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«Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 млн евро

сегодня, 00:53

Испанские СМИ утверждают, что вопрос о будущем нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича уже решен. «Реал» согласовал трансфер футболиста за 60 млн евро. 48 получит «Айнтрахт» и 12 - «Бенфика», предыдущий клуб 21-летнего футболиста.

«Сливочные» заключат с сербским форвардом шестилетний контракт.

Йович проводит яркий сезон и забил уже 26 голов во всех турнирах.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   112 / 964
сегодня в 17:29
удачи парню
матос
матос
   662 / 964
сегодня в 16:23
эх Ребича бы еще выкупить у Айнтрахта и в Интер...
Просто идиот
Просто идиот
   234 / 964
сегодня в 16:18
Мешки.
hazardfan
hazardfan
сегодня в 14:35
Парень создал для АПЛ, а идёт в Ла лигу...авторитетом звёзд будет задавлен талант, к сожалению.
Ruslan3132
Ruslan3132
   103 / 964
сегодня в 13:28
Вроде был слух что они Диаса хотят...спихнуть бы его им взамен лямов так 25
Galaxy real way
Galaxy real way
   565 / 964
сегодня в 13:14
Удачи ему. Надеемся удивит.
Медив
Медив ответил Рауль и Зидан
   169 / 964
сегодня в 12:43
Ага и не говори такие наивные . Ну че там уже нашли замену Азару ?
А что, Азар уже ушел? У него еще год контракта насколько я знаю
KaZёL
KaZёL ответил BARCDJIN
   159 / 964
сегодня в 11:33
    KaZёL
    KaZёL ответил BARCELONA-BEST
       159 / 964
    сегодня в 11:29
    Йович это кот в мешке для Мадрида, очень велика доля вероятности что сдуется, но хоть 30% шанс что заиграет, надежда для тех кто болеет за клуб, а вот подписание нарика, алкаша и тусовщика Боатенга... Это же нонсенс! Это же тело уже дышит через раз, ходит по полю(именно ходит!) в кислородной маске с двумя баллонами как у аквалангиста и с картой скорой помощи, это на перспективу? На будущее? Его же на тренировку барсы санитары на коляске вывозят.
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       415 / 964
    сегодня в 11:28
    Прощай йович, был футболист и нет его, и поиграть толком не успел, грустно когда уходят молодые так и не раскрыв свой талант, будем скорбить всем миром за упокой души.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил KaZёL
       199 / 964
    сегодня в 11:24
    В другом клубе взяли мертвейшего наркома Боатенга, мол надежда всея Каталонии, хотя от него, как от чумы все клубы уже как 5 лет чураются, как от прокаженного.
    За миллион Жменяка не за 60..Еще посмотрим как эта МилаЙовович будет играть в чемпионате Барселоны..
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       43 / 964
    сегодня в 11:20
    Да надоели уже. Уже весь мир купили.
    А в итоге купят дзюбу ахаха
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       274 / 964
    сегодня в 10:55
    Хотят новую звезду зажечь
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил Медив
       798 / 964
    сегодня в 10:32
    Ага и не говори такие наивные . Ну че там уже нашли замену Азару ?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Rex04
       7 / 964
    сегодня в 10:07
    Кого бы не купил Реал они были и будут третий команда в Испании...
    Для того кто 1-й в мировом рейтинге - местечковые сравнялки вторичны...
    KaZёL
    KaZёL ответил Agamaga
       159 / 964
    сегодня в 10:06
    В другом клубе взяли мертвейшего наркома Боатенга, мол надежда всея Каталонии, хотя от него, как от чумы все клубы уже как 5 лет чураются, как от прокаженного.
    obana777
    obana777 ответил Семак иди сюда
       247 / 964
    сегодня в 10:05
    У сербов новая звезда выросла, а в нашем Зените Заболотный манекен обвести не может.
    У вас манекены мастеровитее.
    Agamaga
    Agamaga ответил Jeck Denielse
       136 / 964
    сегодня в 10:03
    Посмотрим, где закончат весь этот молодняк.
    В другом испанском клубе тоже не стариков покупают.
    Rex04
    Rex04
       345 / 964
    сегодня в 10:01
    Кого бы не купил Реал они были и будут третий команда в Испании...
    Медив
    Медив ответил Jeck Denielse
       169 / 964
    сегодня в 09:58
    Винисиус - 18 лет... Диас - 19 лет... Родриго - 18 лет...(с 01.07.2019) Диего - 19 лет...(с 01.07.2019) Йович - 21 год... Эрнандес - 21 год..(с 01.07.2019) Милитао - 21 год...(с 01.07.2019) Мадрид нехило омолаживается.... Пока в другом известном испанском клубе Президент надеется что их лидеры будут играть до 45-ти лет...о чём недавно и заявил...))))
    Вон Монако омолодился неплохо перед началом сезона. Тоже писали, какие грамотные ребята, разводят мешков, продают одного за 80 лямов, а не его место берут десять лучших молодых проспектов со всего мира. И бабки есть и футбол играется.
    А оно потом летом Сеска пришлось выписывать, чтобы не бороздить просторы Лиги 2. Потому что и футбол не игрался и бабки как то быстро заканчиваются
    Семак иди сюда
    Семак иди сюда
       192 / 964
    сегодня в 09:49
    У сербов новая звезда выросла, а в нашем Зените Заболотный манекен обвести не может.
    Брулин
    Брулин
       32 / 964
    сегодня в 09:47
    Парень красавчик, забивает или отдает исправно в важных матчах!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       7 / 964
    сегодня в 09:46
    Винисиус - 18 лет...
    Диас - 19 лет...
    Родриго - 18 лет...(с 01.07.2019)
    Диего - 19 лет...(с 01.07.2019)
    Йович - 21 год...
    Эрнандес - 21 год..(с 01.07.2019)
    Милитао - 21 год...(с 01.07.2019)

