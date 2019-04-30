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Павлюченко: «Больно смотреть на „Спартак“, и тут дело не в тренере»

30 апреля 2019, 05:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко после матча бывшей команды против «Рубина» (1:1) в 26-м туре РПЛ выразил мнение, что половина игроков «красно-белых» не соответствуют уровню клуба.

Больно смотреть на «Спартак». Всё отсутствует полностью, как будто вчера собрали футболистов, и они вышли и не знают, что делать с мячом. Тут дело не в тренере, а в составе, который есть сейчас в «Спартаке». Половина футболистов, которые есть в «Спартаке», не соответствует уровню команды. 

Да, есть молодёжь, но пока эта молодёжь не сравнится с молодёжью «Краснодара», это совсем разный уровень. Мне кажется, из сегодняшнего состава лишь 5-6 футболистов заслуживают играть за «красно-белых». Да простят меня футболисты, но некоторые не тянут уровень. 

«Спартак» – это команда, которая каждый год должна бороться за чемпионство. Сейчас начнут говорить, что тренер виноват, да нет. Тут, наверное, нет вины тренера, просто с сегодняшними футболистами «Спартак» не может решать большие задачи.

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Все комментарии
mortid
mortid
   318 / 954
30 апреля в 22:26
Кто рулит оптовыми закупками зулусов, того и на крест. Тогда возможно и поставленные задачи будут решаться. А то складывается такое впечатление, что игрока берут только со слов его агента.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Parovoznic
   12 / 954
30 апреля в 18:20
Вот тя подрывает, что не ваша очередь в ЛЧ позориться!)))) Не переживай, годик-другой, - и вы в ЛЧ обязательно вернётесь, на привычную 4-ю строчку. А пока отдохните в ЛЕ. До весны там поиграете, очков в клубный рейтинг страны рейтинг заработаете. Ну а мы с быками в ЛЧ подзаработаем)))
Подорвало тебя на этой ветке, когда ты влез, пятое колесо :)
По поводу очков, я надеюсь, что Португалия (и не только), скоро обойдет в таблице - этот продажный чемпионат с Лампочкиными и Ивановыми недостоин быть так высоко в таблице коэффициентов! Удачного позора вам :)
Parovoznic
Parovoznic ответил ЦCКА навсегда
   56 / 954
30 апреля в 18:11
Вы лучше ЦСКА не сыграете никогда, будете как пищевик вечными бестрофейниками :)
Вот тя подрывает, что не ваша очередь в ЛЧ позориться!))))
Не переживай, годик-другой, - и вы в ЛЧ обязательно вернётесь, на привычную 4-ю строчку.
А пока отдохните в ЛЕ. До весны там поиграете, очков в клубный рейтинг страны рейтинг заработаете.
Ну а мы с быками в ЛЧ подзаработаем)))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Parovoznic
   12 / 954
30 апреля в 18:04
Ну так хуже ЦСКА всё равно не сыграем: ниже 4-го места не бывает)))))) А если нам попадётся какая-нить Пльзень, то и в ЛЕ выскочим.
Вы лучше ЦСКА не сыграете никогда, будете как пищевик вечными бестрофейниками :)
Parovoznic
Parovoznic ответил ЦCКА навсегда
   56 / 954
30 апреля в 17:59
Смотрел, 7 очков в группе, это не три очка из первой корзины :) Готовься, скоро посмеемся, МС, Барсу, или Ливер с Баварией вам :)
Ну так хуже ЦСКА всё равно не сыграем: ниже 4-го места не бывает))))))
А если нам попадётся какая-нить Пльзень, то и в ЛЕ выскочим.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Parovoznic
   12 / 954
30 апреля в 17:57
А ты игры ЦСКА в ЛЧ не смотрел? Зря, пропустил много интересного! Погугли в ютубе слово "Плзень"
Там вам пенки никто не нарисует, как с быками и Динамо :)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Parovoznic
   12 / 954
30 апреля в 17:56
А ты игры ЦСКА в ЛЧ не смотрел? Зря, пропустил много интересного! Погугли в ютубе слово "Плзень"
Смотрел, 7 очков в группе, это не три очка из первой корзины :) Готовься, скоро посмеемся, МС, Барсу, или Ливер с Баварией вам :)
Parovoznic
Parovoznic ответил ЦCКА навсегда
   56 / 954
30 апреля в 17:42
Свисти дальше, одна победа над турками :) Даже с Шальке ничего не смогли в последнем туре, для которых этот матч ничего не решал!
А ты игры ЦСКА в ЛЧ не смотрел?
Зря, пропустил много интересного!
Погугли в ютубе слово "Плзень"
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Parovoznic
   12 / 954
30 апреля в 17:16
Я в прошлом сезоне и свой уровень видел, и ваш. Вижу, одинаковый.
В следующем сезоне еще веселее будет, первую корзину не получите, а как вы от Атлетико восемь за раунд вытащили, видели :)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Parovoznic
   12 / 954
30 апреля в 17:12
Я в прошлом сезоне и свой уровень видел, и ваш. Вижу, одинаковый.
Свисти дальше, одна победа над турками :) Даже с Шальке ничего не смогли в последнем туре, для которых этот матч ничего не решал!
Parovoznic
Parovoznic ответил ЦCКА навсегда
   56 / 954
30 апреля в 16:58
Скоро на свой уровень посмотришь, если в прошлом сезоне не увидел!
Я в прошлом сезоне и свой уровень видел, и ваш.
Вижу, одинаковый.
RIR68
RIR68
   110 / 954
30 апреля в 16:07
с глаз долой, и боли меньше. расформировать к едрене-фене!!!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Parovoznic
   12 / 954
30 апреля в 15:47
...А Пльзень чей уровень показывает?
Скоро на свой уровень посмотришь, если в прошлом сезоне не увидел!
Parovoznic
Parovoznic ответил Footbolista
   56 / 954
30 апреля в 14:07
Вроде я и не писАл, что Спартак в ЕК ДАртаньян)...читай внимательно...я не сравниваю Спартак с Локо...а насчет Кононова...там еще игроки нормальные нужны...да и продажа Промеса считаю ошибка...вон у вас Фарфан сколько матчей вытягивает практически с ленточки...
Продажа Промеса - тож ошибка, канеш...
Надо было Глушака продавать вместо Промеса)))

