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«Барселона» проявляет интерес к Ляказетту

сегодня, 10:34

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт попал в сферу интересов «Барселоны», об этом сообщают СМИ.

27-летний нападающий «канониров» был включён «сине-гранатовыми» в список кандидатов на укрепление линии атаки.

Однако приоритетным вариантом для каталонцев по-прежнему остаётся Антуан Гризманн из «Атлетико».

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Все комментарии
Барсамания1988
Барсамания1988
   393 / 964
сегодня в 17:02
Чем плох йович?
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил KaZёL
   226 / 964
сегодня в 17:01
Котолонской мешок нужно Арсу доить по полной, вон скаузеры и БД развели их как детей малых, да и Арс не плохо так киданул им легендарного Томаса, одноного Вермалена, а за Мустафу и Вэлбека(они хоть иногда играют) барса легко Сотен мультов отвали.
    KaZёL
    KaZёL ответил mphuZ
       159 / 964
    сегодня в 14:14
    Котолонской мешок нужно Арсу доить по полной, вон скаузеры и БД развели их как детей малых, да и Арс не плохо так киданул им легендарного Томаса, одноного Вермалена, а за Мустафу и Вэлбека(они хоть иногда играют) барса легко Сотен мультов отвали.
    la_masia
    la_masia
       143 / 964
    сегодня в 14:13
    Ну нахрена он нужен? Пёнтека лучше пусть посмотрят...а то и из воспитанников кого-нибудь.
    mphuZ
    mphuZ ответил KaZёL
       310 / 964
    сегодня в 14:10
    Канонирам нужно Сашку впаривать в котолонию минимум за 100 ку. Если уж дерево Дембеле стоит так.
    Если Дембеле больше 100 стоит, то за Ляку можно 150-200 смело просить))

    А вообще, если каталонцы снова захотели игроков Арсенала, то можем им бесплатно отдать Мустафи и Уэлбека.)))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       274 / 964
    сегодня в 13:26
    Это не уровень Барсы
    vovinho11
    vovinho11
       320 / 964
    сегодня в 12:01
    Зе Болотного
    KaZёL
    KaZёL
       159 / 964
    сегодня в 11:45
    Канонирам нужно Сашку впаривать в котолонию минимум за 100 ку. Если уж дерево Дембеле стоит так.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       199 / 964
    сегодня в 11:42
    Одно француза на другого..Дембеля бы сбагрить..
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       43 / 964
    сегодня в 11:17
    Скауты Барсы наверное дауны.
    Гризманн, Сон Хон мин, Де Лигт, вот игроки которые нужны Барсе.
    Букмекер920
    Букмекер920
    сегодня в 11:16
    У Барселоны какие-то идиоты трансферами занимаются, если бы не Месси, то клуб выше второго места не поднялся.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 964
    сегодня в 10:45
    пффф,возьмите Камличенко
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