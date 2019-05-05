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Попов: «Понял, что именно Ростов-на-Дону - „южная столица“, а не Краснодар»

сегодня, 11:49
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар19:00 Не начался

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о своей жизни в Ростове-на-Дону. Футболист перебрался в донской клуб в январе.

Очень нравится здесь. Красивый город. Гуляем, кушаем, сын занимается футболом в школе «Ростова», в сентябре пойдет в первый класс. В июле дочку отдадим в детский сад.

Конечно, мне комфортно в Ростове. Мы хотим здесь жить и получать удовольствие, это очень важно. Дети будут учиться, я работать. Нам с женой помогает ее мама. Мы очень довольны здесь, хочется остаться подольше. Отличный климат, прекрасные люди, удобный город, нет пробок.

Когда играл за «Кубань», в Краснодаре почему-то все постоянно говорили, что их город лучше Ростова. Когда приезжал сюда на матчи, особо ничего не видел, так как сразу заселялись в гостиницу. Но когда приехал в Ростов-на-Дону в качестве игрока местного клуба, был приятно удивлен и понял, что именно этот город – «южная столица», а не Краснодар. Город очень большой, здесь есть все, что нужно. Плюс, заметно, как улучшилась инфраструктура после ЧМ-2018.

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Все комментарии
Absinthe
Absinthe
   405 / 1013
сегодня в 12:54
Вообще пофиг, какой из этих городов южная столица. Ростов - малая Родина, Краснодар тоже нравится.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ДСА
   85 / 1013
сегодня в 12:22
А что он должен говорить. Играл бы за Армавир, говорил бы "Вот она столица юга, так устроен человек, кто ему деньги платит, тому он и песни поёт
ДСА
ДСА
   150 / 1013
сегодня в 12:15
Глупости говорит.
Doping87
Doping87
   97 / 1013
сегодня в 12:10
Раньше про Москву такое пел...
Levadia
Levadia
   94 / 1013
сегодня в 12:05
Ростов-папа
АнжиДаг
АнжиДаг
   973 / 1013
сегодня в 11:55
Южная сталица это Махачкала!!!
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