Впрочем, Бог с ним, нам же лучше)
Footbolista
Footbolista ответил Parovoznic
   10 / 954
30 апреля в 13:37
Вроде я и не писАл, что Спартак в ЕК ДАртаньян)...читай внимательно...я не сравниваю Спартак с Локо...а насчет Кононова...там еще игроки нормальные нужны...да и продажа Промеса считаю ошибка...вон у вас Фарфан сколько матчей вытягивает практически с ленточки...
Союзник противников
Союзник противников ответил igkorol123
   20 / 954
30 апреля в 13:28
Какой Чубайс??? ...... при живом-то Владимире Владимировиче??? ..... совсем что-ли??? .....Путин и только он во всём виноват!!! .......)))
Чубайс-это Харон ВВП в нашем загробном мире.
Parovoznic
Parovoznic ответил Footbolista
   56 / 954
30 апреля в 12:58
Ну какие стыковые игры?)...даже если проиграть все, что осталось ниже 7 места не опустится Спартак... И я не сравнивую Спартак с Локо...просто с такой игрой как сейчас у Локо нечего делать в ЕК...
Ты меня снова не понял.
Не опустится Спартак ниже 7-го места, да.
Больше скажу: скорее всего в ЕК играть будет.

Я же о том, что причина тому - поздний приход Кононова. Ну, или заслуга Карреры. Пресловутый багаж, если угодно.
Приди Кононов раньше (скажем, год назад) - вы б весь сезон играли бы так, как сейчас. И хрен знает, какую бы строчку вы занимали.
Так понятно? Уж не знаю, как ещё объяснять...
В общем, оставьте у себя Кононова ещё на год, и узнаешь, какие стыковые игры)))

Про "Локомотиву нечего делать в ЕК" скажу так: конкретно в ЛЧ нам ваще нечего делать, место любого нашего клуба там - последнее в группе. Третье - за счастье. ЦСКА в последние 7 лет не даст соврать.
Исключением может стать тока Зенит, - с его баблом там хоть какой-то состав есть. Осенью бум посмотреть.
А вот в ЛЕ наши и весной могут поиграть, да!

