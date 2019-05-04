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Глушаков не попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»

сегодня, 12:50
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Урал» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Ломовицкий, Фернандо, Зе Луиш.

Ранее «Спартак» показал форму на эту встречу.

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Все комментарии
Не Ярцев
Не Ярцев
   620 / 964
сегодня в 16:26
Что посеешь, то и пожнешь!
1 команда
1 команда
   185 / 964
сегодня в 14:48
Уралу победы!
ЮЗИК
ЮЗИК
   274 / 964
сегодня в 14:34
Не известно кто от этого выиграет
kastites
kastites
   97 / 964
сегодня в 14:27
Ну и пёс с ним
Ruslik1982
Ruslik1982
   66 / 964
сегодня в 14:26
нашли козла отпущения
CВИН
CВИН
   434 / 964
сегодня в 14:20
свинство , прокатили капитана
счет 7-0
счет 7-0
   214 / 964
сегодня в 14:12
Уралу удачи!
STVA 1
STVA 1
   45 / 964
сегодня в 14:01
Преподносят новость так , будто Рон или Месси не выйдут в старте!!!
kotmyshka
kotmyshka
   112 / 964
сегодня в 13:58
давно уже не в старте
clop
clop
   243 / 964
сегодня в 13:56
В таком случае партнеры Глушакова по команде должны будут слить игру Уралу.
Один за всех и все за одного !
Шуnя771
Шуnя771
   31 / 964
сегодня в 13:54
Глушаков ваще не должон быть в списках Спартака!
viv
viv
   212 / 964
сегодня в 13:51
Максимка три дырки в воротах, я спокоен......
cska plus
cska plus
   23 / 964
сегодня в 13:48
Уральцам нужно подарить стране ещё один праздник!
Alladins
Alladins
   371 / 964
сегодня в 13:47
Свиньи то возносят человека, то по-свински с ним поступают. Всё-таки капитан команды.
cska59
cska59
   446 / 964
сегодня в 13:47
Состав Спартака впечатляет,особенно линия защиты .
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил makkie
   789 / 964
сегодня в 13:43
Некоторые игроки только через игры становится хорошими футболистами. Он играет неплохо просто не уверен в себе. В ЦСКА Головин тоже плохо играл вначале но его упорно ставили в основу и он стал классным полузащитником
serh62
serh62
   68 / 964
сегодня в 13:34
Уралу уверенной победы.....
makkie
makkie
   10 / 964
сегодня в 13:34
Минус Глушаков - играем в 11 человек.
Плюс Ломовицкий - возвращаемся к игре вдесятером(
Зачем его ставить, ну не тянет человек?
Parovoznic
Parovoznic
   40 / 964
сегодня в 13:33
Видимо, слухи о его уходе из Спартака таки имеют под собой почву.
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 964
сегодня в 13:31
Кононову виднее .
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил mangoх12
   85 / 964
сегодня в 13:30
Представляю себе плывущий по реке пиджак
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил 25процентный клоун
   85 / 964
сегодня в 13:30
Очко Глушаков возьмёт)
mangoх12
mangoх12
   30 / 964
сегодня в 13:25
Пиджак поплыл..
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил beefs
   8 / 964
сегодня в 13:21
Достали уже этим Глушаковым, его песня уже спета...
Шлягер не сложился!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 964
сегодня в 13:19
Не верю в этот состав ,не верю,удивлюсь если очко возьмем,удачи
LOpp
LOpp
   17 / 964
сегодня в 13:15
Хочется пожелать удачи Гапонову.
Не подведи Илюха!
beefs
beefs
   232 / 964
сегодня в 13:11
Достали уже этим Глушаковым, его песня уже спета...
Illuha
Illuha
   791 / 964
сегодня в 13:09
Жаль, смеху будет меньше.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   389 / 964
сегодня в 13:09
Слава Богу не поставили его,удачи пока не желаю пока Кононов здесь и Измайлов, но меня могут здесь хаять сказать что я не спартаковец,но я сердцем с краснобелыми уже 32 года но такого беспредела и бездарного отношения болельщикам не было в моей памяти
NbKA555
NbKA555
   46 / 964
сегодня в 13:04
Потеряем очки,как обычно
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