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Кокорину вряд ли разрешат забрать медаль в СИЗО

вчера, 12:56

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин мог посмотреть матч 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1) в СИЗО. 

Накануне «сине-бело-голубые» оформили чемпионство, и Кокорину, как и остальным игрокам, причитается золотая медаль.

Не сомневаюсь, что у Александра Кокорина была возможность посмотреть матч. Так как он интересуется командой, ее результатами. Думаю, он был в этом заинтересован. По правилам распорядка в СИЗО просмотр телевизора до десяти часов вечера разрешен. С этим проблем не должно было возникнуть.

Насколько знаю, ему еще предстоит медаль получить. В настоящее время в камеру вряд ли разрешат взять награду.

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Все комментарии
Albasin
Albasin
   763 / 1009
вчера в 19:51
Она ему там не поможет.
mat73
mat73
   235 / 1009
вчера в 18:09
Мда уж, ситуёвина..
Конечно, пусть дома пока повисит, ближайшие года три...
kastites
kastites
   74 / 1009
вчера в 17:30
Мама заберёт, а то москали стырят
vastudio
vastudio
   370 / 1009
вчера в 14:19
И правильно, а то на чай выменяет))
Брулин
Брулин
   25 / 1009
вчера в 13:35
Нафиг она ему в камере, выйдет да и возьмет.
mikysss
mikysss
   142 / 1009
вчера в 13:35
Медаль? а за что? может он еще и зарплату получает?
ДСА
ДСА
   154 / 1009
вчера в 13:26
Золотой сиделец.
ziborock
ziborock
   19 / 1009
вчера в 13:26
А Передасу дадут медальку?
EAGuar As
EAGuar As
   36 / 1009
вчера в 13:24
Зачем она ему нужна .
1 команда
1 команда
   147 / 1009
вчера в 13:21
Кокорину ни жарко, ни холодно от наличия медали в СИЗО, это волнует только свиней.
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 1009
вчера в 13:14
Зато уголовник Гулиев бьется в неравной схватке со свиньями за 5 место. Гыгыгы
ЮЗИК
ЮЗИК
   269 / 1009
вчера в 13:12
Жаль, мог бы на сигареты и чай обменять
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 1009
вчера в 13:11
Кокорин набьёт татуировку этой медали. Гыгыгы
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   389 / 1009
вчера в 13:02
А ему разве положена медаль? Он же не сыграл требуемое количество матчей
волгодон 2
волгодон 2
   64 / 1009
вчера в 13:01
из медали можно заточку сделать
Ваня лучший
Ваня лучший
   59 / 1009
вчера в 13:00
Ему ещё в Сизо надо хрустальный Кубок и ящик шампанского по 100 тыс евро в камеру. Пусть паренёк не скучает и оттянется перед зоной. Такое только у нас возможно
makkie
makkie
   18 / 1009
вчера в 12:59
Уголовник-чемпион :)
cska plus
cska plus
   24 / 1009
вчера в 12:58
Чемпион в клетке, такое может быть только у нас.
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