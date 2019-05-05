Хохлов: «„Динамо“ очень серьезно настраивается на матч с ЦСКА»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА.
В принципе, к игре готовятся все, все хорошо, травмированных нет. Есть те, кто после травм не совсем в оптимальных кондициях, но они тоже готовятся.
У нас хватает турнирной мотивации, взгляните в таблицу. Нас не должно особо интересовать, будет ЦСКА дополнительно мотивирован или не будет. Разговора об этом вообще не должно идти. ЦСКА – соперник, который показывает хорошую игру, к тому же нас ждет московское дерби. Так что мы тоже очень серьезно настраиваемся на этот матч.