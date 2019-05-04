«Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 млн евро

Испанские СМИ утверждают, что вопрос о будущем нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича уже решен. «Реал» согласовал трансфер футболиста за 60 млн евро. 48 получит «Айнтрахт» и 12 - «Бенфика», предыдущий клуб 21-летнего футболиста.
«Сливочные» заключат с сербским форвардом шестилетний контракт.
Йович проводит яркий сезон и забил уже 26 голов во всех турнирах.
А в итоге купят дзюбу ахаха
А в итоге купят дзюбу ахаха
В другом испанском клубе тоже не стариков покупают.
В другом испанском клубе тоже не стариков покупают.
А оно потом летом Сеска пришлось выписывать, чтобы не бороздить просторы Лиги 2. Потому что и футбол не игрался и бабки как то быстро заканчиваются
А оно потом летом Сеска пришлось выписывать, чтобы не бороздить просторы Лиги 2. Потому что и футбол не игрался и бабки как то быстро заканчиваются
Диас - 19 лет...
Родриго - 18 лет...(с 01.07.2019)
Диего - 19 лет...(с 01.07.2019)
Йович - 21 год...
Эрнандес - 21 год..(с 01.07.2019)
Милитао - 21 год...(с 01.07.2019)
Мадрид нехило омолаживается....
Пока в другом известном испанском клубе Президент надеется что их лидеры будут играть до 45-ти лет...о чём недавно и заявил...))))
Диас - 19 лет...
Родриго - 18 лет...(с 01.07.2019)
Диего - 19 лет...(с 01.07.2019)
Йович - 21 год...
Эрнандес - 21 год..(с 01.07.2019)
Милитао - 21 год...(с 01.07.2019)
Мадрид нехило омолаживается....
Пока в другом известном испанском клубе Президент надеется что их лидеры будут играть до 45-ти лет...о чём недавно и заявил...))))