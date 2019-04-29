Червиченко: «„Зениту“ нужен новый вратарь, Лунёв много ошибается»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру «Зенита».
«Зенит» играет отлично, а связка Дзюба - Азмун выглядит просто прекрасно. Но проблемы в обороне остаются, что и показала воскресная игра в Питере. Два пропущенных мяча - это очень увесистая оплеуха защите «Зенита». При таком огромном преимуществе, при очень привлекательной игре в нападении, буквально два-три момента в течение нескольких минут заканчиваются двумя забитыми голами - это не по-чемпионски. Честно говоря, остаюсь при своем мнении: Андрей Лунёв не тянет, вратарскую позицию надо усиливать. Он много ошибается, на мой взгляд, для Лиги чемпионов он слабоват.
Вообще вратарей у нас много хороших. В «Анжи» сейчас очень приличный вратарь. В субботу смотрел матч с «Ростовом», Дюпин был очень хорош. Он в одиночку спас «Анжи» от увесистого поражения (1:1). Мне кажется, что в РПЛ сейчас проблемы вратарей нет, Черчесову, может быть, сложно, потому что 5-6 человек одинаково готовы защищать ворота сборной России. Думаю, «Зениту» нужен другой вратарь, который будет вселять уверенность.
Нышешний слишком много ошибается.
Московские нефтяные бабушшки - профинансируют :)
Нышешний слишком много ошибается.
Московские нефтяные бабушшки - профинансируют :)