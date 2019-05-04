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«Арсенал» - «Локомотив»: Фарфан и Эдер выйдут в старте

вчера, 17:49
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом».

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фарфан, Эдер.

В другом матче дня «Спартак» обыграл «Урал».

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84
   36 / 1014
вчера в 18:34
Удачи Арсеналу!
Лука Джорджевич должен забить!
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI
   374 / 1014
вчера в 18:02
Только ЛОКО только победа))
Давайте братья хлопнем оружейников 0-2
волгодон 2
волгодон 2
   107 / 1014
вчера в 17:57
здесь аналогично желательно сотворить ничеечку
drug01
drug01
   151 / 1014
вчера в 17:53
Нужно играть на ничью...
1 команда
1 команда
   158 / 1014
вчера в 17:52
Арсеналу только победы!
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