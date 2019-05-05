Веденеев: «Азмун, Ракицкий и Барриос сыграли решающую роль в триумфе»

Ветеран «Зенита» Сергей Веденеев отметил вклад в чемпионство команды зимних новичков Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого.

Безусловно, Азмун, Ракицкий и Барриос сыграли решающую роль в триумфе «Зенита». Москвичи говорят, что «Зенит» играет незрелищно? Хорошо. Но пусть тогда они скажут, что с приходом Барриоса и Ракицкого не то что забить «Зениту», но и нанести удар без сопротивления по воротам чемпиона стало куда сложней!

Так вот, они нарастили надежность в обороне, Азмун же не только принялся штамповать голы, но и отвлек на себя внимание защитников, чем дал в атаке свободу Дзюбе и крайним полузащитникам. Прежде не очень незаметные аргентинцы, получив больше свободного пространства, стали игроками основного состава. Тот же Ригони, вернувшись, обеспечил победу над «Уфой» и отдал голевой пас в важнейшем матче с «Краснодаром». По правде говоря, к ним есть претензии, но атакующую мощь передней линии они обеспечили. Вот и Дриусси вчера забил спасительный гол «Ахмату».

Азмун хорош и тем, что, умея здорово играть на «втором этаже», он усилил эффективность фланговых навесов «Зенита». А ведь именно так сейчас строит игру в атаке команда, создавая благодаря такой тактике если и не голевые моменты, то как минимум множество штрафных и угловых, а с ними навязывая и потенциальную борьбу за подбор в опасной близости для ворот.

Запомнились три гола Ракицкого прямыми ударами со штрафных, но ведь и множество других голов стали следствием такой игры «Зенита».