ГлавнаяНовости

Мостовой: «Я всегда открыт для предложений от „Спартака“»

30 апреля 2019, 03:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча бывшей команды против «Рубина» (1:1) в 26-м туре РПЛ и заявил, что с радостью принял бы предложение «красно-белых» о сотрудничестве.

Начало матча было довольно неожиданным. «Рубин» играл довольно агрессивно, пытался созидать, это не типичный футбол для казанцев, когда они в основном делают ставки на контратаки. «Спартак» начал тяжеловато, но после гола возникло ощущение, что своё преимущество москвичи ещё и удвоят, потому что гости растерялись, и если бы игроки «красно-белых» были хладнокровней в моменты последнего паса, возможно, и второй смогли бы забить. А в итоге случилось то, что случилось: «Спартак» второй не забил, а казанцы с каждой минутой всё больше ощущали, что отыграться-то можно. И в итоге они своего добились. Почему «Спартак» сбавил обороты во втором тайме? Сложно сказать, этот вопрос необходимо задавать представителям штаба команды. 

У «Спартака» полегче календарь, чем у «Арсенала», которому играть ещё и с «Локомотивом», и с «Краснодаром». А вообще, лёгких матчей на финише сезона не будет ни с одним коллективом. Поэтому ещё обидней, что дома «красно-белые» упустили победу в матче с «Рубином», который уже 8 встреч не побеждает, казанцы неподалёку от опасной зоны вообще находятся. Ты дома ведёшь в счёте, контролируешь мяч, ну дожимай соперника и спокойно выигрывай. А в итоге победа упускается на последних минутах... вот такие моменты должны тревожить, дома «Спартак» умудряется терять таким образом очки. И получается ситуация, когда спартаковцы смотрели на самый верх турнирной таблицы, а теперь вынуждены смотреть вниз. 

Открыт ли я для предложений от клуба? Всегда открыт. Всегда был и буду открыт для «Спартака». Этот вопрос мне задавали ещё лет 10 назад, и ответ всегда один и тот же.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии2
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии4
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии11
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии1
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Эльдар Эльдаров
Эльдар Эльдаров ответил mortid
   833 / 954
30 апреля в 23:13
Или "порубить"? бабла :D
конечно хотят, только Федун никому не даст это делать. Научен опытом.
mortid
mortid ответил ЮЗИК
   318 / 954
30 апреля в 19:09
Многие хотят порулить в Спартаке
Или "порубить"? бабла :D
Gunther
Gunther
30 апреля в 17:49
Федун уже давно дал понять что больше людей без опыта брать не будет. Карпина хватило
Верг
Верг
   448 / 954
30 апреля в 14:09
Мостовой карпин и шалимов - лучшее тренерское трио в угоду скандалам и веселья!
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
30 апреля в 11:05
" Ваше политическое кредо?". "Всегда! " "Россия Вас не забудет."
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
30 апреля в 10:54
Дайте Александру поработать!
Союзник противников
Союзник противников ответил Рыжая Борода
   20 / 954
30 апреля в 09:52
почему бы и нет ? его весь футбольный мир знает...в качестве представителя Спартака сможет в любом направлении поработать, хоть мерчендайзингом пусть управляет, говорят, что в этом отделе человек 30 работают.
Там и водителя-переводчика недавно(года два назад) уволили,вакансия ещё свободна. Будет возить главного тренера и в дороге давать советы по-испански.
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
30 апреля в 09:49
Это вариант! "Пить так пить,-сказал котёнок,-когда несли его топить!" Только главнюком!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Морозовский
   6 / 954
30 апреля в 09:12
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Браво
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   514 / 954
30 апреля в 08:25
почему бы и нет ? его весь футбольный мир знает...в качестве представителя Спартака сможет в любом направлении поработать, хоть мерчендайзингом пусть управляет, говорят, что в этом отделе человек 30 работают.
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
30 апреля в 08:24
Многие хотят порулить в Спартаке
VV V
VV V
   303 / 954
30 апреля в 07:57
Каждый мясной хочет отщипнуть кусочек от империи Федуна.....
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
30 апреля в 07:54
Тренер Мостовой - это путь в ФНЛ
ABir
ABir
   172 / 954
30 апреля в 07:14
Подозрительно много желающих порулить в Спартаке в смутное для него время
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
30 апреля в 07:03
Мостовой: "Всегда открыт. Пишите письма!"
Palex
Palex ответил Caniggia
   49 / 954
30 апреля в 06:55
Он туда не тренером планирует .
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
30 апреля в 06:25
Мостовой просится в физруки? )) А что? Болтает он много, говорит о Величии Тарасятника складно, подойдет )) Полгода выдержит ))
А там смотришь Красные тряпки отберут и выгонят в зашей как у них принято )))))
Comentarios
Comentarios
   179 / 954
30 апреля в 05:55
Какого тренера не прегласят резултат один и тот же
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
30 апреля в 05:30
Да не будет Мост никогда тренировать, он сам об этом не раз говорил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
30 апреля в 04:57
А совсем недавно сравнивали календарь с Зенитом.
А надо было с Арсеналом...
cska plus
cska plus
   18 / 954
30 апреля в 04:55
Ахахах! Теперь мостовой хочет порулить в хрющатнике.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
30 апреля в 04:31
И зачем нму это ?
parallels
parallels
   3 / 954
30 апреля в 04:15
это будет самый весёлый день, когда его назначат)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
30 апреля в 04:08
Поставь Федун это чудо после Конона порулить, ждет :)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100