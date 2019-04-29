Червиченко: «„Зениту“ нужен новый вратарь, Лунёв много ошибается»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру «Зенита».

«Зенит» играет отлично, а связка Дзюба - Азмун выглядит просто прекрасно. Но проблемы в обороне остаются, что и показала воскресная игра в Питере. Два пропущенных мяча - это очень увесистая оплеуха защите «Зенита». При таком огромном преимуществе, при очень привлекательной игре в нападении, буквально два-три момента в течение нескольких минут заканчиваются двумя забитыми голами - это не по-чемпионски. Честно говоря, остаюсь при своем мнении: Андрей Лунёв не тянет, вратарскую позицию надо усиливать. Он много ошибается, на мой взгляд, для Лиги чемпионов он слабоват.