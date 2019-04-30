Д. Билялетдинов: «„Локомотиву“ точно не стоит бояться „Арсенал“»

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «железнодорожниками».

Такие победы, как с «Енисеем», тоже нужны. Подобные матчи нужно вытаскивать на характере, «Локо» это и сделал. Впереди у команды очень интересное противостояние с «Арсеналом». Надеюсь, удастся победить и там. Туляки играют в веселый футбол, так что скучать не придется. Но бояться их точно не стоит. Нужно выходить на поле и обыгрывать.