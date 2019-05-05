Семак: «Подход к следующим играм? Мы сначала порадуемся победе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о целях на остаток сезона. Напомним, что петербургская команда вчера досрочно стала чемпионом страны.

Подход к следующим играм? Мы сначала порадуемся победе, а потом уже будем думать, как подходить. Все игры важны. Потом будем думать, как играть и каким составом. Сейчас порадуемся чемпионству нашему.