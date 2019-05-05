Щенников: «С нетерпением жду, когда снова встречусь на поле с Панченко»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал о соперничестве на поле со своим старым другом Кириллом Панченко. Сегодня армейцы сыграют против «Динамо», Панченко является игроком «бело-голубых».
Да, с нетерпением жду, когда снова встречусь на поле с Паней (улыбается). Кирилл — отличный парень, и как футболисту я желаю ему только побед и голов — во всех матчах, кроме наших. Мы постоянно на связи, сколько прошли вместе сборов, сколько игр провели за ПФК ЦСКА! Конечно, на поле об этом не думаешь, но дружба остается дружбой всегда. Кроме Панченко иногда общаюсь с Рыковым, с Шуниным, это тоже мои хорошие знакомые.