Кокорину вряд ли разрешат забрать медаль в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин мог посмотреть матч 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1) в СИЗО.

Накануне «сине-бело-голубые» оформили чемпионство, и Кокорину, как и остальным игрокам, причитается золотая медаль.

Не сомневаюсь, что у Александра Кокорина была возможность посмотреть матч. Так как он интересуется командой, ее результатами. Думаю, он был в этом заинтересован. По правилам распорядка в СИЗО просмотр телевизора до десяти часов вечера разрешен. С этим проблем не должно было возникнуть.

Насколько знаю, ему еще предстоит медаль получить. В настоящее время в камеру вряд ли разрешат взять награду.