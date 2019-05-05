Семак: «Это победа не только наша, но и наших болельщиков»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о влиянии болельщиков на чемпионский титул.

Наши болельщики нас всегда поддерживают, нас всегда гонят вперед. Это победа не только наша, но и наших болельщиков, всего города, который переживал, который любит «Зенит» больше побед. Спасибо огромное городу и болельщикам нашим, которые ездят с нами, который приходят и заполняют стадион. Это прекрасно и все мы сейчас рады и счастливы.