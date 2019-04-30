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Виллаш-Боаш: «Большая честь, что Семак достиг успеха после работы со мной»

30 апреля 2019, 03:59

Бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш высказал мнение о нынешнем главном тренере клуба Сергее Семаке, который ранее был помощником португальского специалиста.

С нетерпением жду, когда клуб и Семак наконец-то добьются своей цели. Сергей продуманно строил свою карьеру. И достиг должности главного тренера, скопив опыт сначала как игрок, а затем как верный помощник. Он всегда был готов учиться и делиться знаниями. Всегда буду ему благодарен за то, какими мыслями он делился, пока был моим помощником. Это большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с «Зенитом» и некоторыми футболистами, которые были в составе ещё в то время, когда я работал в клубе. 

Он невероятно анализирует игру и, прежде чем поделиться мнением, обдумывает свои слова. Его размышления основаны на личном опыте, Сергей играл в центре поля, а такой футболист очень хорошо понимает все изменения в матче. Как человек, Семак передаёт своей команде спокойствие, в то же время он сильный лидер, это заметно по тем видео, что клуб публикует из раздевалки. С ним команда едина. Видно, что между тренером и игроками есть взаимное доверие. 

В чём сила нынешнего «Зенита»? Для команды оказались очень важны зимние приобретения. Клуб быстро стабилизировал ситуацию после изменений в руководстве и усилился Ракицким, Барриосом и Азмуном. К тому же Семак придал новичкам уверенности. Был поворотный момент и в игре команды, она стала действовать быстрее в нападении и, как следствие, забивать больше мячей. Разумеется, после этого игроки ещё больше поверили в себя. И это одна из сильных сторон Семака – все его футболисты мотивированы и работают на результат, начиная с самых молодых и заканчивая опытными игроками.

Недавно Семак признался, что быть тренером «Зенита» сложно.

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Все комментарии
Домагой
Домагой
   635 / 954
30 апреля в 13:42
От испанского аутсайдера на своём поле влетать - это большой успех. Семак мега-тренер!
Project Pandora
Project Pandora ответил mihaluch
   695 / 954
30 апреля в 11:43
Победа в мутном чемпе с невыразительной игрой по-ходу сезона для вас успех?
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
30 апреля в 10:18
Ныть вы Семака научили точно! Не вижу прогресса у "зени" - предмет для внутреннего пользования, не более.
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
30 апреля в 09:55
Все признают,что весь успех-в приобретениях...Помню,как зенитосы гордились и пучили глаза по поводу "своих парней"...
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   109 / 954
30 апреля в 08:30
Приятно, что АВБ следит за нашей командой.
mikysss
mikysss
   146 / 954
30 апреля в 07:33
Семака-игрока я уважал несмотря что в конюшне играл в рубиройде в зинке но он был крут... Семак-тренер (простите за слово тренер) - крыса продажная
OMG
OMG
   443 / 954
30 апреля в 07:01
Все проще - не может клуб с бюджетом в 10 раз больше других не стать чемпионом. ПСЖ не даст соврать.
Palex
Palex ответил mihaluch
   49 / 954
30 апреля в 06:53
Почему бы и нет.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   182 / 954
30 апреля в 06:43
Согласен с вызказыванием Виллаша
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
30 апреля в 06:21
Виллаш-Боаш не мало сделал для Зенита! В чем то Семак его наследие! Спасибо хорошему тренеру!
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
30 апреля в 05:53
Немножко примазывается к успеху "Зенита".
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   237 / 954
30 апреля в 05:22
АВБ любил пятёрки и трёшки спартаку отгружать
parallels
parallels
   3 / 954
30 апреля в 04:13
адекватно сказал. в спартаке уже вовсю визжали бы о багаже)
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