нагнетать, зависть и злоба никогда никогда не приносили хороших плодов . А Судьба людям с такими мыслями, ещё приподст гораздо более жёсткие уроки., чем этим игрокам.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
29 апреля в 19:17
Конечно никакого сговора не было,но в понимании большинства.Просто они привычно сметают стаей всех на своём пути,кто мешает им отдыхать и вести себя так,как привыкли эти ничтожества.
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 954
29 апреля в 19:10
Они тебе сами об этом сказали?
Питермен
Питермен
   22 / 954
29 апреля в 19:08
Именно, люди планировали отдохнуть и так и делали, пока не появились провокаторы Федуна
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 954
29 апреля в 19:02
Колосков: "Я планировал быть честным президентом РФС, а не гонять все деньги через свои оффшоры и построить несколько оформленных на родственников дворцов"
Ganymed1
Ganymed1
   823 / 954
29 апреля в 19:00
Славик если бы тебя стулум по башке впиндюрили ты также был бы в не доумении или родственника твоего.верещал бы больше всех
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   669 / 954
29 апреля в 18:50
Дедукция на грани фантастики.
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
29 апреля в 18:50
Да уж...
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
29 апреля в 18:41
Но тут откуда -то выползло Идолище поганое узкоглазое. Стало добрых молодцев словами непотребными обзывать. Не стерпели добры молодцы, закипела в них кровь богатырская. Схватил тут Сашко богатырь дубину стульчатую и опустил на чело поганому.
firtreeman
firtreeman
   152 / 954
29 апреля в 18:37
Так поначалу все так планируют
alexando1974
alexando1974
   364 / 954
29 апреля в 18:36
будут сидеть я сказал!
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
29 апреля в 18:30
Результат на табло водилы и джоЙстике Пака!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   690 / 954
29 апреля в 18:28
...из уст прощелыги - мудрые слова...удивительно...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100