Павлюченко: «Больно смотреть на „Спартак“, и тут дело не в тренере»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко после матча бывшей команды против «Рубина» (1:1) в 26-м туре РПЛ выразил мнение, что половина игроков «красно-белых» не соответствуют уровню клуба.

Больно смотреть на «Спартак». Всё отсутствует полностью, как будто вчера собрали футболистов, и они вышли и не знают, что делать с мячом. Тут дело не в тренере, а в составе, который есть сейчас в «Спартаке». Половина футболистов, которые есть в «Спартаке», не соответствует уровню команды.

Да, есть молодёжь, но пока эта молодёжь не сравнится с молодёжью «Краснодара», это совсем разный уровень. Мне кажется, из сегодняшнего состава лишь 5-6 футболистов заслуживают играть за «красно-белых». Да простят меня футболисты, но некоторые не тянут уровень.

«Спартак» – это команда, которая каждый год должна бороться за чемпионство. Сейчас начнут говорить, что тренер виноват, да нет. Тут, наверное, нет вины тренера, просто с сегодняшними футболистами «Спартак» не может решать большие задачи.