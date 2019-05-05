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Аджоев: «Очень рады, что Дзюба выиграл чемпионат России»

сегодня, 11:39

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев признался, что рад за нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, впервые ставшего чемпионом России. В прошлом году Дзюба провел полгода в аренде у «оружейников».

Было ли приятно сделать чемпионом Артема Дзюбу? Естественно, мы очень рады, что он наконец-то стал чемпионом России. И поздравляем его. Наверное, символично, что сейчас тульский «Арсенал» повлиял на это. В прошлом году Артем отлично провел вторую половину чемпионата в Туле, вернулся в сборную и великолепно выступил на чемпионате мира.

Но все-таки правильнее говорить, что чемпионом он себя сделал сам вместе с командой, мы же просто предоставили ему возможность реанимировать карьеру, чем он блестяще воспользовался.

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