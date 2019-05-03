«Барселона» подготовила 30 млн фунтов на трансфер Виллиана

вчера, 22:37

По информации британской прессы, «Барселона» летом предложит за полузащитника «Челси» Виллиана 30 млн фунтов. Зимой лондонцы отказались продавать бразильца за 50 млн, однако с тех пор многое изменилось.

«Челси» не удалось согласовать с Виллианом новый контракт, по действующему договору игроку осталось провести в составе «синих» последний сезон. Ожидается, что «Челси» ответит согласием на предложение «Барселоны», поскольку в противном случае через год Виллиан уйдет в статусе свободного агента.