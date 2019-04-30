Мостовой: «Я всегда открыт для предложений от „Спартака“»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча бывшей команды против «Рубина» (1:1) в 26-м туре РПЛ и заявил, что с радостью принял бы предложение «красно-белых» о сотрудничестве.

Начало матча было довольно неожиданным. «Рубин» играл довольно агрессивно, пытался созидать, это не типичный футбол для казанцев, когда они в основном делают ставки на контратаки. «Спартак» начал тяжеловато, но после гола возникло ощущение, что своё преимущество москвичи ещё и удвоят, потому что гости растерялись, и если бы игроки «красно-белых» были хладнокровней в моменты последнего паса, возможно, и второй смогли бы забить. А в итоге случилось то, что случилось: «Спартак» второй не забил, а казанцы с каждой минутой всё больше ощущали, что отыграться-то можно. И в итоге они своего добились. Почему «Спартак» сбавил обороты во втором тайме? Сложно сказать, этот вопрос необходимо задавать представителям штаба команды.

У «Спартака» полегче календарь, чем у «Арсенала», которому играть ещё и с «Локомотивом», и с «Краснодаром». А вообще, лёгких матчей на финише сезона не будет ни с одним коллективом. Поэтому ещё обидней, что дома «красно-белые» упустили победу в матче с «Рубином», который уже 8 встреч не побеждает, казанцы неподалёку от опасной зоны вообще находятся. Ты дома ведёшь в счёте, контролируешь мяч, ну дожимай соперника и спокойно выигрывай. А в итоге победа упускается на последних минутах... вот такие моменты должны тревожить, дома «Спартак» умудряется терять таким образом очки. И получается ситуация, когда спартаковцы смотрели на самый верх турнирной таблицы, а теперь вынуждены смотреть вниз.

Открыт ли я для предложений от клуба? Всегда открыт. Всегда был и буду открыт для «Спартака». Этот вопрос мне задавали ещё лет 10 назад, и ответ всегда один и тот же.