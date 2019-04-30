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В Сеть попали фотографии новой формы «Интера»

30 апреля 2019, 21:56

В интернете появились изображения новой домашней формы «Интера» на сезон-2019/20.

Отметим, что логотип титульного спонсора Pirelli нанесен на диагональные полосы.

Недавно в Сеть попали фотографии новой формы «Милана».

В Сеть попали фотографии новой формы «Интера»

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Все комментарии
Князь Московский
Князь Московский ответил RMUKMU
   13 / 954
01 мая в 13:58
Надевай новую форму Ювентуса, князь, и не выступай.
А мне выступать и не к чему. В новой форме выступит Ювентус и у вас, хейтеров, снова заполыхает. Аха-ха)
RMUKMU
RMUKMU ответил Князь Московский
   108 / 954
01 мая в 11:42
Надевай новую форму Ювентуса, князь, и не выступай.
Князь Московский
Князь Московский ответил RMUKMU
   13 / 954
01 мая в 09:48
Как там поживает историческая идентичность Ювентуса? Поминки уже были?
Пока поминки справили только по "величию" Реала, МЮ и бестрофейного интора. Царство им всем айнтрахтовое. Аха-ха)
Князь Московский
Князь Московский ответил Dinamikk
   13 / 954
01 мая в 09:47
неудивительно что всех болельщиков черно белых так тошнит, болеть за это кабинетное ушлепище еще то удовольствие
Зато болеть за бестрофейное Пирделли одно удовольствие. Аха-ха)
galem72
galem72
   337 / 954
01 мая в 09:39
Вместо "Пирелли" нужно было просто запринтить картонную коробку. ))
Dinamikk
Dinamikk
   555 / 954
01 мая в 02:45
неудивительно что всех болельщиков черно белых так тошнит, болеть за это кабинетное ушлепище еще то удовольствие
Benazir Mardanov
Benazir Mardanov
   637 / 954
01 мая в 01:31
что форма что игра))
RMUKMU
RMUKMU ответил juvenale
   108 / 954
01 мая в 00:56
форма картона всегда вызывает рвотные позывы,а эта так вообще
Как там поживает историческая идентичность Ювентуса? Поминки уже были?
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
01 мая в 00:41
фу, стошнило
juvenale
juvenale
   38 / 954
30 апреля в 23:06
форма картона всегда вызывает рвотные позывы,а эта так вообще
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
30 апреля в 22:42
    gentlewolf
    gentlewolf
       250 / 954
    30 апреля в 22:32
    Грудак у интеристов будет что балкон:)
    Dinamikk
    Dinamikk
       555 / 954
    30 апреля в 22:30
    Молодцы, каждый сезон вносят небольшие новые штрихи, но не отходят от классики.

    Хейтерки, совсем плохо стараетесь..
    Zely
    Zely
       297 / 954
    30 апреля в 22:21
    Полосы хоть вдоль, хоть поперёк, один 3 что-то не идёт! В футболе главное, играть в футбол! А степень уклона полосы ни на что не влияет.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
       604 / 954
    30 апреля в 22:15
    А то, что про форму Милана перекидывает на новость годичной давности - нормально?
    Бабка Нара
    Бабка Нара
       139 / 954
    30 апреля в 22:11
    Текууууу. Мауро жду твою диагональную полосу.
    kastites
    kastites
       104 / 954
    30 апреля в 22:07
    Нормальная
    Князь Московский
    Князь Московский
       13 / 954
    30 апреля в 22:04
      Чемпионский Клык 7
      Чемпионский Клык 7
         368 / 954
      30 апреля в 22:02
      Кривой китайский дизайн за 50 юаней. В самый раз для профессиональных клыканавтов.
      Герцог Гогa
      Герцог Гогa
         615 / 954
      30 апреля в 22:00
      Почему мятая? Тряпкой уже в сортире мыли?
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