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«Милан» обогнал «Рому», обыграв «Болонью»

вчера, 23:29
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

В рамках 35-го тура Серии А «Милан» оказался сильнее «Болоньи».

«Милан» занимает 5 место в турнирной таблице (59 очков), а «Болонья» расположилась на 15 позиции (37 пунктов).

Милан, стадион Джузеппе Меацца

Милан - Болонья 2:1 (1:0)
Голы: Сусо 37, Борини 67 - Дестро 73

«Милан»: Доннарумма, Абате, Сапата, Мусаккьо, Родригес, Кессье, Билья (Маури 26), Лукас Пакета, Сусо (Кастильехо 79), Пёнтек, Чалханоглу (Борини 60)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Болонья»: Скорупски, Калабрези, Ларангейра, Лянко, Дейкс, Пульгар, Поли (Сантандер 86), Орсолини (Эдера 80), Сансоне, Сванберг (Дестро 63), Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.

Предупреждения: Поли 44, Сансоне 57, Калабрези 65, Лукас Пакета 74, Лукас Пакета 75, Пульгар 75, Абате 85, Кастильехо 90+6

Удаления: Лукас Пакета 75, Сансоне 90+6, Дейкс 90+7

Судья: Ди Белло Марко.

В прошлом туре «Милан» уступил «Торино».

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   422 / 1004
сегодня в 02:02
Милан с победой!
Ozabot
Ozabot ответил Abbath
   725 / 1004
сегодня в 01:35
Бакайоко порадовал. Единственный, у кого хватило смелости высказать бородатому недоразумению всю правду в лицо. Браво.
Да че хорошего? Команду подставил только — своих одноклубников. 10 минут наряжался как девочка на свидание, и высказал лишь личную обиду за то, что пришел когда-то за 10 минут до конца тренировок. Зато теперь полетит домой в Лондон, где будет полировать лавку у Сарри, либо уйдет куда-нибудь в аренду.
Mangur
Mangur
   456 / 1004
сегодня в 01:19
Ну хоть так.
kust07
kust07
   127 / 1004
сегодня в 00:04
Дальнейших успехов Милану
Abbath
Abbath
   938 / 1004
вчера в 23:57
Бакайоко порадовал. Единственный, у кого хватило смелости высказать бородатому недоразумению всю правду в лицо. Браво.
juvenale
juvenale ответил Ozabot
   13 / 1004
вчера в 23:54
Когда же придет тот день, когда игру «Милана» можно будет смотреть, не пожирая валерьянку ведрами?
когда у вас тренер уровня Конте появится
beefs
beefs
   174 / 1004
вчера в 23:54
Тяжело, но сделано, с победой...
Sergey Z
Sergey Z
   146 / 1004
вчера в 23:32
С победой!
Captain Paolo
Captain Paolo
вчера в 23:32
Фанаты долго ждали этого момента. С победой!!!
Ozabot
Ozabot
   725 / 1004
вчера в 23:32
Когда же придет тот день, когда игру «Милана» можно будет смотреть, не пожирая валерьянку ведрами?
Milanisty
Milanisty
вчера в 23:30
Где же нервов набраться столько?:) С тяжелой и очень важной победой!
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