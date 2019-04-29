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Червиченко: «„Зениту“ нужен новый вратарь, Лунёв много ошибается»

29 апреля 2019, 17:08

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру «Зенита».

 «Зенит» играет отлично, а связка Дзюба - Азмун выглядит просто прекрасно. Но проблемы в обороне остаются, что и показала воскресная игра в Питере. Два пропущенных мяча - это очень увесистая оплеуха защите «Зенита». При таком огромном преимуществе, при очень привлекательной игре в нападении, буквально два-три момента в течение нескольких минут заканчиваются двумя забитыми голами - это не по-чемпионски. Честно говоря, остаюсь при своем мнении: Андрей Лунёв не тянет, вратарскую позицию надо усиливать. Он много ошибается, на мой взгляд, для Лиги чемпионов он слабоват.

Вообще вратарей у нас много хороших. В «Анжи» сейчас очень приличный вратарь. В субботу смотрел матч с «Ростовом», Дюпин был очень хорош. Он в одиночку спас «Анжи» от увесистого поражения (1:1). Мне кажется, что в РПЛ сейчас проблемы вратарей нет, Черчесову, может быть, сложно, потому что 5-6 человек одинаково готовы защищать ворота сборной России. Думаю, «Зениту» нужен другой вратарь, который будет вселять уверенность.

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Все комментарии
mortid
mortid
   324 / 959
30 апреля в 19:45
Лунёв второй Лодыгин. Митрюшкина тащите из Швейцарии, вот у кого-то пукан бомбанёт ))))))
la_masia
la_masia
   146 / 959
30 апреля в 16:13
Там и тренера надо менять.
Павел Плаксеев
Павел Плаксеев
   890 / 959
30 апреля в 12:11
нужно пригласить супервратаря Акинфеева! Скучно не будет...
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил Ruslik1982
   112 / 959
30 апреля в 11:51
и братьев Миранчуков еще на лавку, с Чаловым, благо бюджет народный бесконечный
Ага Спартаку их предложи.
Башмакоса
Башмакоса
   735 / 959
30 апреля в 11:37
Вообще есть такой вратарь, как Александр Беленов, давно показывающий стабильно высокий уровень игры. Обидно что на него топ-клубы Рпл не обращают внимания. Также можно поговорить с Краснодаром насчёт Крицюка - мне кажется ещё интересней вариант.
Doping_87
Doping_87 ответил Союзник противников
   617 / 959
30 апреля в 11:16
Уж лучше пропустить 3 и забить 4. Чем играть на унылые 1-0 в три центральных + Верблум в нападении 🤣🤣🤣.
Союзник противников
Союзник противников ответил Doping_87
   17 / 959
30 апреля в 09:45
А у вратарей есть графа продголевой пас в свои ворота?
Спроси у Бубнова.И изучай тщательно графу "пропущено" победоносного "Зенита",самого толстого пыльного мешка Восточной Европы.И смотри мультик "Вилы с Реалом" против "терминатора".
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Garrincha58
   70 / 959
30 апреля в 09:10
90 лямов есть???
Зенит - народная команда, для нее ничего не жалко
Garrincha58
Garrincha58 ответил Ruslik1982
   319 / 959
30 апреля в 08:38
Де Хеа вроде летом освободиться
90 лямов есть???
Garrincha58
Garrincha58
   319 / 959
30 апреля в 08:37
Лунёв слабоват это да, он не умеет играть ногами часто ошибается при выборе места в воротах для РПЛ ещё потянет, а вот для ЛЧ и сборной точно нет
Физручини
Физручини
30 апреля в 08:34
Лунев: «Червиченко нужен новый мозг, старый много ошибается»
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   644 / 959
30 апреля в 08:25
Не больше чем де Хеа. Однако ТАМ почему - то не думают избавляться от испанского вратаря.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Некит_Зенит
   70 / 959
30 апреля в 08:20
Я бы взял Сафонова, но пусть парень не дергается и играет в свое удовольствие. Не надо нам другого. Лунь отлично играет! А ошибаются все.
и братьев Миранчуков еще на лавку, с Чаловым, благо бюджет народный бесконечный
Ruslik1982
Ruslik1982
   70 / 959
30 апреля в 08:19
Де Хеа вроде летом освободиться
Doping_87
Doping_87 ответил Союзник противников
   617 / 959
30 апреля в 00:38
А у вратарей есть графа продголевой пас в свои ворота?
Slepowron
Slepowron
   861 / 959
29 апреля в 23:02
Вратарю хорошо себя проявлять в слабых командах. Думаю если бы Лунев стоял в условном Анжи, он бы тоже выделялся большим числом спасений.
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
29 апреля в 22:10
Я тоже думаю, что нужен новый вратарь. А вот есть ли он в ПЛ не знаю.
mortid
mortid ответил Питермен
   324 / 959
29 апреля в 21:02
Чтобы своим в Питере стать, надо быть сильным Духом. Дзюба вот стал.
Не смеши мои тапки )))))) У Дзюбы cкорее встал, на газовое баблище.
la_masia
la_masia ответил Beekeeper
   146 / 959
29 апреля в 20:57
Это плохо, для парня это будет конец карьеры.
Beekeeper
Beekeeper
   933 / 959
29 апреля в 20:39
Сафонова в след сезоне в зените увидем )))
post-navigator
post-navigator
   284 / 959
29 апреля в 20:35
Червяку нужен новый спартак.
Нышешний слишком много ошибается.
Московские нефтяные бабушшки - профинансируют :)
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   189 / 959
29 апреля в 20:29
Ещё один вратарь посильнее Лунева конечно не помешал бы. ЛЧ это не ЛЕ там Ливерпуль семерочки отгружает, ну как пищевику.
ЧиП
ЧиП
29 апреля в 20:23
А не решил ли он предложить свои услуги)
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
29 апреля в 20:11
В крайнем случае Лунёв лучше Дырофея Конифеевича, он от груди мяч двумя кулаками не отбивает,(2014 год ЧМ в Бразилии, гол от Кореи).
grazie100
grazie100 ответил Александр Рябов
   384 / 959
29 апреля в 19:43
Только Сафонище не трогайте! Пусть в Краснодаре играет.
Скорее его заберёт Спартак, которому Краснодар проигрывает всегда с радостью. Видно, что Галицкий как-то зависит от Федуна.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   112 / 959
29 апреля в 19:38
Я бы взял Сафонова, но пусть парень не дергается и играет в свое удовольствие. Не надо нам другого. Лунь отлично играет! А ошибаются все.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 959
29 апреля в 19:34
И есть ещё Миша Кержаков!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 959
29 апреля в 19:32
Вернём Бабурина из аренды из Рубина.
pomor45
pomor45 ответил cska1948
   75 / 959
29 апреля в 19:30
Второго Малафеева надо воспитать в Питере, а из понаехавших второго Малафеева НЕ сделаешь.
Разве Малафеев всегда был на высоте. Помнится дело дошло до того, что ему на замену привели Жевнова. У Славы сразу открылось второе дыхание и Жевнов остался на скамейке. Лунёву срочно нужен сильный конкурент.
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
29 апреля в 19:27
Да, вратарскую линию этим летом Зениту нужно укреплять позарез! Посмотрим, кто это в итоге будет.
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