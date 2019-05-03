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«Барселона» подготовила 30 млн фунтов на трансфер Виллиана

вчера, 22:37

По информации британской прессы, «Барселона» летом предложит за полузащитника «Челси» Виллиана 30 млн фунтов. Зимой лондонцы отказались продавать бразильца за 50 млн, однако с тех пор многое изменилось.

«Челси» не удалось согласовать с Виллианом новый контракт, по действующему договору игроку осталось провести в составе «синих» последний сезон. Ожидается, что «Челси» ответит согласием на предложение «Барселоны», поскольку в противном случае через год Виллиан уйдет в статусе свободного агента.

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Все комментарии
Барсамания1988
Барсамания1988
   393 / 964
сегодня в 16:48
Да отвяжитесь вы от этого одувана бразильского. Пусть доигрывает контракт и в китай на заработки.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   311 / 964
сегодня в 15:20
Дожились ! За Головина и Виллиана просят одинаковые деньги !
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   56 / 964
сегодня в 12:52
Деньги на ветер
azures
azures
   495 / 964
сегодня в 10:45
30-и летний зулус годится только в спартак.
Crooclin
Crooclin
сегодня в 10:39
Теперь от всех коммментаторов игр Барселоны "Наш Виллиан!"
mangoх12
mangoх12
   30 / 964
сегодня в 09:08
ему в Китай дорога
Медив
Медив
   169 / 964
сегодня в 08:14
Сказал бы бред, но Боатенга же они зачем то взяли, так что черт его
KaZёL
KaZёL
   159 / 964
сегодня в 07:36
Челси только в плюсе будет.
3ton
3ton
   197 / 964
сегодня в 07:22
Зачем он в Барселоне?
Там и так переизбыток таких игроков
Остапчук 67
Остапчук 67
   711 / 964
сегодня в 05:42
В "Барселоне" может и заиграет...
la_masia
la_masia
   143 / 964
сегодня в 01:26
Странно, продавать Ракитича, играющего стабильно, и покупать Виллиана не молодого, кота в мешке.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 964
сегодня в 00:21
Какая то странная мода на старичков пошла?!?
Надо омолаживать состав.
дурман
дурман
   82 / 964
вчера в 23:46
Чего это к нему прицепились ёлки, оставьте его УЖЕ
shlifen
shlifen
   318 / 964
вчера в 23:43
Челси то его продаст, но ума не приложу, зачем он Барсе? Есть молодой Малком, есть Дембеле, да и Коутиньо уж явно не хуже... Я бы ещё понял интерес к молодым, но Виллиану то уже 30-тник... Но если Челси продаст его и сохранит Хадсона-Одои, думаю в Лондоне грустить не будут...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   104 / 964
вчера в 23:39
По стилю очень подходит Барсе,а вот в классе уступает ,ну уж как минимум не превосходит,действующим игрокам.
Волгодон № 2
Волгодон № 2
   875 / 964
вчера в 23:28
Ничего личного, только бизнес.
Интересно, предложат долгий контракт?
football_
football_
   813 / 964
вчера в 23:12
про видаля тоже говорили, зачем он нужен, не игрок барсы, а сейчас один из лучших на поле, отрабатывает на каждом участке.
КЭТиК
КЭТиК
   250 / 964
вчера в 23:03
Совсем недорого.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Happyboy Barca
   11 / 964
вчера в 23:01
смешно,не уж то ты думаешь что трансферы на Вальверде?))
все трансферы ,включая этот,с руки Лео
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   162 / 964
вчера в 22:56
вальверде такой, ему бы вместо путятишны тогда бы у всех пенсионеров была работа и никакого скандала с пенсионным возрастом
dimagas1
dimagas1
   352 / 964
вчера в 22:51
А зачем он им?на лавке не захочет он захочет сидеть.
Морозовский
Морозовский
   4 / 964
вчера в 22:46
Хороший футболист и, всё.
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