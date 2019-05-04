«Арсенал» - «Локомотив»: Фарфан и Эдер выйдут в старте

Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом».
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фарфан, Эдер.
В другом матче дня «Спартак» обыграл «Урал».
Лука Джорджевич должен забить!
Лука Джорджевич должен забить!
Давайте братья хлопнем оружейников 0-2
Давайте братья хлопнем оружейников 0-2