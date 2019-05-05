Попов: «Понял, что именно Ростов-на-Дону - „южная столица“, а не Краснодар»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о своей жизни в Ростове-на-Дону. Футболист перебрался в донской клуб в январе.
Очень нравится здесь. Красивый город. Гуляем, кушаем, сын занимается футболом в школе «Ростова», в сентябре пойдет в первый класс. В июле дочку отдадим в детский сад.
Конечно, мне комфортно в Ростове. Мы хотим здесь жить и получать удовольствие, это очень важно. Дети будут учиться, я работать. Нам с женой помогает ее мама. Мы очень довольны здесь, хочется остаться подольше. Отличный климат, прекрасные люди, удобный город, нет пробок.
Когда играл за «Кубань», в Краснодаре почему-то все постоянно говорили, что их город лучше Ростова. Когда приезжал сюда на матчи, особо ничего не видел, так как сразу заселялись в гостиницу. Но когда приехал в Ростов-на-Дону в качестве игрока местного клуба, был приятно удивлен и понял, что именно этот город – «южная столица», а не Краснодар. Город очень большой, здесь есть все, что нужно. Плюс, заметно, как улучшилась инфраструктура после ЧМ-2018.