Хохлов: «„Динамо“ очень серьезно настраивается на матч с ЦСКА»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА .

В принципе, к игре готовятся все, все хорошо, травмированных нет. Есть те, кто после травм не совсем в оптимальных кондициях, но они тоже готовятся.