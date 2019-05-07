Конте: «В „Ювентусе“ была создана уникальная схема»

Итальянский тренер Антонио Конте рассказал о своей тактике во времена, когда он находился у руля «Ювентуса».
Когда мы говорим, что схема - это просто числа, мы делаем ошибку. У каждой схемы есть своя идея. Есть схема для сохранения счета, есть фаза наступления, фаза защиты. В стадии наступления есть возможность высоко прессинговать или низко.
В «Ювентусе» была создана уникальная схема. В первом же сезоне мы стали непобедимыми, а третий сезон - рекордный, набрали 102 очка. Даже сейчас «Юве», который царит в Италии, не может сравниться с тем результатом.
Ранее сообщалось, что Конте отказался возглавить «Рому».
Челси то хоть ЛЕ тогда взял
Челси то хоть ЛЕ тогда взял
на к-н вспомни как раз Конте тренировал
на к-н вспомни как раз Конте тренировал
Че, нормально, поставил левейший пенальти за толчок плечом (вообще не нарушение) за линией штрафной на 125 минуте из 120 добавленных. Судит в следующем матче. Норма. Занавес.
Че, нормально, поставил левейший пенальти за толчок плечом (вообще не нарушение) за линией штрафной на 125 минуте из 120 добавленных. Судит в следующем матче. Норма. Занавес.