Мендеш ищет новый клуб для Кейлора Наваса

Известный футбольный агент Жорже Мендеш занялся поисками нового клуба для голкипера «Реала» Кейлора Наваса. Сообщается, что вратарь может перебраться в АПЛ.
Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа будет основным голкипером «Реала» в новом сезоне, а Навас, вероятнее всего, покинет команду.
Кейлору надо валить.
Либо ждать ,пока Тибас не пропустит меж ножек банок таки 40!
Кейлору надо валить.
Либо ждать ,пока Тибас не пропустит меж ножек банок таки 40!
Теперь и лучшего вратаря!!!
Теперь и лучшего вратаря!!!