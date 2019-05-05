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Щенников: «„Динамо“ для нас - „неудобная команда“»

сегодня, 10:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо16:30 Не начался

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ с «Динамо»

В футболе есть понятие «неудобная команда» — так вот, для нас это «Динамо». Некоторые вещи невозможно логически обосновать. Лучше приведу всем известную истину: любой серии, даже самой неудачной, когда-нибудь приходит конец. И мы постараемся сделать всё, чтобы это произошло уже в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
сегодня в 11:33
Удачи армейцам!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 10:58
Очень неудобная но надо постараться.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 10:37
для вас уже и Оренбург неудобная
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:37
Вспоминая о наших последних противостояниях трудно не согласиться с Жорой.
Но сегодня терять очки никак нельзя,поэтому биться нужно до последнего и выгрызать победу.
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