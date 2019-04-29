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Бывший врач «Спартака» стал советником Федуна

29 апреля 2019, 17:25

Бывший врач «Спартака» Вадим Трифонов вернулся в клуб.

Специалист стал советником председателя совета директоров московского клуба Леонида Федуна и будет выполнять функции административного директора «красно-белых».

Трифонов работал в клубе врачом с 1993 по 1996 год.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявит имена новых руководителей 14 мая.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   26 / 954
29 апреля в 20:08
Там в Тарасовке баба нормальная есть,борщ варит-пальчики оближешь.
Плохого не насоветует.
Надо брать.
Димoн
Димoн
   33 / 954
29 апреля в 19:17
врачей, да ещё бывших) понабрали в советники) потом все удивляются почему хрюши в футбол не умеют играть))))
poodle
poodle
   265 / 954
29 апреля в 19:04
уборщицу в замы!!!
cska plus
cska plus
   20 / 954
29 апреля в 18:58
Ахахах! Что за общество такое, скоро массажисты станут советниками федуна.
trimetil
trimetil
   452 / 954
29 апреля в 18:56
А генеральным директором бывшего врача, китайца, который весь Спартак экскрементами лечил.
Artemon9
Artemon9 ответил LOpp
   330 / 954
29 апреля в 18:45
А чего бывшую уборщицу не взял в советники?
Уборщица не может. У нее полторы ставки и соцпакет. Зачем ей рисковать?
Artemon9
Artemon9 ответил Морозовский
   330 / 954
29 апреля в 18:43
Червяк не зря с утра пургу нёс про хирургическое вмешательство!
Червяк не только с утра пургу несет. Он постоянно несет какую-то чушь, лишь бы о нем говорили
Artemon9
Artemon9
   330 / 954
29 апреля в 18:41
Вот он- хЕрург
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
29 апреля в 18:34
Червяк не зря с утра пургу нёс про хирургическое вмешательство!
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
29 апреля в 18:33
Врач насоветует как играть в футбол. Гыгыгы
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
29 апреля в 18:25
Теперь всех вылечат !!!
LOpp
LOpp
   24 / 954
29 апреля в 18:24
А чего бывшую уборщицу не взял в советники?
Palex
Palex
   51 / 954
29 апреля в 18:24
Так,водитель автобуса был,теперь и доктор получил должность. Осталость клубному повару,стать врачом,а уборщице,тренером по фитнесу.
drug01
drug01
   118 / 954
29 апреля в 18:11
Старые друзья выходят на арену!
parallels
parallels
   3 / 954
29 апреля в 18:11
позор спартаку!
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
29 апреля в 18:07
Кто-то же должен после проигрыша клизмы ставить.
wingback
wingback
   145 / 954
29 апреля в 17:47
    удав
    удав
       124 / 954
    29 апреля в 17:47
    врач-директор,не плохо=)ну теперь медицинские эксперименты после каждого поражения пятачкам обеспечены)
    Alex-96
    Alex-96
       103 / 954
    29 апреля в 17:46
      Катерина Измайлова
      Катерина Измайлова ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
         77 / 954
      29 апреля в 17:40
      За них потрясающе стыдно. Трофеи в кабинетах покупают, а духа нет. Бездуховные.
      Байкал-38
      Байкал-38
         25 / 954
      29 апреля в 17:40
      Я уж думал китаёза, а нет.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
         262 / 954
      29 апреля в 17:34
      Федуна видно геморрой замучил, врача хочет.
      nik9373
      nik9373
         418 / 954
      29 апреля в 17:34
      Сегодня, 29 апреля, телеграм-канал Sport_inside написал, что Трифонов будет новым генеральным директором «Спартака».

      Сам экс-врач красно-белых опроверг эту информацию в интервью РИА Новости. «Это ерунда полная, никакой я не генеральный директор. Генеральным директором «Спартака» я не буду. Вице-президент? Ценю ваш юмор, но не до такой же степени. К этому я не имею никакого отношения», — сказал Трифонов, работавший в клубе врачом с 1993 по 1996 год.
      Igo0rek
      Igo0rek
         136 / 954
      29 апреля в 17:27
      Скоро уборщица будет генеральным директором в Спартаке.
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
         58 / 954
      29 апреля в 17:27
      Надо было врача всея спартака Лю Хуншена вернуть!
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         78 / 954
      29 апреля в 17:26
      а стыдно снова за ослов и бакланов
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