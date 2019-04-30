Виллаш-Боаш: «Большая честь, что Семак достиг успеха после работы со мной»

Бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш высказал мнение о нынешнем главном тренере клуба Сергее Семаке, который ранее был помощником португальского специалиста.

С нетерпением жду, когда клуб и Семак наконец-то добьются своей цели. Сергей продуманно строил свою карьеру. И достиг должности главного тренера, скопив опыт сначала как игрок, а затем как верный помощник. Он всегда был готов учиться и делиться знаниями. Всегда буду ему благодарен за то, какими мыслями он делился, пока был моим помощником. Это большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с «Зенитом» и некоторыми футболистами, которые были в составе ещё в то время, когда я работал в клубе.

Он невероятно анализирует игру и, прежде чем поделиться мнением, обдумывает свои слова. Его размышления основаны на личном опыте, Сергей играл в центре поля, а такой футболист очень хорошо понимает все изменения в матче. Как человек, Семак передаёт своей команде спокойствие, в то же время он сильный лидер, это заметно по тем видео, что клуб публикует из раздевалки. С ним команда едина. Видно, что между тренером и игроками есть взаимное доверие.

В чём сила нынешнего «Зенита»? Для команды оказались очень важны зимние приобретения. Клуб быстро стабилизировал ситуацию после изменений в руководстве и усилился Ракицким, Барриосом и Азмуном. К тому же Семак придал новичкам уверенности. Был поворотный момент и в игре команды, она стала действовать быстрее в нападении и, как следствие, забивать больше мячей. Разумеется, после этого игроки ещё больше поверили в себя. И это одна из сильных сторон Семака – все его футболисты мотивированы и работают на результат, начиная с самых молодых и заканчивая опытными игроками.