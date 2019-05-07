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Конте: «В „Ювентусе“ была создана уникальная схема»

сегодня, 14:36

Итальянский тренер Антонио Конте рассказал о своей тактике во времена, когда он находился у руля «Ювентуса».

Когда мы говорим, что схема - это просто числа, мы делаем ошибку. У каждой схемы есть своя идея. Есть схема для сохранения счета, есть фаза наступления, фаза защиты. В стадии наступления есть возможность высоко прессинговать или низко. 

В «Ювентусе» была создана уникальная схема. В первом же сезоне мы стали непобедимыми, а третий сезон - рекордный, набрали 102 очка. Даже сейчас «Юве», который царит в Италии, не может сравниться с тем результатом. 

Ранее сообщалось, что Конте отказался возглавить «Рому»

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Все комментарии
Медив
Медив ответил juvenale
   136 / 982
сегодня в 20:09
главное что мешок унизили))а ле это турнир уровня кубка англии уже лет как 20
Угу, если какой то итальянский клуб его выиграет, тут бы шуму было о силе Серии на весь портал... А то я вас не знаю...
juvenale
juvenale ответил Медив
   10 / 982
сегодня в 20:01
Ты так часто вспоминаешь этот матч, как будто Ювентус выиграл ту ЛЧ. Может напомнишь, как завершился тот турнир для Юве? Челси то хоть ЛЕ тогда взял
главное что мешок унизили))а ле это турнир уровня кубка англии уже лет как 20
Князь Московский
Князь Московский ответил Медив
   13 / 982
сегодня в 20:00
Да ладно, уникальная. Такая же как и предыдущая, за которую сослали в серию Б
А где сейчас ЧлЕнЛСИ? Аха-ха)
Медив
Медив ответил BESTjuventus10
   136 / 982
сегодня в 19:45
медива унизили как обычно в комментах.
Фанаты Юве, как обычно живут в своем собственном мире...
Медив
Медив ответил juvenale
   136 / 982
сегодня в 19:44
https://www.youtube.com/watch?v=FURIvHCllDk на к-н вспомни как раз Конте тренировал
Ты так часто вспоминаешь этот матч, как будто Ювентус выиграл ту ЛЧ. Может напомнишь, как завершился тот турнир для Юве?
Челси то хоть ЛЕ тогда взял
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   305 / 982
сегодня в 18:52
медива унизили как обычно в комментах.
juvenale
juvenale ответил Медив
   10 / 982
сегодня в 17:36
Да ладно, уникальная. Такая же как и предыдущая, за которую сослали в серию Б

на к-н вспомни как раз Конте тренировал
juvenale
juvenale ответил Медив
   10 / 982
сегодня в 17:35
Да ладно, уникальная. Такая же как и предыдущая, за которую сослали в серию Б
    ballak144
    ballak144 ответил Медив
       284 / 982
    сегодня в 16:56
    Да ладно, уникальная. Такая же как и предыдущая, за которую сослали в серию Б
    обиженный?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Медив
       49 / 982
    сегодня в 14:56
    Да ладно, уникальная. Такая же как и предыдущая, за которую сослали в серию Б
    "Юве" и был сильнейший, но судейский беспредел в Серии А неискореним, ты прав. Когда сейчас видишь, что творит Абиссо по заказу китайских хозяев "Интера" и он же судит уже в ближайшем туре чемпионата, удивляешься, есть ли вообще хоть какие-нибудь принципы у руководства Серии А или там чисто несколько мафиозных семей все решают.

    Че, нормально, поставил левейший пенальти за толчок плечом (вообще не нарушение) за линией штрафной на 125 минуте из 120 добавленных. Судит в следующем матче. Норма. Занавес.
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответил Bavaria_M
       171 / 982
    сегодня в 14:56
    Эт он про схему работы в кабинетах?
    )))
    Заратустра
    Заратустра ответил Медив
       66 / 982
    сегодня в 14:50
    При Конте Челси был сильнее. Факт.
    Заратустра
    Заратустра
       66 / 982
    сегодня в 14:49
    При Конте Юве был сильнее. Факт.
    Медив
    Медив
       136 / 982
    сегодня в 14:49
    Да ладно, уникальная. Такая же как и предыдущая, за которую сослали в серию Б
    Зависимый от Железа ЗОЖ
    Зависимый от Железа ЗОЖ
       375 / 982
    сегодня в 14:43
    Схема, которая работала только в Италии, не может быть уникальной 👎
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       272 / 982
    сегодня в 14:39
    Эт он про схему работы в кабинетах?
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