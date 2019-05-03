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Мендеш ищет новый клуб для Кейлора Наваса

вчера, 22:41

Известный футбольный агент Жорже Мендеш занялся поисками нового клуба для голкипера «Реала» Кейлора Наваса. Сообщается, что вратарь может перебраться в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа будет основным голкипером «Реала» в новом сезоне, а Навас, вероятнее всего, покинет команду.

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Все комментарии
Illuha
Illuha
   791 / 964
сегодня в 11:53
Без клуба не останется, еще очередь за ним выстроится.
ДСА
ДСА
   137 / 964
сегодня в 06:48
Тут всё ясно.
No problem
No problem
   211 / 964
сегодня в 05:09
Втихаря Зидан будет тянуть своего сынулю в основу.
Кейлору надо валить.
Либо ждать ,пока Тибас не пропустит меж ножек банок таки 40!
cevin cigan
cevin cigan
   245 / 964
сегодня в 00:59
Навас-вратарь топовый,но с его ростом в АПЛ??? Лучше бы носастую шпалу обратно отправили!
95-shishani-95
95-shishani-95
   65 / 964
сегодня в 00:55
Сначала тупой Перес упустил лучшего игрока мира- Роналду, что привело к многим антирекордам!!!
Теперь и лучшего вратаря!!!
shlifen
shlifen
   318 / 964
вчера в 23:37
Наваса много кто захочет, вратарь сильный, пусть и не распиаренный. Вопрос в том сколько запросит Реал? Если лимонов 20 думаю и Челси и Ливерпуль и возможно МЮ (если с Де Хеа не договоряться) захотят, да и БД, Монако, Рома - думаю тоже бы от Кейлора не отказались...
Zenit_84
Zenit_84
   126 / 964
вчера в 22:41
Прощай!
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