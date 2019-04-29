Бывший врач «Спартака» стал советником Федуна

Бывший врач «Спартака» Вадим Трифонов вернулся в клуб.
Специалист стал советником председателя совета директоров московского клуба Леонида Федуна и будет выполнять функции административного директора «красно-белых».
Трифонов работал в клубе врачом с 1993 по 1996 год.
Ранее сообщалось, что «Спартак» объявит имена новых руководителей 14 мая.
Плохого не насоветует.
Надо брать.
Плохого не насоветует.
Надо брать.
Сам экс-врач красно-белых опроверг эту информацию в интервью РИА Новости. «Это ерунда полная, никакой я не генеральный директор. Генеральным директором «Спартака» я не буду. Вице-президент? Ценю ваш юмор, но не до такой же степени. К этому я не имею никакого отношения», — сказал Трифонов, работавший в клубе врачом с 1993 по 1996 год.
Сам экс-врач красно-белых опроверг эту информацию в интервью РИА Новости. «Это ерунда полная, никакой я не генеральный директор. Генеральным директором «Спартака» я не буду. Вице-президент? Ценю ваш юмор, но не до такой же степени. К этому я не имею никакого отношения», — сказал Трифонов, работавший в клубе врачом с 1993 по 1996 год.