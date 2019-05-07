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Кин признался, что воровал в детстве футбольные мячи у священника

сегодня, 16:29

Нападающий «Ювентуса» Моизе Кин рассказал о своем футбольном детстве. 

Когда-то я так отчаянно хотел играть в футбол, что украл мяч у священника. 

Я вырос в Асти, недалеко от Турина, Италия. Если вы хотели поиграть в нашем районе в футбол, то всегда могли найти футбольный мяч в офисе у священника. 

Он был хорошим человеком, держал у себя мячи в ящике. Но он никогда не запирал ящик на замок. Поэтому каждый раз, когда я терял собственный мяч - я пробирался к нему в офис и брал новый. 

Ранее ходили разговоры, что Кин может продолжить карьеру в «Интере».  

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
   500 / 982
сегодня в 20:35
вот интересно, зачем священнику мячи?
OMG
OMG
   317 / 982
сегодня в 20:22
В детстве я молил Бога о велосипеде. Потом понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о прощении.
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 982
сегодня в 20:00
У священника не грешно, они сами воруют)
mihaluch
mihaluch
   75 / 982
сегодня в 17:35
Наверное не воровал,а брал без спроса.
Jum13
Jum13
   100 / 982
сегодня в 16:34
Пффф - подумаешь воровал мячи. Каррера вон два жмура сделал и ничего
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