    Мадрид нехило омолаживается....
    Пока в другом известном испанском клубе Президент надеется что их лидеры будут играть до 45-ти лет...о чём недавно и заявил...))))
    Neymar 10
    Neymar 10
       207 / 964
    сегодня в 09:37
    потом серб ожидаемо начнет проявлять чувство юмора и будет кидаться шутками во все строны типа : я перешел в лучший клуб мира , я пришел чтоб выиграть все трофеи , я с детства мечтал играть в реале , бензема мой кумир и тд
    баба яга ЗА
    баба яга ЗА
       437 / 964
    сегодня в 09:37
    с таким подходом Зидан выиграет четвёртую Лигу чемпионов с Реалом
    Comentarios
    Comentarios ответил particular
       138 / 964
    сегодня в 09:17
    Честно с Челси первый раз с ним матч смотрел. Гол хороший забил трудовой
    GKN
    GKN
       680 / 964
    сегодня в 08:58
    Милу Йовович
    KaZёL
    KaZёL ответил Медив
       159 / 964
    сегодня в 08:58
    Ну Челси само виновато в покупке и арендах отборнейшего шлака, которому не место не только в футболе, но и в проф спорте, такой неликвид даже в 4 й Зимбабвийской лиге расстреляли бы, ну а Йович это очередной Белотти, и Айнтрахт у срочно нужно спихивать этого ноунеймах в Реал в подарочной упаковке и на своём клубном самолёте депортировать в Мадрид.
    sihafazatron
    sihafazatron
       74 / 964
    сегодня в 08:46
    Кого бы не купил реал, а в основе будет бензема)))
    Медив
    Медив
       169 / 964
    сегодня в 08:34
    Хотя Реал может думает, что в случае чего, всегда можно спихнуть Челси... Но нет! Челси стал умнее! Только заберите уже Ковачича, нет сил на него смотреть...
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