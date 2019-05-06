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Гол Роналду, поражение «Лацио». Итоги 35-го тура Серии А

вчера, 23:30

Завершились матчи 35-го тура чемпионата Италии.

«Наполи» - «Кальяри» 2:1
Голы: Мертенс 85, Инсинье 90+7 (пенальти) - Паволетти 63

«Дженоа» - «Рома» 1:1
Голы: Ромеро 90+1 - Эль-Шаарави 82

«Лацио» - «Аталанта» 1:3
Голы: Пароло 3 - Сапата 22, Кастань 58, Джимсити 76

«Сассуоло» - «Фрозиноне» 2:2
Голы: Феррари 66, Бога 78 - Саммарко 8, Паганини 36

«Парма» - «Сампдория» 3:3
Голы: Гаццола 2, Куцка 67, Бастони 71 - Квальярелла 28, Дефрель 38, Квальярелла 61

«Эмполи» - «Фиорентина» 1:0
Гол: Фариас 54

«Удинезе» - «Интер» 0:0

«Кьево» - СПАЛ 0:4
Голы: Фелипе 8, Флоккари 47, Фелипе 55, Куртич 81

«Ювентус» - «Торино» 1:1
Голы: Роналду 84 - Лукич 18

«Милан» - «Болонья» 2:1
Голы: Сусо 37, Борини 67- Дестро 73

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ZjzoRe
ZjzoRe
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вчера в 23:46
Рон ногами совсем разучился забивать, хотя головой последнее время играет изумительно, этого не отнимешь, да еще невероятное голевое чутье + опыт
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