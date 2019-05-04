Глушаков не попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»

«Урал» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Ломовицкий, Фернандо, Зе Луиш.
Ранее «Спартак» показал форму на эту встречу.
Один за всех и все за одного !
Один за всех и все за одного !
Плюс Ломовицкий - возвращаемся к игре вдесятером(
Зачем его ставить, ну не тянет человек?
Плюс Ломовицкий - возвращаемся к игре вдесятером(
Зачем его ставить, ну не тянет человек?
Не подведи Илюха!
Не подведи Илюха!