Шатов: «Вернемся в ЛЧ и будем дальше штамповать победы»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал тот факт, что команда накануне гарантировала себе золотые медали РПЛ .

Необычно встречать чемпионство в самолёте. Такое со мной впервые. Всего я два раза выигрывал титул, но без разницы, где это делать. Главное, что мы все верили, ждали, надеялись, работали ради этого, все счастливы. Будем праздновать, но у нас впереди ещё три игры, нужно хорошо их провести.

Мы когда сели в самолёт, знали, что «Арсенал» ведёт со счётом 1:0. Нам сказали, что сообщат о результате матча. Мы сели спокойно, играли в карты, не было какого-то праздничного настроения, но после того, как капитан объявил, что Тула выиграла 2:0, в самолёте все начали прыгать. Я сначала испугался, потом радовался. Необычное чувство.

Какое чемпионство слаще: 2015 года или 2019-го? Нельзя сравнивать, все по-своему хороши. Первое, конечно, запоминается навсегда, но это тоже очень важное — для нас, для всех, для коллектива, для команды, для города, для болельщиков. Это замечательное время. Мы провели замечательный отрезок. Наконец-то вернёмся в Лигу чемпионов и будем дальше штамповать победы.