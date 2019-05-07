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«Ливерпуль» совершил невероятный камбэк и вышел в финал Лиги чемпионов

вчера, 23:55
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд».

«Ливерпуль» - «Барселона» - 4:0 (1:0)
Голы: Ориги 7, Вейналдум 54, Вейналдум 56, Ориги 79
Первый матч: 0:3

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон (Вейналдум 46), Александер-Арнольд, Фабиньо, Милнер, Хендерсон, Ориги (Гомес 85), Мане, Шакири (Старридж 90)
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Барселона»: тер Штеген, Ленгле, Пике, Альба, Роберто, Ракитич (Малком 80), Бускетс, Коутиньо (Нелсон Семеду 60), Видаль (Артур Рамос 75), Суарес, Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Фабиньо 11, Бускетс 45+1, Ракитич 53, Матип 66, Нелсон Семеду 75

Судья: Чакир Чунейт.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 1038
сегодня в 03:00
Сюрпрайс...
Mr_Tim
Mr_Tim
   758 / 1038
сегодня в 02:57
Вот это да!!!
da da da
da da da ответил Зеленыйслоник
   211 / 1038
сегодня в 02:55
КТо же в АПЛ его насиловал? СПады бывают у каждой команды, но с голландцем Ливерпуль превратился из обитателя топ-6 в претендента на чемпионство.Хотя для зм надо выиграть финал ЛЧ, это вполне зависит от самого Вирджила.Ну или без однозначного претендента отдать мяч Месси, за то, что сделал много, но этого было недостаточно.
на самом деле шансы у Месси еще есть как ни странно,впереди КА ведь,и целая осень)
но лично мое мнение что ЗМ скорее уже безделушка,хоть и престижная,но уже не решающая.)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил da da da
   34 / 1038
сегодня в 02:54
У всех бывают провалы)
Но сезон он провел просто блестяще, это надо признать.
Ливерпуль пропускал мало и в этом заслуга Ван Дейка, ну и про Аллисона не забываем.
Согласен с тем, что защитнику трудно взять зм.
Если красные возьмут лч, то главным фаворитом будет скорее всего Салах)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил da da da
   32 / 1038
сегодня в 02:54
Чего? Ничего, что с Ван Дейком Ливерпуль проиграл только один раз в АПЛ и пропустил меньше всех и его ни разу никто не обыгрывал.
рус фан
рус фан
   234 / 1038
сегодня в 02:52
Вообще я удивлен искренне, не стал смотреть этот матч потому как рубило, перед сном полагая что каталонская команда уже в финале. Ливерпуль в ослабленном составе совершил весьма маловероятный камбек, что сказать большие молодцы в этот раз, голы нормальные не особо и придерешься, моментов голевых больше создали, эффективность хорошая. Судя по обзору, защита у каталонской команды выглядела как полное дно, атака не сработала хотя момент у Суареса был неплохой как и у Леонеля, Тер Штеген не выручил. Провал каталонской команды в этом матче, если учитывать последние ее вылеты в стадии плей офф ЛЧ похожи чем то и весьма позорны. Вальверде считаю виновник в большой степени, плохо настроил команду на игру в обороне. Болел Ливерпуля поздравляю с выходом в финал ЛЧ.
Спагетти
Спагетти
сегодня в 02:51
Хотел бы я посмотреть на морды боссов Дортмунда, такого тренера упустили))))
da da da
da da da ответил Зеленыйслоник
   211 / 1038
сегодня в 02:51
КТо же в АПЛ его насиловал? СПады бывают у каждой команды, но с голландцем Ливерпуль превратился из обитателя топ-6 в претендента на чемпионство.Хотя для зм надо выиграть финал ЛЧ, это вполне зависит от самого Вирджила.Ну или без однозначного претендента отдать мяч Месси, за то, что сделал много, но этого было недостаточно.
Сане его возил мордой по газону,в 2х матчах против Сити)
John_Wick
John_Wick
   143 / 1038
сегодня в 02:50
Моська проиграл вчера ЗМ...За такое ему не дадут его, шансы появились у Салаха..Зажги в финале,победи,и думаю ЗМ отправится к нему...
da da da
da da da ответил Летучий-Голландец.
   211 / 1038
сегодня в 02:49
Ван Дейк плохо провел матч на Камп Ноу, но в целом он был лучшим. Лидером этого Ливерпуля считаю именно его) Приход в команду Аллисона и Вирджила очень помогло красным. Набрали рекордное количество очков в чемпионате, пробились в финал.
Ван Дейка и в АПЛ Сане возил в 2х матчах по газону,ПСЖ и Наполи в группе,и с Барселоной в 1 матче.
для ЗМ защитнику нужно сделать что экстраординарное,поэтому ЗМ давать егу пока точно не за что)
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил da da da
   544 / 1038
сегодня в 02:47
за что ВанДайку ЗМ?его в ЛЧ и в АПЛ насиловали чаще чем Барселона-Реал за последние годы.) Салах в крайнем случае,кто то из Аякса.
КТо же в АПЛ его насиловал? СПады бывают у каждой команды, но с голландцем Ливерпуль превратился из обитателя топ-6 в претендента на чемпионство.Хотя для зм надо выиграть финал ЛЧ, это вполне зависит от самого Вирджила.Ну или без однозначного претендента отдать мяч Месси, за то, что сделал много, но этого было недостаточно.
