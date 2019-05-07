Кин признался, что воровал в детстве футбольные мячи у священника

Нападающий «Ювентуса» Моизе Кин рассказал о своем футбольном детстве.

Когда-то я так отчаянно хотел играть в футбол, что украл мяч у священника.

Я вырос в Асти, недалеко от Турина, Италия. Если вы хотели поиграть в нашем районе в футбол, то всегда могли найти футбольный мяч в офисе у священника.

Он был хорошим человеком, держал у себя мячи в ящике. Но он никогда не запирал ящик на замок. Поэтому каждый раз, когда я терял собственный мяч - я пробирался к нему в офис и брал новый.