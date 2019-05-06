«Милан» обогнал «Рому», обыграв «Болонью»

В рамках 35-го тура Серии А «Милан» оказался сильнее «Болоньи».
«Милан» занимает 5 место в турнирной таблице (59 очков), а «Болонья» расположилась на 15 позиции (37 пунктов).
Милан, стадион Джузеппе Меацца
Милан - Болонья 2:1 (1:0)
Голы: Сусо 37, Борини 67 - Дестро 73
«Милан»: Доннарумма, Абате, Сапата, Мусаккьо, Родригес, Кессье, Билья (Маури 26), Лукас Пакета, Сусо (Кастильехо 79), Пёнтек, Чалханоглу (Борини 60)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Болонья»: Скорупски, Калабрези, Ларангейра, Лянко, Дейкс, Пульгар, Поли (Сантандер 86), Орсолини (Эдера 80), Сансоне, Сванберг (Дестро 63), Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.
Предупреждения: Поли 44, Сансоне 57, Калабрези 65, Лукас Пакета 74, Лукас Пакета 75, Пульгар 75, Абате 85, Кастильехо 90+6
Удаления: Лукас Пакета 75, Сансоне 90+6, Дейкс 90+7
Судья: Ди Белло Марко.
В прошлом туре «Милан» уступил «Торино».