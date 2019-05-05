Сабитов: «В матче „Урал“ - „Спартак“ не было понятно, кто фаворит»

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ «Урал» - «Спартак» (0:1).

Говорят, что спартаковцы борются за Лигу чемпионов, но по игре с «Уралом» не было понятно, кто фаворит. «Урал» создал огромнейшее количество моментов и вполне мог победить, если бы действовал хладнокровнее в завершающей стадии. «Спартак» тоже создал много моментов и поймал удачу. Но команда, претендующая на Лигу чемпионов, не должна позволять себе качельную игру, где шансы 50 на 50. Ей нужно чётко действовать в обороне и атаке, как мы видим на примере «Арсенала».

Кстати, нынешний «Спартак» похож на тот «Арсенал», который был, когда в нём работал Кононов. Их отличительные черты - это открытый футбол и нацеленность на атаку, но невыстроенная оборона и большое количество голевых моментов возле своих ворот. У таких команд нет запаса прочности, а число пропущенных голов зависит от удачи или неудачи соперника в атаке.