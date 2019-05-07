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«Сити» и «Ливерпуль» одержали победы и другие результаты 37-го тура АПЛ

сегодня, 00:23

Завершились матчи 37-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» - «Лестер Сити» 1:0
Гол: Компани 70

«Борнмут» - «Тоттенхэм» - 1:0
Гол: Аке (90+1)

«Ньюкасл Юнайтед» - «Ливерпуль» 2:3
Голы: Атсу 20, Рондон 54 - ван Дейк 13, Салах 28, Ориги 86

«Челси» - «Уотфорд» 3:0
Голы: Лофтус-Чик 48, Луис 51, Игуаин 75

«Хаддерсфилд Таун» - «Манчестер Юнайтед» 1:1
Голы: Мбенза 60 - МакТоминэй 8

«Арсенал» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:1
Голы: Обамеянг 9 (пенальти) - Мюррэй 60 (пенальти)

«Вулверхэмптон» - «Фулхэм» 1:0
Гол: Дендонкер 75

«Вест Хэм» - «Саутгемптон» 3:0
Голы: Арнаутович 16, Арнаутович 69, Фредерикс 72

«Кардифф» - «Кристал Пэлас» 2:3
Голы: Келли (автогол) 31, Рид 90 - Заа 28, Батшуайи 39, Таунсенд 70

«Эвертон» - «Бернли» 2:0
Голы: Ми (автогол) 17, Коулмэн 20

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Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest
   310 / 1004
сегодня в 00:42
Первым был, но .......
lawr19730
lawr19730
сегодня в 00:39
Лузеров с очередным пролётом))) В Ливерпуле одна путная команда была-Битлз)
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