В Сеть попали фотографии новой формы «Интера»

В интернете появились изображения новой домашней формы «Интера» на сезон-2019/20.
Отметим, что логотип титульного спонсора Pirelli нанесен на диагональные полосы.
Недавно в Сеть попали фотографии новой формы «Милана».
В интернете появились изображения новой домашней формы «Интера» на сезон-2019/20.
Отметим, что логотип титульного спонсора Pirelli нанесен на диагональные полосы.
Недавно в Сеть попали фотографии новой формы «Милана».
Хейтерки, совсем плохо стараетесь..
Хейтерки, совсем плохо стараетесь..