амурец
амурец ответил Agamaga
   171 / 1038
сегодня в 02:41
Сочинять можно всё что угодно. Есть люди у которых достаточно фантазий. Я нисколько не удивляюсь уже когда слышу подобный бред. Осуждаете игрока за преданность, но при этом сами считают королём футбола игрока, который всю жизнь играл за Сантос. Разве вы не удивительный народ?))
и кстати играя только за Сантос, он был 3 раза чемпионом мира, поэтому он и Король
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил da da da
   34 / 1038
сегодня в 02:39
Ван Дейк плохо провел матч на Камп Ноу, но в целом он был лучшим. Лидером этого Ливерпуля считаю именно его)
Приход в команду Аллисона и Вирджила очень помогло красным.
Набрали рекордное количество очков в чемпионате, пробились в финал.
-Ванек-
-Ванек- ответил da da da
   200 / 1038
сегодня в 02:33
а за что распиареному рекламщик чипсов гному надарили столько незаслуженных мячей, уж его то как насиловали
da da da
da da da ответил Зеленыйслоник
   211 / 1038
сегодня в 02:29
Ахахахахаахах барса как всегда, и их "лучший игрокв всех времен и народов тоже".Что-то сегодня "лучшего" совсем не было.ЗМ отдать ван Дайку, а не угнетателю Уэсок, Хетафе и Жирон.
за что ВанДайку ЗМ?его в ЛЧ и в АПЛ насиловали чаще чем Барселона-Реал за последние годы.)
Салах в крайнем случае,кто то из Аякса.
-Ванек-
-Ванек-
   200 / 1038
сегодня в 02:29
Болельщики Ливерпуля сегодня стопроцентно доказали слова гимна - "ты никогда не будешь идти один", поддержка стадиона была фантастическая..
MSN-thebest
MSN-thebest
   587 / 1038
сегодня в 02:28
Клопп и Ливерпуль невероятные! Мои поздравления. Вальверде, давай досвидания
Galaxy real way
Galaxy real way
   420 / 1038
сегодня в 02:21
Нo все же в недoумений, как Барса могла продуть такое преимущество.
RedTedTeam
RedTedTeam
   392 / 1038
сегодня в 02:15
Клопп шарлатан в хорошем смысле слова. Он Настоящий Гений.
Galaxy real way
Galaxy real way
   420 / 1038
сегодня в 02:14
Юрген Клопп гений, не раз уже это говорил, и теперь Ливерпуль пожинает плоды, повезло болельщикам Ливерпуля с ним, с великой победой мерсисайдцы.
Багров-брат
Багров-брат
   464 / 1038
сегодня в 02:10
Это было великолепно!...))) Хотя, жаль Барсу...((( Который год легко и непринуждённо в домашнем чемпе, и очередной облом в ЛЧ...)))
eleven LC
eleven LC
   90 / 1038
сегодня в 02:09
я не согласен с тем что говорят здесь комментаторы,скорее всего фаны Роналду,я о том что Месси потерялся в матче с Ливерпулем
Месси гений но даже ему нужно помогать,а Барса сегодня помогала скорее Ливерпулю,да Месси не лидер по своей сути ,это стало понятно уже давно,но он один не мог обыграть 11 игроков Ливерпуля!
Для меня ясно одно,Барселона не выиграет лч и это хорошо!
ЛЧ это турнир Реала,кто бы что не говорил!
Ещё раз поздравляю болельщиков Ливерпуля,сегодня ваш день,желаю Ливерпулю привезьти на Энфилд "ушастый" кубок!
-Ванек-
-Ванек-
   200 / 1038
сегодня в 02:08
можно вечно смотреть как течет река, горит огонь, как другие работают и на грустную физиономию чипсожуя месси, которого выкинули из ЛЧ)), а то привыкли в игрушечной ла лиге на отскоках и судейских подачках вылазить, с Великим Ливерпулем такое не прокатило, даже не смотря на абсолютно не логичный счёт в первом матче..
Кстати, а хде глоры манков, которые после первого матча срочно перекрасились в цвета барселоны и заходили поплясать на костях Ливерпуля, рано пля вы радовались, сосите конфету))
Benazir Mardanov
Benazir Mardanov ответил Steven Gerrard 008
   399 / 1038
сегодня в 02:06
Если хотите камбэкнуть, зовите Алиссона)
в точку! но он Псих конечно в хорошем смысле
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Benazir Mardanov
   32 / 1038
сегодня в 02:03
Если хотите камбэкнуть, зовите Алиссона)
NGY
NGY
   53 / 1038
сегодня в 02:01
Вообще Суарес хоть и актриса еще та, но где-то внутри, еще осталось что-то от мужика!

Ведь мужик сказал, что не будет праздновать голы в ворота Ливерпуля, мужик сдержал обещание!
Гавроша
Гавроша
   19 / 1038
сегодня в 02:00
Разочарован, честно. Но для глоров роналду просто г.... для мух. Летите, кушать подано.
NGY
NGY
   53 / 1038
сегодня в 01:59
NGY
Сегодня 01:50
Lionel Messi-10
02.05.2019, 18:07
В любом случае Ливерпуль классная команда с классным тренером.
Но думаю скорее всего они опять пролетят мимо кубков.
______________

Представляю сейчас лица и состояние Lionel Messi-10 и ronaldo743...😂😂😂
feris1
feris1
   73 / 1038
сегодня в 01:57
Надеюсь в этом сезоне Клопп наконец то выиграет ЛЧ!
hazardfan
hazardfan
   875 / 1038
сегодня в 01:53
это не камбэк, это уже камшот. Поздравляю англичан, это было достойно
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