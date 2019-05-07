Конте: «В „Ювентусе“ была создана уникальная схема»

Итальянский тренер Антонио Конте рассказал о своей тактике во времена, когда он находился у руля «Ювентуса».

Когда мы говорим, что схема - это просто числа, мы делаем ошибку. У каждой схемы есть своя идея. Есть схема для сохранения счета, есть фаза наступления, фаза защиты. В стадии наступления есть возможность высоко прессинговать или низко.

В «Ювентусе» была создана уникальная схема. В первом же сезоне мы стали непобедимыми, а третий сезон - рекордный, набрали 102 очка. Даже сейчас «Юве», который царит в Италии, не может сравниться с тем результатом.