Попов: «Понял, что именно Ростов-на-Дону - „южная столица“, а не Краснодар»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о своей жизни в Ростове-на-Дону. Футболист перебрался в донской клуб в январе.

Очень нравится здесь. Красивый город. Гуляем, кушаем, сын занимается футболом в школе «Ростова», в сентябре пойдет в первый класс. В июле дочку отдадим в детский сад.

Конечно, мне комфортно в Ростове. Мы хотим здесь жить и получать удовольствие, это очень важно. Дети будут учиться, я работать. Нам с женой помогает ее мама. Мы очень довольны здесь, хочется остаться подольше. Отличный климат, прекрасные люди, удобный город, нет пробок.