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Хохлов: «„Динамо“ очень серьезно настраивается на матч с ЦСКА»

сегодня, 10:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо16:30 Не начался

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА.

В принципе, к игре готовятся все, все хорошо, травмированных нет. Есть те, кто после травм не совсем в оптимальных кондициях, но они тоже готовятся.

У нас хватает турнирной мотивации, взгляните в таблицу. Нас не должно особо интересовать, будет ЦСКА дополнительно мотивирован или не будет. Разговора об этом вообще не должно идти. ЦСКА – соперник, который показывает хорошую игру, к тому же нас ждет московское дерби. Так что мы тоже очень серьезно настраиваемся на этот матч.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   340 / 1013
сегодня в 12:44
Динамо , мочи этих павлинов ,с обычной куриной ..опой!!!!!
Zenit_84
Zenit_84
   120 / 1013
сегодня в 12:28
посмотрим как серьезно
cska plus
cska plus
   26 / 1013
сегодня в 11:58
Удачи армейцам!
Capitan555
Capitan555
   672 / 1013
сегодня в 11:01
Одно дело -турнирная мотивация,а второе реализация моментов....
ABir
ABir
   162 / 1013
сегодня в 10:58
Вся Россия сегодня за клуб легендарного Льва Яшина!
mihaluch
mihaluch
   60 / 1013
сегодня в 10:55
По всей вероятности будет ничья.
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