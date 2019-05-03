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Чичарито и Насри покинут «Вест Хэм» летом

вчера, 21:59

«Вест Хэм» планирует расстаться с несколькими игроками предстоящим летом, сообщает Express. Лондонскую команду, предположительно, покинут Чичарито, Лукас Перес и Самир Насри.

Напомним, что Насри присоединился к «Вест Хэму» минувшей зимой.

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Все комментарии
Danrog
Danrog
   705 / 964
сегодня в 10:47
В 31 год Насри с такой игрой даже Вест Хэму не нужен.
ДАША Д
ДАША Д
   115 / 964
сегодня в 07:48
Может быть черевато.
Denkuz
Denkuz
   555 / 964
сегодня в 01:14
Насри давно созрел для спартака, вместо банщика.
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 964
вчера в 23:09
Насри давно скис.
Морозовский
Морозовский
   4 / 964
вчера в 22:37
Насри в "Зенит"!!!!!!!!!!!!!!!
alexando1974
alexando1974 ответил Kresi frok
   397 / 964
вчера в 22:15
Насри в Зенит, очень двусмысленно ухаха))
3 ненужен! сначало арсеналу подна76 потом остальным в итоге он никто! одно имя осталось фууууу)))
Kresi frok
Kresi frok
   100 / 964
вчера в 22:10
Насри в Зенит, очень двусмысленно ухаха))
FILL3286
FILL3286
   29 / 964
вчера в 22:06
к бомжам обойи те всех принемают в любое время
верим семак
Egorium
Egorium
   343 / 964
вчера в 22:02
Насри, скорее всего, перейдет в спартак.
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