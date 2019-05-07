«Ливерпуль» совершил невероятный камбэк и вышел в финал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал.
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд».
«Ливерпуль» - «Барселона» - 4:0 (1:0)
Голы: Ориги 7, Вейналдум 54, Вейналдум 56, Ориги 79
Первый матч: 0:3
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон (Вейналдум 46), Александер-Арнольд, Фабиньо, Милнер, Хендерсон, Ориги (Гомес 85), Мане, Шакири (Старридж 90)
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Барселона»: тер Штеген, Ленгле, Пике, Альба, Роберто, Ракитич (Малком 80), Бускетс, Коутиньо (Нелсон Семеду 60), Видаль (Артур Рамос 75), Суарес, Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Фабиньо 11, Бускетс 45+1, Ракитич 53, Матип 66, Нелсон Семеду 75
Судья: Чакир Чунейт.
но лично мое мнение что ЗМ скорее уже безделушка,хоть и престижная,но уже не решающая.)
но лично мое мнение что ЗМ скорее уже безделушка,хоть и престижная,но уже не решающая.)
Но сезон он провел просто блестяще, это надо признать.
Ливерпуль пропускал мало и в этом заслуга Ван Дейка, ну и про Аллисона не забываем.
Согласен с тем, что защитнику трудно взять зм.
Если красные возьмут лч, то главным фаворитом будет скорее всего Салах)
Но сезон он провел просто блестяще, это надо признать.
Ливерпуль пропускал мало и в этом заслуга Ван Дейка, ну и про Аллисона не забываем.
Согласен с тем, что защитнику трудно взять зм.
Если красные возьмут лч, то главным фаворитом будет скорее всего Салах)
для ЗМ защитнику нужно сделать что экстраординарное,поэтому ЗМ давать егу пока точно не за что)
для ЗМ защитнику нужно сделать что экстраординарное,поэтому ЗМ давать егу пока точно не за что)
Приход в команду Аллисона и Вирджила очень помогло красным.
Набрали рекордное количество очков в чемпионате, пробились в финал.
Приход в команду Аллисона и Вирджила очень помогло красным.
Набрали рекордное количество очков в чемпионате, пробились в финал.
Салах в крайнем случае,кто то из Аякса.
Салах в крайнем случае,кто то из Аякса.
Месси гений но даже ему нужно помогать,а Барса сегодня помогала скорее Ливерпулю,да Месси не лидер по своей сути ,это стало понятно уже давно,но он один не мог обыграть 11 игроков Ливерпуля!
Для меня ясно одно,Барселона не выиграет лч и это хорошо!
ЛЧ это турнир Реала,кто бы что не говорил!
Ещё раз поздравляю болельщиков Ливерпуля,сегодня ваш день,желаю Ливерпулю привезьти на Энфилд "ушастый" кубок!
Месси гений но даже ему нужно помогать,а Барса сегодня помогала скорее Ливерпулю,да Месси не лидер по своей сути ,это стало понятно уже давно,но он один не мог обыграть 11 игроков Ливерпуля!
Для меня ясно одно,Барселона не выиграет лч и это хорошо!
ЛЧ это турнир Реала,кто бы что не говорил!
Ещё раз поздравляю болельщиков Ливерпуля,сегодня ваш день,желаю Ливерпулю привезьти на Энфилд "ушастый" кубок!
Кстати, а хде глоры манков, которые после первого матча срочно перекрасились в цвета барселоны и заходили поплясать на костях Ливерпуля, рано пля вы радовались, сосите конфету))
Кстати, а хде глоры манков, которые после первого матча срочно перекрасились в цвета барселоны и заходили поплясать на костях Ливерпуля, рано пля вы радовались, сосите конфету))
Ведь мужик сказал, что не будет праздновать голы в ворота Ливерпуля, мужик сдержал обещание!
Ведь мужик сказал, что не будет праздновать голы в ворота Ливерпуля, мужик сдержал обещание!
Сегодня 01:50
Lionel Messi-10
02.05.2019, 18:07
В любом случае Ливерпуль классная команда с классным тренером.
Но думаю скорее всего они опять пролетят мимо кубков.
______________
Представляю сейчас лица и состояние Lionel Messi-10 и ronaldo743...😂😂😂
Сегодня 01:50
Lionel Messi-10
02.05.2019, 18:07
В любом случае Ливерпуль классная команда с классным тренером.
Но думаю скорее всего они опять пролетят мимо кубков.
______________
Представляю сейчас лица и состояние Lionel Messi-10 и ronaldo743...😂😂😂