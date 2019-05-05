Шатов: «Вернемся в ЛЧ и будем дальше штамповать победы»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал тот факт, что команда накануне гарантировала себе золотые медали РПЛ.
Необычно встречать чемпионство в самолёте. Такое со мной впервые. Всего я два раза выигрывал титул, но без разницы, где это делать. Главное, что мы все верили, ждали, надеялись, работали ради этого, все счастливы. Будем праздновать, но у нас впереди ещё три игры, нужно хорошо их провести.
Мы когда сели в самолёт, знали, что «Арсенал» ведёт со счётом 1:0. Нам сказали, что сообщат о результате матча. Мы сели спокойно, играли в карты, не было какого-то праздничного настроения, но после того, как капитан объявил, что Тула выиграла 2:0, в самолёте все начали прыгать. Я сначала испугался, потом радовался. Необычное чувство.
Какое чемпионство слаще: 2015 года или 2019-го? Нельзя сравнивать, все по-своему хороши. Первое, конечно, запоминается навсегда, но это тоже очень важное — для нас, для всех, для коллектива, для команды, для города, для болельщиков. Это замечательное время. Мы провели замечательный отрезок. Наконец-то вернёмся в Лигу чемпионов и будем дальше штамповать победы.
Одену пилотку и буду болеть за.... Коней!
Одену пилотку и буду болеть за.... Коней!
Уже видели наштампованные победы в Лиге Европы...Вильярреал не даст соврать...😐
Уже видели наштампованные победы в Лиге Европы...Вильярреал не даст соврать...😐
У руководства и его подпевал сейчас, безусловно, эйфория. Они, похоже, забыли, что клуб и команда до сих пор в тупике, и выхода из него не предвидится, но вот это чемпионство, которое не Зенит выиграл, а конкуренты ему сливали весь чемпионат и благополучно в итоге слили (как и в 2015, сравнение очень в тему) - оно как 3 ЛЧ у Мадрида. То есть универсальный ответ на все вопросы в адрес рук-ва, отговорка и отмазка. То, что за ним опять последует яма, как и в прошлый раз, руководство говорить не хочет.
У руководства и его подпевал сейчас, безусловно, эйфория. Они, похоже, забыли, что клуб и команда до сих пор в тупике, и выхода из него не предвидится, но вот это чемпионство, которое не Зенит выиграл, а конкуренты ему сливали весь чемпионат и благополучно в итоге слили (как и в 2015, сравнение очень в тему) - оно как 3 ЛЧ у Мадрида. То есть универсальный ответ на все вопросы в адрес рук-ва, отговорка и отмазка. То, что за ним опять последует яма, как и в прошлый раз, руководство говорить не хочет.
"вернемя в ЛЧ и продолжим вильярреалить"
"вернемя в ЛЧ и продолжим вильярреалить"