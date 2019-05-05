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Семак: «Подход к следующим играм? Мы сначала порадуемся победе»

сегодня, 10:06

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о целях на остаток сезона. Напомним, что петербургская команда вчера досрочно стала чемпионом страны

Подход к следующим играм? Мы сначала порадуемся победе, а потом уже будем думать, как подходить. Все игры важны. Потом будем думать, как играть и каким составом. Сейчас порадуемся чемпионству нашему.

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84
   36 / 1014
сегодня в 11:59
Только не долго и не сильно радуйтесь.
12 мая домашний матч с ЦСКА!
В котором проигрывать (на фоне чемпионского кубка) просто никак нельзя!
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 1014
сегодня в 11:34
Не сильно радуйтесь. Еще 3 тура впереди. И закончить чемпионат желательно убедительно с отрывом. Гыгыгы
oFANATo
oFANATo
   204 / 1014
сегодня в 11:24
В самолёте разве не нарадовались?
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1014
сегодня в 10:30
Вам надарили очков и вы подарите
Морозовский
Морозовский
   4 / 1014
сегодня в 10:13
Чемпион липовый
Союзник противников
Союзник противников
   18 / 1014
сегодня в 10:08
...и попразднуйте как следует! Пора уже Семаку хоть чем-то помочь своему односельчанину-предшественнику по пребыванию в "Уфе".
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