Щенников: «С нетерпением жду, когда снова встречусь на поле с Панченко»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал о соперничестве на поле со своим старым другом Кириллом Панченко. Сегодня армейцы сыграют против «Динамо», Панченко является игроком «бело-голубых».

Да, с нетерпением жду, когда снова встречусь на поле с Паней (улыбается). Кирилл — отличный парень, и как футболисту я желаю ему только побед и голов — во всех матчах, кроме наших. Мы постоянно на связи, сколько прошли вместе сборов, сколько игр провели за ПФК ЦСКА ! Конечно, на поле об этом не думаешь, но дружба остается дружбой всегда. Кроме Панченко иногда общаюсь с Рыковым, с Шуниным, это тоже мои хорошие знакомые.