Кин признался, что воровал в детстве футбольные мячи у священника

Нападающий «Ювентуса» Моизе Кин рассказал о своем футбольном детстве.
Когда-то я так отчаянно хотел играть в футбол, что украл мяч у священника.
Я вырос в Асти, недалеко от Турина, Италия. Если вы хотели поиграть в нашем районе в футбол, то всегда могли найти футбольный мяч в офисе у священника.
Он был хорошим человеком, держал у себя мячи в ящике. Но он никогда не запирал ящик на замок. Поэтому каждый раз, когда я терял собственный мяч - я пробирался к нему в офис и брал новый.
Ранее ходили разговоры, что Кин может продолжить карьеру в «Интере».