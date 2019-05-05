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Шатов: «Вернемся в ЛЧ и будем дальше штамповать победы»

сегодня, 10:20

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал тот факт, что команда накануне гарантировала себе золотые медали РПЛ.

Необычно встречать чемпионство в самолёте. Такое со мной впервые. Всего я два раза выигрывал титул, но без разницы, где это делать. Главное, что мы все верили, ждали, надеялись, работали ради этого, все счастливы. Будем праздновать, но у нас впереди ещё три игры, нужно хорошо их провести.

Мы когда сели в самолёт, знали, что «Арсенал» ведёт со счётом 1:0. Нам сказали, что сообщат о результате матча. Мы сели спокойно, играли в карты, не было какого-то праздничного настроения, но после того, как капитан объявил, что Тула выиграла 2:0, в самолёте все начали прыгать. Я сначала испугался, потом радовался. Необычное чувство.

Какое чемпионство слаще: 2015 года или 2019-го? Нельзя сравнивать, все по-своему хороши. Первое, конечно, запоминается навсегда, но это тоже очень важное — для нас, для всех, для коллектива, для команды, для города, для болельщиков. Это замечательное время. Мы провели замечательный отрезок. Наконец-то вернёмся в Лигу чемпионов и будем дальше штамповать победы.

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Все комментарии
амурец
амурец
   88 / 1013
сегодня в 12:46
очень бесполезный игрок
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил массакрер
   335 / 1013
сегодня в 12:26
было несколько неплохих игр это ты зря
В том то и дело, что "несколько". Стабильной же чемпионской игры нет и в помине.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   192 / 1013
сегодня в 12:22
Согласен с комментарием Шатова
Верг
Верг
   582 / 1013
сегодня в 12:12
Сейчас Маркизио вместе с семьей уйдет жить из музеев культурной столицы и точно наклепает голов в лч против барселоны и ливерпуля!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Шуnя771
   4 / 1013
сегодня в 11:48
Вам же невыгодна победа ЦСКА. Это выглядит очень странно.
Levadia
Levadia
   94 / 1013
сегодня в 11:37
У Шатрова похмелье от чемпионской эйфории.
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 1013
сегодня в 11:30
Шатову поменьше веселится надо. Чтобы остаться в чемпионском клубе надо значительно прибавить.
andre_can
andre_can ответил oFANATo
   454 / 1013
сегодня в 11:25
Шатов, надо было в ЛЕ проходить аутсайдера Вильярреал.
чья б корова то....сегодня поржут все, когда динамики вас вынесут :)
Морозовский
Морозовский
   5 / 1013
сегодня в 11:24
БРЕХЛО!!!
Шишанутый
Шишанутый
   11 / 1013
сегодня в 11:24
Ага, Аустрия, Апоел и Бенфика уже вас там заждались. Будет групой смерти для Зенита))
oFANATo
oFANATo
   205 / 1013
сегодня в 11:22
Шатов, надо было в ЛЕ проходить аутсайдера Вильярреал.
ROLENTO
ROLENTO ответил Шуnя771
   232 / 1013
сегодня в 11:22
Кони должны надрать Вам задницу... Одену пилотку и буду болеть за.... Коней!
    Шуnя771
    Шуnя771
       27 / 1013
    сегодня в 11:20
    Кони должны надрать Вам задницу...

    Одену пилотку и буду болеть за.... Коней!
    la_masia
    la_masia
       127 / 1013
    сегодня в 11:18
    Это из серии начал за здравие, закончил за упокой...
    Уже видели наштампованные победы в Лиге Европы...Вильярреал не даст соврать...😐
    массакрер
    массакрер ответил ZENIT GOAL
       525 / 1013
    сегодня в 11:17
    С такой игрой, которую вы показываете в последние годы, и с которой вас в гостях возят Селтик, Мёльде, Динамо Минск, Славия, Фенербахче, а Лейпциг и Вильярреал - даже на Крестовском, штамповать победы будете не вы, штамповать победы будут над вами. У руководства и его подпевал сейчас, безусловно, эйфория. Они, похоже, забыли, что клуб и команда до сих пор в тупике, и выхода из него не предвидится, но вот это чемпионство, которое не Зенит выиграл, а конкуренты ему сливали весь чемпионат и благополучно в итоге слили (как и в 2015, сравнение очень в тему) - оно как 3 ЛЧ у Мадрида. То есть универсальный ответ на все вопросы в адрес рук-ва, отговорка и отмазка. То, что за ним опять последует яма, как и в прошлый раз, руководство говорить не хочет.
    было несколько неплохих игр это ты зря
    массакрер
    массакрер
       525 / 1013
    сегодня в 11:17
    шатов мля ты играть разучился как и смольников вас гнать надо к чертовой матери а ты вещаешь пургу
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
       335 / 1013
    сегодня в 11:10
    С такой игрой, которую вы показываете в последние годы, и с которой вас в гостях возят Селтик, Мёльде, Динамо Минск, Славия, Фенербахче, а Лейпциг и Вильярреал - даже на Крестовском, штамповать победы будете не вы, штамповать победы будут над вами.

    У руководства и его подпевал сейчас, безусловно, эйфория. Они, похоже, забыли, что клуб и команда до сих пор в тупике, и выхода из него не предвидится, но вот это чемпионство, которое не Зенит выиграл, а конкуренты ему сливали весь чемпионат и благополучно в итоге слили (как и в 2015, сравнение очень в тему) - оно как 3 ЛЧ у Мадрида. То есть универсальный ответ на все вопросы в адрес рук-ва, отговорка и отмазка. То, что за ним опять последует яма, как и в прошлый раз, руководство говорить не хочет.
    морозз
    морозз
       70 / 1013
    сегодня в 11:05
    Пока ты Олег штампуешь или полируешь скамейку в Зените, а надо бы вспомнить свои лучшие футбольные годы и начинать играть так как умеешь!
    Mauricio Gugelmin
    Mauricio Gugelmin ответил 25процентный клоун
       492 / 1013
    сегодня в 11:02
    Хоть не Рапидить и Санкт-Галленить
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       7 / 1013
    сегодня в 10:43
    Кто меньше всех играет, больше всех болтает?!!!?
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       85 / 1013
    сегодня в 10:41
    А ведь был когда то твёрдым игроком основы сборной. Как и Полоз, и Новосельцев, и Ладыгин, и Ерохин, и Смольников. Остался реально старик Жирков, да Дзюба. Вот что происходит с люд ми в Зените
    Footbolista
    Footbolista
       8 / 1013
    сегодня в 10:38
    ermak6848
    ermak6848
       132 / 1013
    сегодня в 10:32
    Шатов - Фантазёр с берегов Невы...
    cska plus
    cska plus
       26 / 1013
    сегодня в 10:31
    66 ню рассказывает Шатов.
    Comentarios
    Comentarios
       152 / 1013
    сегодня в 10:30
    Я все понимаю но не в коня овес
    plusnindimon
    plusnindimon
       585 / 1013
    сегодня в 10:30
    Жаль Шатова, перспективный игрок был.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       12 / 1013
    сегодня в 10:25
    похоже наотмечался

    "вернемя в ЛЧ и продолжим вильярреалить"
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       4 / 1013
    сегодня в 10:24
    Удачи!
    Шуnя771
    Шуnя771
       27 / 1013
    сегодня в 10:22
    "И тут остапа понесло!"
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