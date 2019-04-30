Павлюченко: «Больно смотреть на „Спартак“, и тут дело не в тренере»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко после матча бывшей команды против «Рубина» (1:1) в 26-м туре РПЛ выразил мнение, что половина игроков «красно-белых» не соответствуют уровню клуба.
Больно смотреть на «Спартак». Всё отсутствует полностью, как будто вчера собрали футболистов, и они вышли и не знают, что делать с мячом. Тут дело не в тренере, а в составе, который есть сейчас в «Спартаке». Половина футболистов, которые есть в «Спартаке», не соответствует уровню команды.
Да, есть молодёжь, но пока эта молодёжь не сравнится с молодёжью «Краснодара», это совсем разный уровень. Мне кажется, из сегодняшнего состава лишь 5-6 футболистов заслуживают играть за «красно-белых». Да простят меня футболисты, но некоторые не тянут уровень.
«Спартак» – это команда, которая каждый год должна бороться за чемпионство. Сейчас начнут говорить, что тренер виноват, да нет. Тут, наверное, нет вины тренера, просто с сегодняшними футболистами «Спартак» не может решать большие задачи.
По поводу очков, я надеюсь, что Португалия (и не только), скоро обойдет в таблице - этот продажный чемпионат с Лампочкиными и Ивановыми недостоин быть так высоко в таблице коэффициентов! Удачного позора вам :)
По поводу очков, я надеюсь, что Португалия (и не только), скоро обойдет в таблице - этот продажный чемпионат с Лампочкиными и Ивановыми недостоин быть так высоко в таблице коэффициентов! Удачного позора вам :)
Не переживай, годик-другой, - и вы в ЛЧ обязательно вернётесь, на привычную 4-ю строчку.
А пока отдохните в ЛЕ. До весны там поиграете, очков в клубный рейтинг страны рейтинг заработаете.
Ну а мы с быками в ЛЧ подзаработаем)))
Не переживай, годик-другой, - и вы в ЛЧ обязательно вернётесь, на привычную 4-ю строчку.
А пока отдохните в ЛЕ. До весны там поиграете, очков в клубный рейтинг страны рейтинг заработаете.
Ну а мы с быками в ЛЧ подзаработаем)))
А если нам попадётся какая-нить Пльзень, то и в ЛЕ выскочим.
А если нам попадётся какая-нить Пльзень, то и в ЛЕ выскочим.
Зря, пропустил много интересного!
Погугли в ютубе слово "Плзень"
Зря, пропустил много интересного!
Погугли в ютубе слово "Плзень"
Вижу, одинаковый.
Вижу, одинаковый.
Надо было Глушака продавать вместо Промеса)))
Впрочем, Бог с ним, нам же лучше)
Надо было Глушака продавать вместо Промеса)))
Впрочем, Бог с ним, нам же лучше)
Не опустится Спартак ниже 7-го места, да.
Больше скажу: скорее всего в ЕК играть будет.
Я же о том, что причина тому - поздний приход Кононова. Ну, или заслуга Карреры. Пресловутый багаж, если угодно.
Приди Кононов раньше (скажем, год назад) - вы б весь сезон играли бы так, как сейчас. И хрен знает, какую бы строчку вы занимали.
Так понятно? Уж не знаю, как ещё объяснять...
В общем, оставьте у себя Кононова ещё на год, и узнаешь, какие стыковые игры)))
Про "Локомотиву нечего делать в ЕК" скажу так: конкретно в ЛЧ нам ваще нечего делать, место любого нашего клуба там - последнее в группе. Третье - за счастье. ЦСКА в последние 7 лет не даст соврать.
Исключением может стать тока Зенит, - с его баблом там хоть какой-то состав есть. Осенью бум посмотреть.
А вот в ЛЕ наши и весной могут поиграть, да!
А посты вроде "наш клуб в ЕК - Дарьтаньян, а остальные - пид@@@сы" оставь местным школьникам, их тут пишущим.
Не опустится Спартак ниже 7-го места, да.
