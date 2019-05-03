Чичарито и Насри покинут «Вест Хэм» летом

«Вест Хэм» планирует расстаться с несколькими игроками предстоящим летом, сообщает Express. Лондонскую команду, предположительно, покинут Чичарито, Лукас Перес и Самир Насри.
Напомним, что Насри присоединился к «Вест Хэму» минувшей зимой.
«Вест Хэм» планирует расстаться с несколькими игроками предстоящим летом, сообщает Express. Лондонскую команду, предположительно, покинут Чичарито, Лукас Перес и Самир Насри.
Напомним, что Насри присоединился к «Вест Хэму» минувшей зимой.
верим семак
верим семак