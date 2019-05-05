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Сабитов: «В матче „Урал“ - „Спартак“ не было понятно, кто фаворит»

сегодня, 09:07
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ «Урал» - «Спартак» (0:1).

Говорят, что спартаковцы борются за Лигу чемпионов, но по игре с «Уралом» не было понятно, кто фаворит. «Урал» создал огромнейшее количество моментов и вполне мог победить, если бы действовал хладнокровнее в завершающей стадии. «Спартак» тоже создал много моментов и поймал удачу. Но команда, претендующая на Лигу чемпионов, не должна позволять себе качельную игру, где шансы 50 на 50. Ей нужно чётко действовать в обороне и атаке, как мы видим на примере «Арсенала».

Кстати, нынешний «Спартак» похож на тот «Арсенал», который был, когда в нём работал Кононов. Их отличительные черты - это открытый футбол и нацеленность на атаку, но невыстроенная оборона и большое количество голевых моментов возле своих ворот. У таких команд нет запаса прочности, а число пропущенных голов зависит от удачи или неудачи соперника в атаке.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   330 / 1014
сегодня в 12:50
Сабитов ,хватит дурика включать ! Спартак всегда фаворит ,но сейчас есть объективные причины спада в игре - множество травмированных , тупица -тренер и куча ленивых пенсионеров !
kastites
kastites
   55 / 1014
сегодня в 11:06
Фаворит был Урал
Москали слабы перед Уралом
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1014
сегодня в 10:37
игра была равной ,более 600 точных передач на две команды и под 20 ударов в створ,качественный открытый футбол,но класс взял свое
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   6 / 1014
сегодня в 10:02
Лига Чемпионов...замаячила после Енисея и Урала.....))
ЦСКА - 3 домашних матча (кроме выезда в Питер)....минимум 7 очков думаю возьмут...
Реальней Спартаку догнать Краснодар...у тех три выезда подряд...в том числе к неуступчивым Ростову и Туле...

Короче ещё ничего не ясно.....думаю борьба за 3-тью лигочемпионскую путёвку будет интересной...
Локо не беру....ибо очковый запас...и то что на сегодня при всём уважении - Локо по-сильней Уфы,Урала и Рубина....
Союзник противников
Союзник противников
   18 / 1014
сегодня в 09:49
И в прогнозах,и в матче-"Урал".Но победил "Спартак".
mat73
mat73
   440 / 1014
сегодня в 09:40
Ну что тут скажешь - везет сильнейшим )))
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