А посты вроде "наш клуб в ЕК - Дарьтаньян, а остальные - пид@@@сы" оставь местным школьникам, их тут пишущим.
Footbolista
Footbolista ответил Parovoznic
   10 / 954
30 апреля в 12:26
Ну какие стыковые игры?)...даже если проиграть все, что осталось ниже 7 места не опустится Спартак...
И я не сравнивую Спартак с Локо...просто с такой игрой как сейчас у Локо нечего делать в ЕК...
igkorol123
igkorol123 ответил Союзник противников
   712 / 954
30 апреля в 12:26
Во всём виноват Чубайс.
Какой Чубайс??? ...... при живом-то Владимире Владимировиче??? ..... совсем что-ли??? .....Путин и только он во всём виноват!!! .......)))
Parovoznic
Parovoznic ответил 25процентный клоун
   56 / 954
30 апреля в 12:24
при чем тут Глушаков?)))) кто опустил и кого?))) вы читаете желтые газетенки и трясети ими ,а Глушаков 2 очка у Зенита отобрал и он не играет на фланге обороны ,откуда вчера все беды приходили . И Зобник и Гулиев и Глушаков одинаково плохи и хороши весной . Ошибка тренера то что он не хочет быть физруком а хочет поставить игру ,но в нашем чемпе только физруки побеждают,которые выжимают результат
Ошибка тренера то что он не хочет быть физруком а хочет поставить игру
- - - - - - - - - - - - - -

Ошибка Спартака в том, что у вас играет Глушаков.
Я предупреждал ещё пару-тройку лет тому, что где Глушак и Самедов - там развал команды.
Вижу, до сих пор не все это поняли.
Parovoznic
Parovoznic ответил 25процентный клоун
   56 / 954
30 апреля в 12:22
а у вас чего такое настроение такое с утра? опять хотите четвертыми быть из четырех слабейших команд ЛЧ?)))
Конечно хотим!
Хватит другим нашим быть четвёртыми из четырёх слабейших команд ЛЧ!
:)))
Parovoznic
Parovoznic ответил Footbolista
   56 / 954
30 апреля в 12:18
У Спартака на 9 очей меньше, чем у Локо на 3 победы из 26 игр).. какой пердив?...Локо мертвый вообще...везет больше чем Спартаку просто...
Ты не вперёд смотри, на назад глянь: 11-е место к вам значительно ближе, чем 2-е, в 7 очках от вас.

Я ваще-то к тому говорил, что уйди от вас Каррера (и, соответственно, приди Кононов) раньше, ваш отрыв от 2-го места был бы значительно больше, чем 9 очков, а какая-нить зона стыковых игр - ближе.
Ибо Каррера по меркам РФПЛ был топчиком, ваш нынешний коуч по сравнению с ним - ботаник какой-то...
ИМХО, канеш

И - да, если Локо мёртвый, то какой же тогда Спартак? Прах? (опять же глядя в таблицу)
:)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил Parovoznic
   62 / 954
30 апреля в 12:09
Лучше поздно, чем никогда.)))
13 RUS
13 RUS
   176 / 954
30 апреля в 12:01
Позорная команда
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   19 / 954
30 апреля в 12:00
при чем тут Глушаков?)))) кто опустил и кого?))) вы читаете желтые газетенки и трясети ими ,а Глушаков 2 очка у Зенита отобрал и он не играет на фланге обороны ,откуда вчера все беды приходили . И Зобник и Гулиев и Глушаков одинаково плохи и хороши весной .
Ошибка тренера то что он не хочет быть физруком а хочет поставить игру ,но в нашем чемпе только физруки побеждают,которые выжимают результат
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   9 / 954
30 апреля в 11:53
было такое ,но сейчас все развалилось,парни снизили к себе требования
В команде полный раздрай!!! К чему была эта упертость в отношении Глушакова, принудительные акции в его поддержку??? Человек сам опустил себя ниже плинтуса и на поле , и вне его. Что за неприкасаемость такая??? Чем он на данный момент лучше Еременко и Самедова??? Что , и тут вины тренера нет???
А молодежь сейчас играет во многих командах и это нормально.
Надо избавляться от смутьянов и лодырей, нужна кардинальная чистка!!! И начинать нужно с тренера.........4 месяца давно закончились!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
30 апреля в 10:50
спартаку поможет только очищение в ФНЛ!
galem72
galem72
   337 / 954
30 апреля в 10:50
"...тут, наверное, нет вины тренера..."

Не "наверное", а точно нет! С этими исполнителями только в поле картоху собирать. Печально, что новый тренер пришёл на отработанный материал...
Footbolista
Footbolista ответил Parovoznic
   10 / 954
30 апреля в 10:00
У Спартака на 9 очей меньше, чем у Локо на 3 победы из 26 игр).. какой пердив?...Локо мертвый вообще...везет больше чем Спартаку просто...
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
30 апреля в 09:48
Во всём виноват Чубайс.
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