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Семак: «Это победа не только наша, но и наших болельщиков»

сегодня, 10:08

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о влиянии болельщиков на чемпионский титул

Наши болельщики нас всегда поддерживают, нас всегда гонят вперед. Это победа не только наша, но и наших болельщиков, всего города, который переживал, который любит «Зенит» больше побед. Спасибо огромное городу и болельщикам нашим, которые ездят с нами, который приходят и заполняют стадион. Это прекрасно и все мы сейчас рады и счастливы.

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Все комментарии
kastites
kastites ответил Литейный 4
   55 / 1014
сегодня в 12:49
Зенит поддерживают как никто. Вон на свиней уже треть стадиона еле загоняют прохожими зеваками. гыгыгы
С Мосводоканала за отгулы загоняют ,на открывалку-арену
kastites
kastites
   55 / 1014
сегодня в 12:47
Летом надо усиливать состав.
Есть игроки которые не тянут уже
Это Смольников, Шатов и ещё некоторые
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 1014
сегодня в 11:32
Зенит поддерживают как никто. Вон на свиней уже треть стадиона еле загоняют прохожими зеваками. гыгыгы
ABir
ABir
   154 / 1014
сегодня в 10:56
Все знают, каких болельщиков эта победа. Это болельщики, кого надо болельщики. Там даже дополнительную трубу через море прокладывают, чтобы оплачивать расходы любимой команды
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1014
сегодня в 10:39
но и наших болельщиков,феррари и его клонов
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