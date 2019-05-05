ГлавнаяНовости

Веденеев: «Азмун, Ракицкий и Барриос сыграли решающую роль в триумфе»

сегодня, 09:00

Ветеран «Зенита» Сергей Веденеев отметил вклад в чемпионство команды зимних новичков Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого.

Безусловно, Азмун, Ракицкий и Барриос сыграли решающую роль в триумфе «Зенита». Москвичи говорят, что «Зенит» играет незрелищно? Хорошо. Но пусть тогда они скажут, что с приходом Барриоса и Ракицкого не то что забить «Зениту», но и нанести удар без сопротивления по воротам чемпиона стало куда сложней!

Так вот, они нарастили надежность в обороне, Азмун же не только принялся штамповать голы, но и отвлек на себя внимание защитников, чем дал в атаке свободу Дзюбе и крайним полузащитникам. Прежде не очень незаметные аргентинцы, получив больше свободного пространства, стали игроками основного состава. Тот же Ригони, вернувшись, обеспечил победу над «Уфой» и отдал голевой пас в важнейшем матче с «Краснодаром». По правде говоря, к ним есть претензии, но атакующую мощь передней линии они обеспечили. Вот и Дриусси вчера забил спасительный гол «Ахмату».

Азмун хорош и тем, что, умея здорово играть на «втором этаже», он усилил эффективность фланговых навесов «Зенита». А ведь именно так сейчас строит игру в атаке команда, создавая благодаря такой тактике если и не голевые моменты, то как минимум множество штрафных и угловых, а с ними навязывая и потенциальную борьбу за подбор в опасной близости для ворот.

Запомнились три гола Ракицкого прямыми ударами со штрафных, но ведь и множество других голов стали следствием такой игры «Зенита».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кокорину вряд ли разрешат забрать медаль в СИЗО
Сегодня, 12:56 Комментарии1
Шемберас: «В дерби с ЦСКА у „Динамо“ шансов нет»
Сегодня, 12:34 Комментарии7
Попов: «Понял, что именно Ростов-на-Дону - „южная столица“, а не Краснодар»
Сегодня, 11:49 Комментарии6
Аджоев: «Очень рады, что Дзюба выиграл чемпионат России»
Сегодня, 11:39 Комментарии1
Щенников: «С нетерпением жду, когда снова встречусь на поле с Панченко»
Сегодня, 11:35 Комментарии2
Щенников рассказал о своем самом памятном голе
Сегодня, 11:28 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Верг
Верг
   582 / 1013
сегодня в 12:16
Тут не поспоришь, плюс дзюба был полезен в подыгрыше.
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 1013
сегодня в 11:39
Это значит, что хорошо сработал селекционный отдел, купив эту троицу. Зачет им. Гыгыгы
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Союзник противников
   85 / 1013
сегодня в 10:35
Иронично, но в точку
Ваня лучший
Ваня лучший
   85 / 1013
сегодня в 10:35
Я думаю что с таким бюджетом и составом как минимум 5 тренеров у нас могли бы стать чемпионами. Первенство выиграл самый большой денежный мешок. К сожалению.
ZA POROGA
ZA POROGA
сегодня в 09:57
про какой триумф , какого императора идет речь ?
Союзник противников
Союзник противников
   18 / 1013
сегодня в 09:43
Это работа селекционной службы,подобранной Миллером:Берут никому не известных игроков за копейки(а то и в аренду,или свободных агентов) и они взрываются в "Зените" блестящей игрой.
mihaluch
mihaluch
   60 / 1013
сегодня в 09:41
Решающую роль сыграло то, что мутки и фурсенки из "Зенита"свалили.
poodle
poodle
   222 / 1013
сегодня в 09:40
они конечно помогли,безусловно,но не стоит умалять заслуги команды до их прихода,они всё-таки не мессия!)
Морозовский
Морозовский
   5 / 1013
сегодня в 09:23
ДЗЮБА ВАС ТАЩИЛ, А ВЫ ЕГО ДАЖЕ НЕ ВСПОМИНАЕТЕ, НОГИ ОБ НЕГО ВЫТИРАЕТЕ!!!
drug01
drug01
   154 / 1013
сегодня в 09:10
Спасибо Рубину!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   6 / 1013
сегодня в 09:09
Послушав Веденеева и не поверишь что Зенит и до января...и до прихода Азмуна,Ригони,Ракицкого и Барриоса лидировал....
При всём уважении...чемпионат не в марте стартовал...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100