Больше скажу: скорее всего в ЕК играть будет.
Я же о том, что причина тому - поздний приход Кононова. Ну, или заслуга Карреры. Пресловутый багаж, если угодно.
Приди Кононов раньше (скажем, год назад) - вы б весь сезон играли бы так, как сейчас. И хрен знает, какую бы строчку вы занимали.
Так понятно? Уж не знаю, как ещё объяснять...
В общем, оставьте у себя Кононова ещё на год, и узнаешь, какие стыковые игры)))
Про "Локомотиву нечего делать в ЕК" скажу так: конкретно в ЛЧ нам ваще нечего делать, место любого нашего клуба там - последнее в группе. Третье - за счастье. ЦСКА в последние 7 лет не даст соврать.
Исключением может стать тока Зенит, - с его баблом там хоть какой-то состав есть. Осенью бум посмотреть.
А вот в ЛЕ наши и весной могут поиграть, да!
А посты вроде "наш клуб в ЕК - Дарьтаньян, а остальные - пид@@@сы" оставь местным школьникам, их тут пишущим.
И я не сравнивую Спартак с Локо...просто с такой игрой как сейчас у Локо нечего делать в ЕК...
И я не сравнивую Спартак с Локо...просто с такой игрой как сейчас у Локо нечего делать в ЕК...
- - - - - - - - - - - - - -
Ошибка Спартака в том, что у вас играет Глушаков.
Я предупреждал ещё пару-тройку лет тому, что где Глушак и Самедов - там развал команды.
Вижу, до сих пор не все это поняли.
- - - - - - - - - - - - - -
Ошибка Спартака в том, что у вас играет Глушаков.
Я предупреждал ещё пару-тройку лет тому, что где Глушак и Самедов - там развал команды.
Вижу, до сих пор не все это поняли.
Хватит другим нашим быть четвёртыми из четырёх слабейших команд ЛЧ!
:)))
Хватит другим нашим быть четвёртыми из четырёх слабейших команд ЛЧ!
:)))
Я ваще-то к тому говорил, что уйди от вас Каррера (и, соответственно, приди Кононов) раньше, ваш отрыв от 2-го места был бы значительно больше, чем 9 очков, а какая-нить зона стыковых игр - ближе.
Ибо Каррера по меркам РФПЛ был топчиком, ваш нынешний коуч по сравнению с ним - ботаник какой-то...
ИМХО, канеш
И - да, если Локо мёртвый, то какой же тогда Спартак? Прах? (опять же глядя в таблицу)
:)))
Я ваще-то к тому говорил, что уйди от вас Каррера (и, соответственно, приди Кононов) раньше, ваш отрыв от 2-го места был бы значительно больше, чем 9 очков, а какая-нить зона стыковых игр - ближе.
Ибо Каррера по меркам РФПЛ был топчиком, ваш нынешний коуч по сравнению с ним - ботаник какой-то...
ИМХО, канеш
И - да, если Локо мёртвый, то какой же тогда Спартак? Прах? (опять же глядя в таблицу)
:)))
Ошибка тренера то что он не хочет быть физруком а хочет поставить игру ,но в нашем чемпе только физруки побеждают,которые выжимают результат
Ошибка тренера то что он не хочет быть физруком а хочет поставить игру ,но в нашем чемпе только физруки побеждают,которые выжимают результат
А молодежь сейчас играет во многих командах и это нормально.
Надо избавляться от смутьянов и лодырей, нужна кардинальная чистка!!! И начинать нужно с тренера.........4 месяца давно закончились!!!
А молодежь сейчас играет во многих командах и это нормально.
Надо избавляться от смутьянов и лодырей, нужна кардинальная чистка!!! И начинать нужно с тренера.........4 месяца давно закончились!!!
Не "наверное", а точно нет! С этими исполнителями только в поле картоху собирать. Печально, что новый тренер пришёл на отработанный материал...
Не "наверное", а точно нет! С этими исполнителями только в поле картоху собирать. Печально, что новый тренер пришёл на отработанный материал...