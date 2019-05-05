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Шемберас: «В дерби с ЦСКА у „Динамо“ шансов нет»

вчера, 12:34
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший защитник и полузащитник ЦСКА и «Динамо» Дейвидас Шемберас оценил расстановку сил в преддверии московского дерби, которое состоится сегодня.

Хоть «Динамо» и является моим бывшим клубом, я в него не верю. Не знаю, что там происходит последние годы. Какой-то непонятный менеджмент... Это сказывается на результатах. Надеюсь, чтобы в следующем сезоне все у «бело-голубых» наладилось. Но в дерби с ЦСКА у «Динамо» нет шансов. По всем параметрам, даже с учетом потери Влашича, «армейцы» просто сильнее.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Дед за ЦСКА
   320 / 1009
вчера в 21:39
Дейвидас был ни только ХОРОШИМ игроком Динамо, но и в ЦСКА оставил хорошую память своей игрой. Знает хорошо и Динамо и ЦСКА. Дай бог, чтобы его слова сбылись.
Бог вам не дал !!!!!
Illuha
Illuha
   640 / 1009
вчера в 20:51
Какая чушь.
112910415
112910415
   121 / 1009
вчера в 20:44
ошибся пророк
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   28 / 1009
вчера в 20:29
Как был дуб,так и остался.
ошалевший
ошалевший ответил KURUM
   817 / 1009
вчера в 15:38
10000 руб на Динамо..
с ничейкой подстраховочку,не прогадаешь
KURUM
KURUM
   355 / 1009
вчера в 15:19
10000 руб на Динамо..
-Хостинский-
-Хостинский-
   220 / 1009
вчера в 14:47
Из последних 13 очных игр, у ЦСКА всего 2 победы.
Я реалист, статистику не обмануть
Союзник противников
Союзник противников ответил Ангел неБесГрешен
   17 / 1009
вчера в 13:54
Да судейка нужный назначен и проинструктирован. Поэтому шансов практически нет...
Молодец! Гинер всегда Миллера крутил на...носу ! Кто он такой,в сравнение с "великим и ужасным" Женькой? Мелкий чиновник,вознесённый на вершину газовой отрасли общим собранием членов кооператива "Озеро".
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 1009
вчера в 13:52
С чего бы такое смелое утверждение? Не со "Спартаком",болельщики которого феерят на ветке, играете! Следовательно.у любого иного соперника,включая "Уфу",шансы есть.И Гинер своего решения до "картофельного божка" не довёл.Возможно,он удовлетворится перспективами ЛЕ и решит помочь друганам из ВТБ.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   57 / 1009
вчера в 13:20
Дейвидас был ни только ХОРОШИМ игроком Динамо, но и в ЦСКА оставил хорошую память своей игрой. Знает хорошо и Динамо и ЦСКА. Дай бог, чтобы его слова сбылись.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 1009
вчера в 13:16
Да судейка нужный назначен и проинструктирован. Поэтому шансов практически нет...
serh62
serh62 ответил Не Ярцев
   82 / 1009
вчера в 13:12
    serh62
    serh62
       82 / 1009
    вчера в 12:57
    динамо не грозит вылет. а вот отомстить спартаку, за прошлый вылет в низшую лигу могут. отдав игру ЦСКА. таким образом спартак может и не попасть в еврокубки.
    cska plus
    cska plus
       24 / 1009
    вчера в 12:56
    Зря Шемберас так считает, динамики всегда нам доставляют массу хлопот.
    Mangur
    Mangur
       536 / 1009
    вчера в 12:50
    Вера дело сугубо личное. Посмотрим.
    kasyak7
    kasyak7
       500 / 1009
    вчера в 12:49
    У Динамо достаточно неплохая игра,странно что внизу турнирной таблицы, у команд разные задачи,ЦСКА будет очень трудно сегодня. Матч скорее всего ничьей закончится
    kastites
    kastites
       74 / 1009
    вчера в 12:45
    Динамо и Спартак это команды уровня ПФЛ
    Jum13
    Jum13
       97 / 1009
    вчера в 12:44
    Вот не надо этого шапкозакидательства - это удел свиней!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       320 / 1009
    вчера в 12:42
    Глубоко уважаемая коняшка ! Против вас шансы есть у всех ! Как же вы ,кони ,любите напяливать на себя короны ! Динамикам удачи сегодня !
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