Щенников: «„Динамо“ для нас - „неудобная команда“»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ с «Динамо».
В футболе есть понятие «неудобная команда» — так вот, для нас это «Динамо». Некоторые вещи невозможно логически обосновать. Лучше приведу всем известную истину: любой серии, даже самой неудачной, когда-нибудь приходит конец. И мы постараемся сделать всё, чтобы это произошло уже в нынешнем сезоне.
Но сегодня терять очки никак нельзя,поэтому биться нужно до последнего и выгрызать победу.
Но сегодня терять очки никак нельзя,поэтому биться нужно до последнего и выгрызать победу.