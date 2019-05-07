«Сити» и «Ливерпуль» одержали победы и другие результаты 37-го тура АПЛ

Завершились матчи 37-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» - «Лестер Сити» 1:0
Гол: Компани 70
«Борнмут» - «Тоттенхэм» - 1:0
Гол: Аке (90+1)
«Ньюкасл Юнайтед» - «Ливерпуль» 2:3
Голы: Атсу 20, Рондон 54 - ван Дейк 13, Салах 28, Ориги 86
«Челси» - «Уотфорд» 3:0
Голы: Лофтус-Чик 48, Луис 51, Игуаин 75
«Хаддерсфилд Таун» - «Манчестер Юнайтед» 1:1
Голы: Мбенза 60 - МакТоминэй 8
«Арсенал» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:1
Голы: Обамеянг 9 (пенальти) - Мюррэй 60 (пенальти)
«Вулверхэмптон» - «Фулхэм» 1:0
Гол: Дендонкер 75
«Вест Хэм» - «Саутгемптон» 3:0
Голы: Арнаутович 16, Арнаутович 69, Фредерикс 72
«Кардифф» - «Кристал Пэлас» 2:3
Голы: Келли (автогол) 31, Рид 90 - Заа 28, Батшуайи 39, Таунсенд 70
«Эвертон» - «Бернли» 2:0
Голы: Ми (автогол) 17, Коулмэн 20