Шемберас: «В дерби с ЦСКА у „Динамо“ шансов нет»

Бывший защитник и полузащитник ЦСКА и «Динамо» Дейвидас Шемберас оценил расстановку сил в преддверии московского дерби, которое состоится сегодня.

Хоть «Динамо» и является моим бывшим клубом, я в него не верю. Не знаю, что там происходит последние годы. Какой-то непонятный менеджмент... Это сказывается на результатах. Надеюсь, чтобы в следующем сезоне все у «бело-голубых» наладилось. Но в дерби с ЦСКА у «Динамо» нет шансов. По всем параметрам, даже с учетом потери Влашича, «армейцы» просто сильнее.