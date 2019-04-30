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Д. Билялетдинов: «„Локомотиву“ точно не стоит бояться „Арсенал“»

30 апреля 2019, 08:20
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «железнодорожниками».

Такие победы, как с «Енисеем», тоже нужны. Подобные матчи нужно вытаскивать на характере, «Локо» это и сделал. Впереди у команды очень интересное противостояние с «Арсеналом». Надеюсь, удастся победить и там. Туляки играют в веселый футбол, так что скучать не придется. Но бояться их точно не стоит. Нужно выходить на поле и обыгрывать.

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Все комментарии
Sаshа
Sаshа
   178 / 954
30 апреля в 14:58
стоит бояться Арсенал сейчас на подъёме, Локомотив последнюю игру провёл очень невыразительно, слабо
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Юрий Сенатов 1
   285 / 954
30 апреля в 12:27
" Но бояться их точно не стОит ". Посоветовал Данияру думать, прежде чем писать такую галиматью.
    13 RUS
    13 RUS
       176 / 954
    30 апреля в 11:57
    В рпл нужно уважать всех соперников,кроме пупсиков
    minai
    minai
       328 / 954
    30 апреля в 10:58
    Бу-уу !!
    Alex-96
    Alex-96
       102 / 954
    30 апреля в 10:28
    Боятся точно не стоит, но точно надо такую команду уважать, когда с ней играешь.
    Caniggia
    Caniggia
       59 / 954
    30 апреля в 10:20
    Бояться, конечно, не стоит, но опасаться этот Арсенал точно стоит!
    Александр Светличный
    Александр Светличный
    30 апреля в 10:14
    ВПЕРЕД ЛОКО!
    Байкал-38
    Байкал-38
       26 / 954
    30 апреля в 10:08
    Непригоже Локо боятся Арсенал или кого ещё либо! Вот с уважением и опаской надо относиться к каждому сопернику и не важно какое он место занимает первое или последнее.
    Иной раз с аутсайдерами больше проблем бывает чем с командами из верхней части таблицы.
    Арсенал играющая команда, так что Локо это устраивает.
    Удачи и победы!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
       20 / 954
    30 апреля в 10:01
    Так всегда говорят те,от кого судьба матча не зависит.
    mihaluch
    mihaluch
       63 / 954
    30 апреля в 09:57
    Туляки сейчас на подъёме,а Локо при всех победах не показывает внятной игры.
    Кейптаунский Аякс
    Кейптаунский Аякс
       46 / 954
    30 апреля в 09:43
      Zlatan35
      Zlatan35
         17 / 954
      30 апреля в 09:18
      Вытащил не Локомотив, не команда, вытаскивает второй матч подряд Фарфан.
      Palex
      Palex
         49 / 954
      30 апреля в 09:07
      Конечно не надо,Черевченко сольет .
      Питер рулит
      Питер рулит
         93 / 954
      30 апреля в 08:51
      Джорджевич наколотит целые пилотки голов..
      cska plus
      cska plus
         18 / 954
      30 апреля в 08:46
      Может не повезти.
      Garrincha58
      Garrincha58
         320 / 954
      30 апреля в 08:39
      судьи помогут или Фарфан на 90-й минуте забьёт
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
         62 / 954
      30 апреля в 08:34
      Локо не Спартак). ЛОКО ВПЕРЁД!!!
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
         661 / 954
      30 апреля в 08:23
      " Но бояться их точно не стОит ". Посоветовал Данияру думать, прежде чем писать такую галиматью.
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