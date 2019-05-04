«Барселона» проявляет интерес к Ляказетту

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт попал в сферу интересов «Барселоны», об этом сообщают СМИ.
27-летний нападающий «канониров» был включён «сине-гранатовыми» в список кандидатов на укрепление линии атаки.
Однако приоритетным вариантом для каталонцев по-прежнему остаётся Антуан Гризманн из «Атлетико».
А вообще, если каталонцы снова захотели игроков Арсенала, то можем им бесплатно отдать Мустафи и Уэлбека.)))
А вообще, если каталонцы снова захотели игроков Арсенала, то можем им бесплатно отдать Мустафи и Уэлбека.)))
Гризманн, Сон Хон мин, Де Лигт, вот игроки которые нужны Барсе.
Гризманн, Сон Хон мин, Де Лигт, вот игроки которые нужны Барсе.